AI摘要 文章摘要整理： 本文回憶女兒領養小貓湯米後，牠陪伴一家人十八年，從嬉戲、跟隨散步到安然離世，呈現深厚的人貓情誼與離別的不捨。

女兒從小就喜愛動物，六、七歲時曾要求養一匹馬，我答應她：「將來有了牧場，一定養很多動物。」

搬到加州 後，我陪女兒到舊金山 市立動物收容所領養小寵物 ——貓咪。我們走到一籠黑白相間、已經睜開眼睛的小貓前，原本只打算領養一隻，女兒便要我幫她挑選。

我看著籠裡歪歪倒倒的七、八隻小貓，唯有一隻端坐在左前方，臉上黑白兩色分明而勻稱，兩隻前爪像戴著白毛球。於是，我們開始了長達十八年的人貓緣分。女兒抱回這隻儀態秀美的小貓，取名「湯米」。

湯米很乖巧。用小絨球逗牠玩時，牠跳得又高又靈巧，姿態千變萬化，給全家帶來許多歡笑，連兒子也會放下書本，跑過來一起逗牠玩。

女兒從初中開始照顧湯米，一直到離家上大學，才由我和先生接手。十多年裡，我們搬過三次家，每換一個住處，湯米總要失蹤三、四天。後來我才發現，牠是躲在車庫頂的儲藏格裡，先觀察、熟悉新環境，才肯下來。

傍晚我和先生出門散步，湯米也總是亦步亦趨地跟著。我們遇到陌生路人時，牠便躲進路旁的灌木叢，或藏到停著的車輛下面，我喊一聲「湯米」，牠也會用一聲「喵」回應。走到十字路口，牠會和我們一起等到安全時才通過；走得遠了，牠有時會停在隱蔽處，等我們回程時再現身，陪著我們一起回家。到家一開門，牠便四足先登，躍上地毯，舒舒服服地躺下。

女兒大學畢業後，遠赴東岸繼續學醫，後來在中西部成家立業。有一次，湯米從後院圍籬上躍下時，被木板間突出的鐵釘劃傷。我看到牠拖著流血的後腿，伏在樹下的花蔭中，便走近輕聲呼喚：「湯米。」牠埋著頭，一聲不應。我心中一陣抽搐般的悸痛，不自覺地喃喃念起「觀世音菩薩」。

彷彿一晃之間，我才從恍惚中回過神來，想起客廳裡還有幾位從遠方來訪的客人，只好起身回屋，沒想到湯米竟也跟著進來。後來我們替牠敷藥照料了幾天，牠竟很快神奇地恢復了。

十八年，若按人類年齡換算，湯米已是高齡老貓，牠的衰老從毛髮開始顯現。學醫的女兒和女婿回家時，也曾盡心替牠照料一番。不久，湯米開始不吃東西，也不肯進屋。我第一次感到那樣的無能為力與無助。

一天，外子提早下班回家，發現湯米已經躺進我們為牠鋪好的褥墊裡，安安靜靜地走了。後來先生告訴我，當他回到家時，湯米還半睜著眼睛；看到他走到身旁，才慢慢閉上雙眼，靜靜離去。

十八年的人貓緣，就這樣走到了盡頭。可是，那個陪伴我們一家走過十八年的小生命，早已成為家人，留在我們記憶中，再也不會真正離去。