AI摘要 文章摘要整理： 文章以飄洋過海的月餅為線索，回憶父親多年來以月餅承載的疼愛與牽掛，並在父親離世後，透過月餅延續思念與團圓意義。

前幾天，一名好朋友打電話給我：「明天去你家喲，我給你帶一盒新鮮好吃的五仁月餅。」我說：「你給我一塊月餅就行。」她以為我是在客氣，其實只有我自己知道，一塊月餅在我心裡，有多重的分量。

一年一度的中秋 節，對多數人來說，吃一塊月餅，不過是應應節氣，增添一些節日氣氛；對我而言，卻有著非同尋常的意義。因為在我與父親之間，曾有過許多與月餅有關的溫馨時光。很多時候，一塊月餅，就是我和爸爸一段美好的下午茶時光。

爸爸知道我最愛吃厚皮的廣式五仁月餅，在我出國二十多年的歲月裡，每次回國，不管是不是中秋，他總會隔三岔五地買這種月餅給我吃。可是，他每次也不多買，只買一塊，總是念叨著：「油大、糖多，不能多吃。」現在想起來，爸爸那副一本正經的樣子，倒像是在哄一個貪吃的小女孩。

有時候，我會把月餅切成幾小塊，坐在沙發上，和爸爸一起吃。茶几上放著一壺熱茶，我們父女倆一邊聊家常，一邊慢慢品嘗。那樣的場景並沒有什麼特別，卻溫馨得讓人難忘。如今想來，那些在普通日子裡、像過中秋一樣吃月餅的時光，竟成了我記憶中最珍貴的畫面。

平時，爸爸最愛吃清真回民月餅。他說，回民月餅用香油製作，比較健康，吃起來也格外香。因為他退休 前的工作單位就在回民大廳附近，所以很熟悉哪家的月餅品質好。

每次我坐地鐵路過市政府廣場，都會特意下車，到附近的回民大廳買些月餅帶回去給爸爸。那裡的月餅沒有精緻的包裝盒，都是現做現賣，爸爸也不在意。他會到家附近的茶行，買兩個一模一樣的茶葉盒，把月餅小心地裝進去。

後來，每當有親戚朋友要來美國，爸爸也總會特意買些回民月餅，裝進嶄新的茶葉盒裡，託他們帶給我。於是，一塊塊漂洋過海的月餅，就這樣從爸爸手裡來到我的身邊。我享受著月餅的香甜，也記得他那句「少吃」的叮囑。這些漂洋過海的月餅，沒有漂亮的包裝，卻有著新鮮的香味，更有一個父親對遠在異國的女兒，那份最樸素、最細膩的牽掛。

爸爸已經離開三年多了。這些年，我漸漸體會到，有些親人雖然不在了，卻並沒有真正離開我們的生活。就像我每次看到五仁月餅，都會重新回到那些記憶裡：想起爸爸和我一起吃月餅的畫面，想起他託人漂洋過海捎來的月餅。月餅的香味也許早已散去，可那份感動仍在，溫暖如初。

如今，爸爸生活在天上，離月宮應該更近了吧？中秋之夜，月亮升起來的時候，他一定能看到更加皎潔的月光。想必嫦娥、吳剛，還有那些住在月宮裡的神仙，也會為生活在天堂裡的人們，送來更加香甜的月餅吧？

如果有的話，我想，爸爸一定還是那個樣子——他會記得，先給女兒留上一塊。然後，自己再吃。

天上人間，彼此掛念，也是一種團圓。