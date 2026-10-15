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前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

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美如水 壯如山

梁蘭蓁
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AI摘要

文章摘要整理：

作者藉由一張帶到美國、保存逾70年的老照片，回憶父母年輕時帶子女遊日月潭並與原住民二公主合影的往事，感嘆其風采與珍貴。

爸爸媽媽都年輕早逝，如果他們還在人世，如今都已一百一十多歲了。這張老照片（見圖，作者梁蘭蓁提供）至少有七十多年的歷史。當年我從台灣到美國留學時，不經意間把這張照片夾在書本裡帶了過來，沒想到這一帶，就是幾十年。

小時候，我們位於空軍眷村的家裡，牆上只掛著兩張大型黑白照片，一張就是這張，另一張則是爸媽和二公主的合照。從小我們便知道，這是爸媽年輕時帶著我們去日月潭遊玩時拍下的。

爸媽告訴我們，那時候日月潭附近有原住民族部落，當年一般稱作「山地人」或「山地同胞」，部落首領被稱為毛酋長，有兩個女兒，分別叫大公主和二公主。聽說大公主已經嫁人，離開了部落。

那個年代，並不是人人都有照相機。遊客到日月潭遊玩，可以花錢租穿原住民族服飾拍照，也可以和毛酋長、二公主合影。我記得老家牆上掛的那張爸媽與二公主的合照，是一張很大的照片。照片中的二公主十分漂亮，輪廓深邃，有一雙大眼睛，臉上帶著甜美的笑容。

七十多年前，交通遠沒有今天這麼方便，爸媽從屏東帶著我們姊弟三個孩子，千里迢迢前往日月潭遊玩，對當時的家庭而言，算得上是一件大事。可惜那時我大概只有五、六歲，對那趟旅行幾乎沒有留下任何記憶。

但每次看到這張老照片，我都很高興，因為自己竟然保留下了唯一一張爸媽年輕時的Cosplay角色扮裝照。原來，爸爸脫下空軍制服，穿上這身服裝，依然如此瀟灑；而年輕時的媽媽，更是一位溫柔婉約的古典美人。他們真是美如水，壯如山啊！

精華 FAQ

  • 這張照片是作者目前唯一保留的父母年輕時影像之一，還記錄了日月潭旅行的珍貴片段。作者從台灣帶到美國後一直保存，至今已有70多年的歷史。

  • 那時候交通不便，照相機也不是人人都有，遊客到日月潭可租原住民族服飾拍照，或與毛酋長、二公主合影，反映出當年的觀光與部落互動情況。

  • 作者認為爸爸脫下空軍制服後依然瀟灑，媽媽則是溫柔婉約的古典美人；她也感慨這張合照保存了父母年輕時的樣貌與家族共同回憶。

日月潭 原住民

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