AI摘要 文章摘要整理： 文章回憶父親一生愛鳥護鳥的往事，從鴿子、燕子到畫眉皆傾注心意，即使患癌臨終仍牽掛鳥兒，盡顯深沉的父愛與善心。

生命飛逝，七十四歲的我，已垂垂老矣。坐在家裡的大沙發上，我常常想起父親和鳥兒的那些往事。

父親愛鳥。記得我很小的時候，家裡的梢門洞裡就養著幾對鴿子：一對白的、一對灰的、一對花的，公鴿子常繞著母鴿子「咕咕」叫，母鴿子卻常常不理不睬，像是故意擺著架子。沒過多久，鴿窩裡便有了小鴿子，父親高興得吹起口哨，站在院子裡，目不轉睛地往窩裡看，一看就是半天。我把這事告訴母親，母親笑著說：「那是他的最愛。」

父親小學畢業便跟著祖父學醫，從認藥名開始，後來竟成了老家一帶頗有名氣的醫師。有一次，我正在家做作業，父親出診回來了，他笑瞇瞇地從自行車後的車褡子裡掏出一對奇特的鴿子，頭尾都是紅色，尾羽蓬鬆。父親說，是病人送他的，叫「兩頭紅」，能在天空翻「跟頭」，也有人叫「張鴿子」。

父親先把牠們養在柴草屋裡，餵玉米、餵水，過了一段時間，他解開綁住翅膀的繩子，讓牠們自由飛翔。那對「兩頭紅」果然愈飛愈高，在空中翻起跟頭來，一個接一個，精采得不得了。後來牠們飛到我家西面的葫蘆灣上空表演，引得許多人駐足觀看。父親站在人群中，抿著嘴笑，那笑容像葫蘆灣的波紋，一圈圈漾開，滿是得意與滿足。

父親不只愛鴿子，也愛燕子。春暖花開，一對燕子飛進我家堂屋，在房梁上築了巢。小燕子出殼後，我每天早晨起床，第一件事就是仰頭看牠們。奶奶嫌燕子拉屎弄髒地面，有一次拿起竹竿要捅掉燕巢，父親奪過竹竿說：「娘，燕子住咱家，是給咱家送福來了，牠們還吃蚊子和蒼蠅，是多好的鳥呀！」奶奶聽了，才嘆口氣：「那就讓牠們住著吧。」

一天，我受小伙伴大果誘惑，竟爬梯子去掏燕窩，偏偏這時父親回來了。父親臉色鐵青，先把我從梯子上叫下來，訓斥我：「小燕子在巢裡待得好好的，你掏牠幹什麼？這是禍害性命。」

我低著頭不敢說話。父親又問我的功課，語文考了一百分，再問算術，我吞吞吐吐地說：「五十八。」父親氣得臉通紅，揚起手來，最後卻沒有打我，只嘆了口氣：「算術不及格，還有心思禍害小燕子。」我眼淚一下流了下來，父親語氣又軟下來：「好了，這次饒你。下次算術再考不好，可不饒你。」父親就是這樣，嘴硬，心卻軟。

有一年夏天，全家下地回來，看到兩隻燕子焦急地守在窗外，堂屋的花格子窗關著，牠們進不了屋。父親找來小刀鋸，竟在精美的窗格上鋸出一個小方孔，好讓燕子自由進出。奶奶氣得直掉眼淚，埋怨那窗子來之不易，父親只好一邊陪不是，一邊安慰她。

燕走不過九月九。秋天來了，燕子南飛。第二年春天，我天天盼著牠們回來，父親也天天抬頭望天。可是燕巢始終空著，父親失望地在院子裡走來走去，嘟囔著：「不來了，你看，不來了。」

日子一天天過去，多年後，我們幾個兄弟都長大工作，父親也從醫院退休，回到老家，繼續給鄉親看病，同時養起了許多鳥：鴿子、畫眉、百靈。有一年春節，我回老家過年，一名退休老幹部送給父親一隻玉鳥，他高興得不得了，不厭其煩地向我炫耀，還讓我從濟南給他買了一個做工精緻的鳥籠子養玉鳥。

二○○四年春天，父親六十八歲，患了肺癌。我把他接到濟南治病，他上車時，還堅持要帶上畫眉。我說車裡沒有地方，他卻說：「我坐前面，抱著鳥籠子，能行。」

到了濟南，我把他安排在向陽的房間，把畫眉籠掛在南陽台。奇怪的是，自從父親來到濟南，那隻畫眉竟像啞了一般，再也沒有叫過，好像也為我父親的病傷心似的。父親病得愈來愈重，仍每天拖著病體給牠餵食、換水、洗澡。後來父親住院前，還特意交代我：「按時餵鳥，別缺了水，天天給牠洗洗澡。」我說我記下了，父親這才上了去醫院的車。

一個月後，癌症奪去了父親的生命。上午開完追悼會，下午我便把那隻畫眉放飛了。牠起初沒有立即飛走，只停在樓前的小平房上，左看看、右看看，像是戀戀不捨。直到夕陽壓上樹梢，牠才展翅而起，向南面的山林飛去。