AI摘要 文章摘要整理： 作者退休整理舊物時，翻出邵氏電影公司與永安銀行的聘書，回憶年少配音、工作與留學經歷，也感嘆昔日企業風光與青春歲月皆已遠去。

去年我六十五歲，正式退休 。一直偷懶，沒有把家裡那些積存多年的舊東西好好整理。好不容易下定決心，打開一只很久很久沒有動過的箱子，想看看有沒有什麼可以丟掉的東西，沒想到，這一打開，竟像啟動了一部時光倒流機，許多早已忘記、曾經記錄我人生片段的老物件，又一件件出現在眼前。

其中最讓我感慨的，是這兩份公司的聘用文件，它們不僅記錄了我人生中的兩段經歷，也讓我重新想起兩家曾經在香港 相當有分量的公司，以及那段已經遠去的青春歲月。

第一家是邵氏電影公司。

當年我的中學會考成績不太理想，沒有心思繼續升學 ，恰巧看到邵氏電影公司招聘電影國語配音演員。因為我出生於北京，家裡平時也說國語，便偷偷跑去試音，沒想到竟然試音成功，獲得聘用。只是年紀太小，需要父母簽名，我只好硬著頭皮把這件事告訴父母，想不到，他們不但沒有生氣，母親還陪我到公司簽約。就這樣，我開始了大約兩年的電影配音工作。

那是一段很難忘的經歷。當時邵氏影壇名導輩出，包括李翰祥、張徹、程剛、楚原等人，他們經常來到配音間，了解配音的效果與進度。除了邵氏，我也曾參與一些嘉禾電影以及香港無線電視（TVB）電視劇的配音工作。

那個年代，香港電影的市場並不只在香港，許多影片還會發行到台灣及東南亞等地。照片中的邵氏合約也清楚寫明，合約受法律保護的地區包括中華民國、日本、新加坡、馬來西亞和香港。翻看這些文字，當年電影業的盛況彷彿又浮現在眼前。

兩年左右後，因為一些人事因素，我解除了合約，準備出國繼續學業。出國前一年，我又應聘到永安銀行擔任文員，想趁年輕多存一些自己的學費和生活費。沒想到，這份聘用文件裡的一項條款，幾十年後再看，仍然讓我印象深刻：如果未做滿六個月，便要扣除一筆制服費。對當時的我來說，這可不是一筆小數目。

一年後，我出國到加拿大留學；再過一年，又轉學到美國馬里蘭大學。經過幾十年的打拚，我在美國建立了自己的事業和家庭。

如今再回頭看這兩份泛黃的文件，邵氏兄弟到了二十世紀八○年代中期，電影製作已大幅收縮；永安銀行也在一九八○年代中期陷入財務危機，經歷接管與股權轉手。它們昔日的風光早已成為歷史，而讓我感慨的，已不只是紙張上的文字，而是文字背後那段再也回不去的青春。