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婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

勞碌人生

許定基
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AI摘要

文章摘要整理：

本文以凌晨4點的華埠中餐館為背景，描寫老陳與各色移民、勞工在漫長工時中互相支撐，凸顯紐約底層生活的辛勞與溫暖。

凌晨四點，華埠一家不大的中餐館已經亮起燈光，令饑腸轆轆的我大喜過望。門口的紅色招牌已褪色，「燒臘」、「粥粉麵飯」幾個字卻依然醒目。

「歡迎光臨，我姓陳，請坐。」推門進店的一瞬間，老陳洪亮的聲音迎面而來。他額頭全是汗，鬢角已經花白，眼尾刻著深深的皺紋，身上繫著一條洗得發白的深藍色圍裙，沾著星星點點的油漬。生意興隆可見一斑。

店裡已經坐了兩桌客人。老陳端來一碗牛腩麵：「兄弟，趁熱吃。」麵湯冒著白氣，白色的水霧在燈光下裊裊升起，像我發財的夢想。

這家餐館二十四小時營業。晚上九點後，白天的員工下班回家，老陳便帶著夜班夥計忙到第二天早晨八、九點，等早班人員來接班，他們才能回去睡覺。

「老陳，你不辛苦嗎？」「以前更辛苦。」他一邊說，一邊低頭包雲吞，「那時候生意好，忙到天亮，連坐下來的時間都沒有。」他的手指粗糙，虎口有一道寸長的舊疤，手上卻異常靈巧，五指一攏一捏，一個雲吞便包好了，圓鼓鼓的，像一個小元寶。

凌晨四點半，又陸續有人進門：穿反光背心的送貨司機、剛下班的賭場員工，還有幾個從酒吧出來、臉上帶著酒意的年輕人。英語、粵語、福州話、普通話交織，嘈雜卻親切，空氣裡瀰漫著熱湯和油煙的味道。我忽然覺得踏實，這是一種活著的味道，不啻是絢麗的人間煙火。

一個操福建口音的年輕人走進來，整個人像散了架：「老闆，老樣子。」「今天這麼晚？」「下雪天，單特別多。」他凍得通紅的手背上裂著幾道口子，像乾裂的稻田。「今天賺了不少吧？」「哪有這麼容易。」他苦笑，「電池都快跑廢了，換一組又要好幾百。」老陳沒再說什麼，只是在麵端上來時，多放了一個滷蛋。「不用不用，我沒加這個。」「吃吧，我賞你的。天冷，要補點能量。」

我坐在旁邊看著這一幕，想起幾年前，自己剛來紐約時，也曾在這樣的深夜走進一家不起眼的中餐館。那時我住在布魯克林的地下室，工作在唐人街。有一次冬天，大樓暖氣管爆裂，我半夜趕到公司搶修，忙完後花幾塊錢買了一碗熱粥。那碗粥算不上美味，可熱氣順著喉嚨流下去的那一刻，這座城市似乎也沒有那麼冷了。回家的路上，身體依然熱乎乎的。

凌晨五點，窗外開始飄雪，最後一批客人陸續離開。老陳終於歇下來，給自己倒了一杯茶。「你來紐約多久了？」我問他。「快三十年了。」他說，剛來紐約第一份工作就是在中餐館後廚洗碗，每天幹十四個小時，一個月只休兩天。廚房又悶又熱，髒碗堆得老高，洗碗水燙得雙手通紅，洗潔精更讓皮膚粗糙乾裂、手指彎曲。

「那時候累嗎？」我問。「當然累。」他笑了一下，「可哪有資格喊累？腦子裡只有一件事，就是掙錢寄回家。家裡還有老母親，還有剛結婚的老婆。」

最初幾年，他連幾句英語都說不好。每天凌晨下班，一個人坐地鐵回皇后區。冬天下雪，他最怕鞋襪濕透，凍得雙腳發麻。有一年聖誕夜，紐約下暴雪，所有店都關了，他們餐館還照常營業，因為老闆說，愈是過節，愈有人沒地方去。

「那晚我一個人在後廚切燒鴨，一直切到凌晨兩點。後來老闆給了我五十塊錢小費，我高興得一晚上沒睡好。」他笑了，笑容裡有說不出的得意。

許多移民的青春，大都也是這樣消磨掉的：在油煙裡、地下室裡，在別人熟睡的深夜裡。他們年輕時總相信，只要肯熬、肯做，總有一天會好起來，甚至有一天能自己當老闆。

凌晨五點半，一名白髮老太太推門進來，說老伴住院，每天凌晨都要坐車去醫院陪護，順便帶一碗粥過去。「老樣子？」「嗯，皮蛋瘦肉粥，不要蔥。」老陳舀好熱粥，又裝了一小盒醬蘿蔔和榨菜。

「這個不用錢。」老太太連忙搖頭：「不行，你們做生意也不容易。」「拿著吧。老人家生病，要吃好一點。」老太太接過袋子，輕聲說了句：「謝謝。」然後轉身走進風雪裡。

那一刻我倏地意識到，在紐約這座巨大、冰冷的城市裡，支撐許多人生活的，未必只是高樓和霓虹，而是這樣的小地方，一間凌晨還亮著燈的中餐館，一碗熱粥，一句「吃飽了嗎」，一些微不足道卻又真實溫馨的善意。

老陳站在門口抽菸，忽然問我：「你的工作怎麼樣？」「還可以，工資比最低工資高十塊。」「不錯。」我笑著說：「再不錯，也不及你們老闆收入高。」他搖搖頭：「你錯了。現在人工高、房租貴。如果好賺，我用得著二十四小時營業嗎？」這句話，讓我一時無言。

天終於亮了，街上的人漸漸多起來。老陳掐滅菸頭，又轉身走進廚房，該換班回家了。

我離開時，忍不住回頭多看餐館幾眼，心裡有股莫名辛酸湧上心頭。紐約從來不缺白領成功人士，但對大多數的紐約客來說，為生計竭盡全力奔波才是日常，打工人如此，小老闆也不例外。一如老陳和他的凌晨食客，日夜勞碌，依然樂此不疲。

精華 FAQ

  • 文章聚焦凌晨仍亮燈的華埠中餐館，透過老陳與夜歸食客的互動，描寫移民、司機、服務業勞工在深夜裡靠一碗熱食撐起生活的日常。

  • 老陳來紐約近30年，從洗碗工做起，深知人工與房租壓力很大。店裡若不長時間營業，難以維持生計，因此他只能持續勞碌。

  • 作者認為，紐約不只靠高樓與霓虹支撐，更靠這類小店的熱粥、問候與善意。它們讓疲憊的人在寒夜裡感到被接住，也象徵底層生活的互助與溫度。

中餐館 華埠

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