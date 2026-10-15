AI摘要 文章摘要整理： 本文以百歲姨母為主角，追憶外婆改生肖的往事，並串連王氏書香與外公信義家風，讚頌她一生平安順遂、溫厚持重。

姨母今年整整一百歲了。

「莊子」有言：「人生天地之間，若白駒之過隙，忽然而已。」這原是感嘆光陰倏忽、人生短暫的話，可擱在姨母身上，卻品出幾分別樣的意味——一百年的光陰，在她那裡，竟走得從容不迫，不疾不徐，倒像是把「忽然而已」四個字，活生生走成了「悠然而已」。

姨母是我母親的姊姊，一九二六年生，本命屬虎，可家裡的晚輩們提起她的生肖，說的卻總是「屬蛇」，這樁小小的公案，還是母親講給我們聽的。母親今年八十八歲，許多往事已記不真切，唯獨這一件，說起來仍清清楚楚。

原來，當年外婆聽說未來的女婿屬龍，怕女兒屬虎會與女婿相沖，「龍虎相鬥」終究不是吉兆，便自作主張，對外說姨母是屬蛇的。一句善意的謊言，姨母就這樣變「年輕」了，一瞞便是七十多年。

舊時人家看重生辰八字，圖的是一個圓滿周全。這般用心良苦，如今想來，倒是一個母親對女兒最樸素、也最古老的疼惜——寧可悄悄改去她的生辰，也要護她一生順遂無虞。

說起這些舊事，就不能不提我們家的家風淵源。顏之推在「顏氏家訓」中說：「夫風化者，自上而行下者也，自先而施後者也。」一個家族的氣度，從來不是一代人憑空立起來的，而是層層傳承下來的。

我們這輩有個外甥，曾寫過一段對外婆的描述，讀來十分動人。他寫道：「我的外婆王松韻，乃蘇州東山王鏊之後。」王鏊是明代著名政治家、文學家，成化年間連中解元、會元，殿試列探花，有「兩元一探花」的美稱，唐伯虎是他的門生，曾以「海內文章第一，山中宰相無雙」讚譽恩師。

江蘇省蘇州市姑蘇區景德路上的蘇繡博物館，其前身便是王鏊的專祠。王氏後人世代在東山陸巷一帶繁衍，外婆一口帶著東山味道的吳儂軟語，說起來，仍能讓人聽出那份根脈所在。幾百年間，家族的功名利祿早已如煙雲散去，唯有那一縷「詩禮傳家」的文氣，似乎仍在代代流轉，未曾斷絕。這大約就是顏之推所說的「自先而施後」了。

我家外甥寫外婆，情真意切，字裡行間自有一股文氣，也讓人感到：家風這東西，看不見、摸不著，卻實實在在地，一輩一輩傳了下來。

而外公那一支，則是另一番家風。母親小時候常聽外公講述家族裡的種種往事。外公早年在友邦銀行任職，做到襄理，是銀行的第四把手，他帳目精明，為人卻極重信義。孔子說：「人而無信，不知其可也。」舊時銀行講究一個「信」字，一本帳簿便關係著信用與身家，半點馬虎不得。

外公在任上兢兢業業半生，閒暇時便喜歡把家族祖輩的舊事、鄉里的掌故，一樁樁講給孩子們聽。母親說，那時姊妹幾個圍坐燈下，聽外公講古，爐火融融，是她們童年裡最溫暖的記憶。

一脈是書香門第的文氣，一脈是恪守信義的實業之風，兩種家風在姨母身上交融，成就了她一生待人處世的根基——外圓內方，寬厚而有分寸，也許正是「中庸」二字最樸素的體現。

三年前，我們一家去加拿大探望姨母，見到她時著實吃了一驚。九十七歲的老人，腳步依舊輕快，思路依舊清明。她坐在窗邊聽我們說家常，不時還糾正我們記岔了的舊事，倒像是她在替我們保管這個家族的記憶，而不是相反。古人說「家有一老，如有一寶」，那一次相聚，我才真正懂得這句話的分量。如今想來，那份相聚竟已有些恍如隔世的珍貴。

屬虎也好，屬蛇也罷，一百年的光陰，早已把這樁小小的「改命」釀成了家族裡一段溫情的笑談。虎年生人，本該虎虎生威；可姨母這一生，卻更像外婆當年悄悄許下的那個願——不爭不躁，平安順遂，一路走到了今天。

「詩經」有云：「如南山之壽，不騫不崩。」願姨母的福壽，也如南山一般，任世事變遷，自巋然不動。

「周易」說：「積善之家，必有餘慶。」這話聽來像是老輩人的勸誡，可細想姨母這一生，倒真有幾分應了這五個字。她不曾轟轟烈烈做過什麼驚天動地的大事，一生所行，不過是持家有道、待人以誠、處世有分寸。這些看似平常的小善，日積月累，也積出了這般綿長的福報。百年光陰裡，姨母走出的這條路，正是先人庇佑、家風所繫的最好印證。

百歲姨母，願您福如東海，壽比南山，歲歲如常，年年安好。