AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶自己從出生到成年，多次在生死、意外與日常困境中得到陌生人幫助，因而體悟感謝善意並將溫暖傳遞下去的重要。

人海茫茫，人與人不過是一場偶然的相遇，也許我們都是彼此生命中素不相識的陌生人，正因如此，每一個善意的舉動才顯得格外珍貴。我常想，這一生為何能活得如此輕鬆快樂？彷彿一路走來，總有一雙又一雙陌生人的手，在不經意間將我托住。

我的生命，是從一場生死邊緣的禱告開始的。剛出生時，我沒有呼吸，急需輸血，醫師卻一時找不到血管，母親因生產大出血仍在醫院搶救，父親則未露面，醫師甚至讓姥姥把我帶回去準備後事。

姥姥是天主教徒，從未想過放棄我，她請來一屋子的教友，大家跪在一起為我禱告。不知過了多久，我突然哭出了聲；醫師也終於找到了血管，一名教友更無償獻血。生命最初的一刻，我便同時接受了陌生人的祈禱、醫治與鮮血。

小時候，姥姥常囑咐我要感謝主，那時年幼不懂事，從未想過應該感謝那些為我禱告、醫治、獻血的人。等我長大，終於明白應該找到他們並親口說一聲「謝謝」時，姥姥卻已經過世，他們也早已不知身在何方。

幾十年光陰轉瞬即逝。二○一六年，我拿到了綠卡，命運又把素不相識的陌生人的善意送到我身邊。

二○一七年一個早晨，我穿著紗質裙子騎自行車去超市買菜，一陣疾風吹來，裙子竟捲進自行車車輪，怎麼也拽不出來。正當我一籌莫展時，三名正在跑步的年輕人停了下來，他們幫我把自行車抬到路旁，又一點一點將裙子從車輪裡拉出來。我不停道謝，他們卻只是笑著擺擺手，轉身又跑進晨風裡。

還有一次，我騎車時，鞋帶被腳蹬子纏住，整個人被絆倒在地，一名停在路旁的中年女士立即下車，關切地問：「需要幫忙嗎？」見我沒有大礙，她才放心地回到車裡離去。

二○二五年五月的一個傍晚，我到教堂參加聚會，卻在大門口踩空跌倒，左臉受到猛烈撞擊，皮膚擦傷，眉骨腫起，眼睛也腫得幾乎睜不開。兩名陌生教友立刻一左一右將我扶起，帶我到食堂冰敷，又替我找來開水、止痛藥、碘酒和紗布。我問她們姓名，她們卻只是淡淡地說：「沒事，好好養傷吧。」那份溫暖，我此生難忘。

在美國的醫院、停車場、教會、機場甚至公園、超市裡，我一次又一次遇見這樣的陌生人。他們沒有義務幫助我，卻總願意停下腳步。

二○二○年秋天，因為要寫一篇關於阿茲海默症患者的報告文學，我到桑尼維爾市一戶人家擔任陪伴照護的臨時工作。患者李大姐七十三歲，我每天陪她散步一小時，途中有家星巴克，愛喝咖啡的我便常帶她進去歇腳。服務台一名二十多歲的墨西哥裔年輕人注意到李大姐的情況，只要看見我們進門，總會先替我準備一杯卡布奇諾後再收費。這樣的體貼持續了五個多月，臨別時，我送他十美元小費，他卻只收下五美元。

有一次，我帶李大姐去洗手間，順手把錢包放在紙巾盒上卻忘了拿，我回去尋找時，一名剛打掃完洗手間的年輕員工從服務台拿出錢包，問我裡面有多少錢，我如實回答，他笑著把錢包遞還給我。我拿出五美元表示謝意，他卻連連搖頭：「No, no！」

還有一次，李大姐不小心把剛送來的咖啡打翻在地，我趕緊找拖把，一名二十多歲的美國姑娘微笑著說：「我來。」她和另一名姑娘蹲下來，很快把地面擦乾淨。我想再買一杯，她卻說：「這是我的工作失誤，這杯不用付錢。」一句話，讓我既驚訝又感動。

二○二五年十二月二十一日清晨，我和先生到公園打牌，回家途中，他突然感到心悸，只好慢慢地躺在便道上。這時，一輛黑色轎車從馬路對面掉頭駛來，一名西裝筆挺的中年男子迅速下車，問先生：「需要我送您去醫院嗎？」先生連忙起身說沒事。他見我們確實無礙，才看了一眼手表，向我們揮揮手離去。看得出來，他原本也許正有急事，卻仍毫不猶豫地為兩個陌生人停下腳步。

小時候，姥姥告訴我，要感謝主。年紀愈長，我愈明白，所謂感謝，不只是感謝上天賜我生命，也應該感謝那些曾在生命中伸手扶我一把的人。從出生那天起，我就一直被陌生人的善意包圍，我甚至不知道他們的姓名，也或許一輩子不會再遇見，但他們留下的善意，卻成了我生命中的微光。

姥姥，如果您還能聽見，我真想告訴您：「我終於明白，您為什麼總叫我要感謝主了。」

願我們在接受陌生人的溫暖時，也願意把這份溫暖傳給下一個人。如此，善意才不會在我們這裡停止。