AI摘要 文章摘要整理： 作者藉由一張帶到美國、保存逾70年的老照片，回憶父母年輕時帶子女遊日月潭並與原住民二公主合影的往事，感嘆其風采與珍貴。

爸爸媽媽都年輕早逝，如果他們還在人世，如今都已一百一十多歲了。這張老照片（見圖，作者梁蘭蓁提供）至少有七十多年的歷史。當年我從台灣到美國留學時，不經意間把這張照片夾在書本裡帶了過來，沒想到這一帶，就是幾十年。

小時候，我們位於空軍眷村的家裡，牆上只掛著兩張大型黑白照片，一張就是這張，另一張則是爸媽和二公主的合照。從小我們便知道，這是爸媽年輕時帶著我們去日月潭 遊玩時拍下的。

爸媽告訴我們，那時候日月潭附近有原住民 族部落，當年一般稱作「山地人」或「山地同胞」，部落首領被稱為毛酋長，有兩個女兒，分別叫大公主和二公主。聽說大公主已經嫁人，離開了部落。

那個年代，並不是人人都有照相機。遊客到日月潭遊玩，可以花錢租穿原住民族服飾拍照，也可以和毛酋長、二公主合影。我記得老家牆上掛的那張爸媽與二公主的合照，是一張很大的照片。照片中的二公主十分漂亮，輪廓深邃，有一雙大眼睛，臉上帶著甜美的笑容。

七十多年前，交通遠沒有今天這麼方便，爸媽從屏東帶著我們姊弟三個孩子，千里迢迢前往日月潭遊玩，對當時的家庭而言，算得上是一件大事。可惜那時我大概只有五、六歲，對那趟旅行幾乎沒有留下任何記憶。

但每次看到這張老照片，我都很高興，因為自己竟然保留下了唯一一張爸媽年輕時的Cosplay角色扮裝照。原來，爸爸脫下空軍制服，穿上這身服裝，依然如此瀟灑；而年輕時的媽媽，更是一位溫柔婉約的古典美人。他們真是美如水，壯如山啊！