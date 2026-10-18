AI摘要 文章摘要整理： 這篇回憶錄寫作者在月容過世後，才想起她多年來默默支持與陪伴，並為自己當年未能及時關心她的痛苦而深感悔意。

直到月容過世，我才真正開始思念起這個人。

過去，同學們經常提起，月容一直是我的忠實擁護者。我總以為，人生還很長，活著的人總有的是時間，因此從未把她對我的好放在心上。沒想到，她卻這麼早就離開了。

我和月容是在台北念大學時的同學，都來自新竹。那幾年，有幾次我們在台北車站碰見，便一起搭中興號火車回新竹，一路上總有聊不完的話題，也因此，在學校裡我們常一起聊天。我向來和同學們都談得來，只是那時年輕，總覺得日子還很長，月容也只是眾多好友中的一個。

那時，我住得離學校較遠，月容則住在學校附近。她獨自租住一間雅房，還特別給了我一把房間的鑰匙，讓我在上課空檔可以過去休息。我去她住處時，她通常正在上課，我便會買一包地瓜湯，掛在門口的椅子上再離開。長久下來，這一包小小的地瓜湯，成了我們之間一種無聲的關懷與默契。

我從小兩手都會寫字，只是右手較為熟練，而且左右手寫出的筆跡並不相同。有一回，我玩心大起，故意捉弄月容，假借一名清華大學男學生的名義，用左手寫了兩封愛慕信給她（見圖，作者Ryder提供），讓她大吃一驚。我怕她當真，趕緊告訴她實情。

沒想到數十年後，她竟把這兩封信還給了我，還笑著告訴我，每當心情低落時，她便會拿出來重讀，然後大笑一場。

後來我出國念書，我們失去聯絡多年。一次重新打電話給她，才知道她患上了嚴重的失眠症。為了能夠入睡，她有時會搭火車，讓自己在火車上睡覺；有時則請先生開車上高速公路，自己在車上慢慢入睡。她原本身體就比較虛弱，長期睡不好，精神狀況自然也受到影響。

她曾請我幫忙從美國購買安眠藥，我擔心藥物可能對她的健康有害，遲遲不敢答應。如今想來，卻一直後悔。好好睡一覺，是多麼簡單而幸福的事情，而我當時顧慮太多，反而沒有真正理解她的痛苦。

後來，我們又通過幾次電話。她告訴我，這麼多年的人生低潮裡，她常常靠著回想我們過去的點點滴滴，陪自己走過那些難熬的日子。而那時的我，正忙著在異鄉生活、奔波，還要養育女兒，並沒有花足夠的時間與她聯繫。現在回想起來，心裡滿是遺憾。

如果人生可以重來一次，我一定會多和她聊聊天，多見幾次面；即使不能真正替她解決什麼，也至少陪她說說話，讓她心情好些。如今，她已經走了，我才深深明白，自己曾經欠她一份應有的關心，但已經太遲了。