那個叫我回家吃飯的人

AI摘要 文章摘要整理： 文章追憶一位湖南來的保姆老李阿姨，她以低薪照料三個孩子、包辦家務與飲食起居，默默陪伴並撐起整個家庭的童年。她離開後，作者才深刻體會她的付出。

我們三個孩子，可以說是阿姨帶大的。

那時候家裡沒有「保母」這個說法。聽大人說，她是從湖南耒陽一個小城鎮來的女人，四十多歲，不識字，裹過小腳，就這樣自然而然地住進了我們家。後來家裡搬過幾次家，她始終跟著我們。直到七○年代她準備離開時，我才知道，她一個月的工資只有二十元人民幣。錢不多，可這十幾年間，她從來沒有計較過。

父母都上班，早出晚歸，家裡沒人照看我們，她便留下來照顧三個孩子，包下所有家務，一做就是十幾年。我們叫她阿姨，別人則稱她「老李阿姨」。如今想來，她幾乎把我們的童年，一點一點接了過去。

上幼兒園和小學時，她和我們三個孩子擠住在一個大房間裡。屋裡一張大床、一張飯桌、幾個靠牆擺放的木箱，裡面裝著換洗衣服，箱子上還放著一個用了多年的針線盒。

每天清晨，總是她第一個起床，摸黑走進廚房點煤爐。她蹲在爐前，迎著嗆人的煤煙，拿蒲扇輕輕扇火，直到爐火燒旺，鍋裡的粥咕嘟咕嘟冒著小泡，簡單的菜和饅頭也已擺上桌。她替我和妹妹穿衣服，每次給我穿衣服，我都要哭幾聲，她總是溫柔地說：「多穿點，外面冷。」

等我們揉著眼睛爬起來，早餐已經準備好了。我們慢吞吞吃完飯，背上書包去上學，她才坐下來吃早飯，鍋裡剩下什麼，她就吃什麼，沒有一句怨言。

每次飯做好，只要有好吃的菜，我們都會叫她一起吃，她卻總是擺擺手：「我看得回，你們吃吧。」這是她常說的一句話，我們後來知道，「看得回」是無所謂、不要緊的意思，彷彿自己吃不吃都沒關係。可我們還是會把她拉到桌邊，給她添上一碗飯，她嘴上說著不用，最後還是陪我們吃幾口。

小時候我們不懂這些，只覺得家裡有人做飯、有人收拾、有人把一切安排妥當。真正留在我記憶裡的，是她做好飯後四處找我的樣子。

我小時候特別貪玩，到了吃飯時間便不見人影，不是在溝邊和孩子們抓魚，就是跑到別處玩，常忘了回家。她等不到我，便出門尋找。

夏天很熱，她怕曬，就用一條白毛巾包住頭，一邊走一邊喊我的名字：「浩伢子，呷飯了！」她不急不慌，高亢的聲音沿著小路慢慢散開，一路上還不停問人：「有沒有見過我家浩伢子？」有時找上好久，才能把我帶回家。後來附近的孩子都知道，只要聽見她在路上喊我的名字，就該回家吃飯了。那個聲音，在我們那一帶熟悉得不能再熟悉。

夜晚，是她最安靜的時候。屋裡只有一盞小燈，她坐在桌邊補衣服，很慢，卻很穩。她的老花眼鏡壞了一邊鏡腿，就用一根細細的鬆緊帶從耳後繞到腦後固定住。眼鏡歪了，她便不時伸手扶一扶。

每年快入冬，她都會把穿小了的舊毛衣拆掉，重新利用毛線。她叫我幫忙捲毛線，我便抓住線頭，繞在手臂上，她一邊拆，我一邊把毛線重新捲好。我很喜歡這樣幫她。我們穿的毛線衣，幾乎都是她一針一線織出來的。

我們幾個孩子也喜歡圍坐在她身邊。她一邊做針線，一邊「講古」，講花木蘭從軍，講三國，也講她從小聽來的那些老故事。她沒有讀過書，故事卻講得自然生動，有時講到緊要處，還會停下來想一想。我們聽著聽著睡著了，醒來時，已經躺在床上，衣服也補好了。

還有一次，單位在大操場放電影，我們幾個孩子拿著小板凳，跟著她走十幾分鐘的路去看電影。電影還沒放完，我就睡著了，等醒來時，人已經躺在家裡的床上。

後來我才知道，每一次，都是她把熟睡的我背回來的。那條夜路，我從來沒有真正走完過。

哥哥去參軍臨走前，她很認真地叮囑他：部隊吃大鍋飯，人多，要快一點，不然會吃不飽。第一碗少盛一點，快快吃；第二碗再多盛一些，壓實了，這樣才不會餓肚子。哥哥聽著，有點想笑，卻沒有笑出來。她說得那麼認真，像是在交代一件不能忘記的大事。現在想來，那並不是什麼生活技巧，而是她一輩子對「吃不飽」的記憶。

我們慢慢長大，她也慢慢老了，動作愈來愈慢，穿針時要對著光找很久，那副老花眼鏡依舊靠一根細細的鬆緊帶掛著。可我們仍然習慣依賴她，她總說自己還能再做幾年。

有一次回去，已經換了新來的阿姨，只是禮貌地和我點點頭。我在家裡住了一段時間，總覺得哪裡不對。假期結束離開時，街還是那條街，只是那個叫我們回家吃飯的聲音，不在了。

幾十年過去，我還是常常想起她，想起那個一直守在家裡、身體已經微微彎曲的身影。並不是因為她做過什麼驚天動地的大事，而是因為在我們最初的歲月裡，她默默地撐起了一個家的日常，也把我們的童年，一針一線地縫進了一輩子的記憶裡。