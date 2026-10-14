AI摘要 文章摘要整理： 本文回顧中國成衣代工興起的現場，呈現低薪、長工時與艱苦環境下，工人以加班與辛勞換取微薄收入，並形塑出口成長與經濟發展。

美國的科技先進，但成衣、製鞋等勞力密集產業，需要大量且成本較低的勞工。既要維持物美價廉，又要解決勞工不足，是很大的挑戰。中國改革開放後，有大量勤奮而工資相對低廉的勞工，正是美國成衣業所需要的。一九八二年，我結束在美國的服裝生產，轉往中國從事貿易。

那時中國還相當貧窮，我持美國護照 入住上海少數接待外國人的五星級飯店，曾看到有中國人被攔在飯店門口，必須等住客出來接引才能進入。我心裡想，這不是歧視嗎？我好奇地問保安：「你們怎麼從來不攔我？」他回答：「你的穿著、打扮、氣質，一看就和本地人不同。」我聽了只能說：「哦，是嗎？」

我原本喜歡坐在落地窗邊用餐，可有時會看到衣衫襤褸的孩子站在窗外，眼巴巴望著桌上的食物。他也是中國人，這一幕讓我很難過，從此再也不坐在落地窗邊吃飯。

我常在飯店會議室安排美國客戶與服裝廠洽談。工廠老闆們恭敬地依序拿出樣品和報價單，美國客戶看過後，總會用字正腔圓的中文說一句：「太貴了。」因為對每一家工廠都說同樣的話，這句「太貴了」說得十分純熟，老闆們一聽，往往趕快降價。

訂單敲定後，工廠老闆設宴款待美國客戶。上海菜、廣東菜、四川菜，只要是中國菜，他都喜歡。酒足飯飽後，有時還安排第二攤，上酒吧，K房，洗浴等，美國客戶喜歡叫兩三個小姐陪侍，費用自然由工廠老闆埋單。

我曾參觀天津附近一家牛仔褲工廠，工人將近五百人，大多是十五至二十歲左右的年輕人，操作針車的九成是女孩子。男女宿舍都是上下鋪，一間住六至八人；夏天洗冷水澡，冬天因缺乏熱水，多數時候不洗澡。廁所是糞坑，臭氣熏得人頭疼。伙食質不算好，量足夠吃飽。

車間早上七點半開工，擴音器不停播放流行歌曲，針車嗒嗒作響，其他機器也發出咚咚、喀喀的聲音，交織成一首有力的「進行曲」，工人邊聽邊工作，精神抖擻。

工人按件計酬，多做多得。有一次，我看見一個女孩突然起身奔跑，原來她趕著上廁所，為了節省時間，連走路都捨不得，做錯了還要拆掉重做。有時我看到女孩一邊工作一邊流淚，組長卻說：「沒事，不是想家，就是和男朋友鬧彆扭，一會兒就好了。」甚至有人生病了，也只趴在針車旁休息片刻，不願回宿舍，因為多做一點，就能多賺一點。工廠還把部分手工活送到附近民家，家庭主婦一邊照顧孩子，一邊賺些錢貼補家用。

牛仔褲還要經過水洗、染色等加工，我曾看到工人直接接觸化學藥劑，汙水也未經處理就排到水溝裡。當時為了趕訂單、賺外匯，對安全與環境的要求，遠沒有今天嚴格。

工廠周一至周六每天從早上七點半做到晚上九點，趕貨時星期天也要加班。

出貨那天，工廠熱鬧的像辦喜事，工人把一箱箱牛仔褲密密實實裝進貨櫃並封好，老闆和工人們一起高高興興地看著它駛出工廠大門，上路運往美國賺美金，這是他們辛苦勞動的成果。

有人說，工廠老闆是在壓榨勞工。我曾問工人，他們卻說：「加班好，可以多掙點錢。我們書讀的不多，有這個工作，管吃管住，按時發工資，我們已經很滿足了。」他們還說：「什麼改善環境、改善伙食，工作八小時、提高工資，那是富家子弟的生活，咱們是窮人家子弟，沒資格要求那麼多，先富起來再說吧。」

對他們而言，最大的牽掛是過年前一定要拿到應得的工資，回家過年。

那些年輕人辛苦賺取微薄的血汗錢，換取生活的希望，任勞任怨的工作精神，令人敬佩。也正是這一筆筆不起眼的血汗錢，鋪出了一條民富國強的康莊大道。