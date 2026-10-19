AI摘要 文章摘要整理： 陳家秀一生從海南農家子弟成為航空教官、商人與工人，歷經戰亂、失蹤、抄家與平反，晚年見證子女成才並於1982年辭世。

我的父親陳家秀（見圖，作者陳唯提供），一九○七年六月十一日出生於海南島文昌縣福田村一個農民家庭。九歲時母親病故，由我的祖父撫養成人。

父親先在故鄉讀小學堂，後考入瓊海中學。一九二六年進入廣州市執信中學，因祖父病逝、家境困難，僅讀一年便休學。一九二八年一月，在堂兄陳家炳鼓勵下投考廣東航空學校，同年十月錄取為第三期乙班飛行科學員。一九三一年畢業後被派往該校飛機隊工作。

一九三二年，他隨校長楊官宇前往福建十九路軍蔡廷鍇部組建飛行隊，任上尉飛行員。一九三三年福建事變爆發，次年事變失敗，父親返回廣州，失業一年。一九三五年，他前往南昌國民黨航空委員會任空軍少尉服務員，不久被停職，只得返穗靠親友接濟。一九三八年，經堂兄陳家炳推薦，任中央陸軍軍官學校第四分校第十七期中校航空學教官，並集體加入國民黨，同年與我的母親朱榮英結婚。

父親於一九四一年晉升為上校航空學教官，他不菸不酒、不賭不嫖，認真備課，積極向學生宣傳航空救國。有一次教練機零件故障，他與同事自行修理後試飛失敗，飛機墜入稻田，兩人沒有大礙，但父親的聽力受到輕度損傷。

一九四三年，他被選送重慶國民黨中央訓練團黨政班受訓一個月，並集體加入「三青團」。結業時，團長蔣中正接見受訓人員並贈送戎裝肖像，父親十分珍惜，一直將照片放在隨身公文包裡。

一九四四年，因戰事吃緊，學校遷往貴州。當時父親聽力惡化，軍餉又緊，加上家中已有三個年幼孩子，遂退役在清鎮開設廣瓊香小茶店維持生計。抗戰勝利後，父親攜家返穗，在太平路（今人民路）一八六號開設廣海行，經營內地與海南之間的橡膠、輪胎等物資貿易，憑著靈活的頭腦、公道的交易和良好的人緣，生意十分興旺。後來我和妹妹相繼出生。

一九四九年國民黨撤退台灣前夕，堂兄、同事及學生都勸父親一同前往，他考慮再三，決定留下。

一九五○年，全國範圍內開展「三反五反」運動，同父親在軍中相識的中共地下黨員梁俠被捕。一九五一年，與他熟識的廣州市公安局陳泊、陳坤等人也先後被捕，父親隨即失蹤，廣海行亦被政府沒收。

母親只好帶著五個未成年子女，租住在狀元坊福來新街一間四十多平方米的小屋裡，靠變賣首飾、借錢及擺地攤艱難度日，小妹穗萍因病無錢醫治夭折。母親四處打聽父親下落無果，每逢看到街上的鎮反告示或聽到遊街示眾的消息，都心驚膽戰。

一九五三年春，父親幾經周折終於找到我們，一家人得以團聚。原來他被押送至北京，關押在公安部看守所，最終被認定歷史問題不再追究，遣散回家。政府只歸還廣海行的部分家居用品，因住房狹小，許多物品無處安放，父親便分送給鄰居。後來我重訪舊居，仍能看到散落在鄰里的名貴家具，感慨萬千。

一九五四年，父親用遣散費與朋友譚柏年、范定華合股創辦建中橡膠手工業社。一九五六年公私合營後，改為穗星橡膠廠，後併入廣州橡膠五廠，父親身分轉為工人，卻始終豁達，與工友和睦相處。即使如此，一九六六年文化大革命開始後，父親仍因過去的歷史和家庭背景受到批鬥、抄家，幸而人緣較好，加上此前已有結論，沒有受到嚴重的人身傷害。

一九八○年，「兩陳案」獲得平反。父親一九七八年退休後，成為廣州市參事室編外人員，繼續發揮餘熱。

父親常說：「知識可以改變自己的命運，有時也可以改變別人的命運。」他鼓勵我們讀書、做人、做有用的人。大姊陳慶宜是中山醫附屬第一醫院兒科主任醫師，半個多世紀救治無數病患；二姊陳合宜是暨南大學中文系教授，曾獨立編寫「祕書學」成為全國高校的統編教材；哥哥陳定中是橡膠五廠高級技工；我畢業於廣州師範學院，成為教師，多次榮獲廣州市優秀教師稱號，後移居美國加州。

一九八二年一月七日，父親病逝於廣州，市政協有關領導和他的舊同事、學生、工友數百人參加了追悼會。他的骨灰安葬在海南島文昌市航天城邊上的家族墓地，在天之靈繼續同享航天夢。