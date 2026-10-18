AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶在醫學院圖書館共事的館長馬克，描寫他重視儀表、人脈與享樂，最終離開圖書館轉任律師，展現熱衷追求理想生活的一面。

多年前，我曾遷居賓州費城 郊區，並幸運地在市區一所大學的醫學院圖書館找到工作。雖然通勤距離較遠，但能夠繼續發展專業，對我而言最為重要，因此很快便欣然上任。當時面試並錄用我的上司是馬克，一名追求時尚、爽直率性、個性鮮明的圖書館從業者。他的出現，為我的職場經歷增添了不少色彩與趣味。

醫學院圖書館服務的對象，多數是大學附設醫院的醫師和護理人員，醫學院的教授和學生，以及周邊社區的民眾。

由於圖書館性質特殊，馬克總是不厭其煩地叮囑我們，要隨時保持親切和善的態度，千萬不能得罪任何一名訪客，誰知道對方是不是醫院裡的權威醫師或醫學院的知名教授？可不是輕易惹得起的。

在我們基層職員眼裡，馬克是平易近人、體面而有型的館長。馬克是愛爾蘭裔美國人，膚色白皙，戴著金絲邊眼鏡，頂著一頭修剪整齊的黑棕色短髮，蓄著八字鬍；個頭不高，腰桿卻總是挺得筆直。他總是笑臉迎人，善於交際，三不五時便往校本部圖書館或醫學院跑，努力結識高層主管，拓展人脈，為自己的事業前途鋪路。

馬克非常注重儀表，上班時總穿著筆挺的襯衫、西裝褲，搭配花色雅致的領帶。他自詡品味不凡，尤其喜歡收藏設計精美而不落俗套的領帶。

相對地，他對職員的穿著也有所要求，我小組裡有一名年輕女職員，有一次因為天氣炎熱，穿得比較清涼，馬克便讓我提醒她，服裝還是要注意得體。

我當時的穿著打扮，則盡量維持傳統專業的風格，幸好頗得馬克青睞。知道我手頭並不寬裕，他曾笑著調侃我說：「You dress like a million bucks！」

有一次因公出差到另一所圖書館，馬克必須同行，我是「有車階級」自然代勞開車。那時我們都才剛踏入職場，只負擔得起一輛四缸小車——馬自達（Mazda）三二三基本款，而且車裡沒有安裝冷氣。

出差那天正值八月溽暑，馬克和另一名同事坐在後座，來回三小時車程，馬克終於忍不住抱怨：「妳怎麼可以忍受夏天開車卻沒有冷氣呀？」

馬克是個單身貴族，閒聊時總愛提起費城市區的高級酒吧或美食餐廳，還得意地宣稱：「我把每一天都當作生命中的最後一天，吃喝玩樂要盡興，活在當下，以後才不會後悔。」說著，又興致勃勃地告訴我們：「前幾天我正好有空，臨時起意買了機票，就飛去佛羅里達州邁阿密過周末，玩得真是開心。」

初出茅廬的我聽得一愣一愣，心想：這名館長果真懂得如何為自己而活，追逐光鮮亮麗的生活。圖書館這座小天地，哪裡安得下他那顆蠢蠢欲動的心？

有一天，他拿著英文報紙，很興奮地問我：「妳和台灣蔣經國基金會有沒有關係？」我一頭霧水。原來，他在報紙上讀到「蔣經國基金會」登報徵求研究計畫，基金會英文名稱中的「國」字拼音，與我冠夫姓的「郭」同為「Kuo」，便認定我和基金會可能是本家，說不定還能幫忙申請研究經費。

我啞然失笑。馬克果然對「資金」極為敏感，只是他沒想到，如果我真有這層關係，哪還有閒情逸致待在圖書館做事呢？

我任職兩年後，由於通勤耗時又經常塞車，便決定再次求職，有幸找到居家附近一家藥廠的圖書館職位。馬克明白我長途通勤的辛苦，告別時特地叮囑我：「在藥廠上班，那可是大型跨國企業。妳或許該認真考慮換一輛更加體面的汽車了。」

日後我輾轉聽聞，馬克離開了圖書館，取得法律學位，成為專職律師。果然不出我所料，那座圖書館的小池塘，終究容不下他這條一心想躍龍門的大魚。

我可以想像，他穿著精緻的西裝，昂首闊步走進自己的律師事務所；我也相信，他的客戶一定會喜歡這名能言善道、風趣率性的律師。

多年後，我也離開圖書館，轉換到另一條職業跑道。那輛小小的馬自達三二三功成身退，換了一輛有冷氣、車內空間更寬敞的汽車。每逢炎炎夏日，我偶爾還會想起，當年馬克侷促坐在後座、被熱氣逼得滿臉無奈的模樣，不禁默默一笑。不知道如今他身在何方？只願他依然神采奕奕地活在當下，天天開心。