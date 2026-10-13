AI摘要 文章摘要整理： 文章以溪畔紅蓼為引，回憶母親採花製酒麴的細緻手藝，也寫出老家婦人與舊器具的消逝，藉草木香氣喚起對母親與鄉土的深切思念。

溪畔那叢紅蓼，是從一片深綠裡突然浮出來的。周末郊遊，沿著碎石小徑往深處走，轉過一處土坡，眼前豁然開闊。水邊芭茅叢裡，驀然探出幾枝深紅。我撥開半人高的草莖，一叢紅蓼赫然立在淺灘邊，粉紅的花穗在微風中輕搖，像一串串被秋陽曬軟的綢穗，沉沉垂落。穗尖濃極的深紅，到了頂端又洇出些許灰白絨毛，細微處透著歲月的筆意。腳邊一泓清流，早被花影染得緋紅。

在徽州鄉下，人人都認得它，本地人喚作「酒麴花」，古人稱蓼為「游龍」，「詩經」中有「山有橋松，隰有游龍」之句。蓼花多生於水邊濕地，枝莖舒展，隨風搖曳，古人以「游龍」喻之，頗有意趣。

紅蓼皮實得很，河灘邊、溝沿上、屋後陰濕的空地，只要有些泥土和水分，它便能長到一人多高。莖稈略帶柔毛，枝節泛紅，葉片交錯舒展。走近細看，一串串花穗由密密的花苞攢聚而成，小花粉白相間，垂墜下來，溫潤而柔美。夏末初秋，蓼花開遍村頭水畔，女孩們總忍不住摘幾枝，插進烏黑的髮辮裡，走動時花穗輕晃，像把秋天戴在了頭上。

蓼花一開，母親便開始念叨做酒麴的事了。傍晚，她從菜園摘回蔥蒜，第二天清晨，天色尚暗，她便起身，挎上竹籃往河灘走。我那時貪睡，常只聽見木門「吱呀」一聲，待我醒來，日頭已爬上屋脊，母親早已回來，竹籃裡盛滿紅蓼，褲腳沾著泥星，髮梢還掛著露水。她說，帶露的花穗最好，經了日頭便失了鮮嫩。

有一回，我執意要跟她一起去。河灘上的紅蓼開得正盛，晨霧浮起，漫成一層淡淡的粉暈。母親教我：「一手扶穩枝稈，一手順著花穗往下擼。枝條脆，性子急不得。」起初我毛手毛腳，連扯帶拽，折斷了好幾枝，細碎花瓣散落在泥土上。母親沒有責備，只俯身拾起斷枝，輕輕說了一句：「糟蹋了。」

那聲音輕得像花瓣落地，我便再也不敢魯莽。照著她教的方法，一手扶枝，一手順穗，成串的花穗便落入掌心，帶著露水的涼意，清冽的草木香撲面而來。

採回的花，母親坐在門檻邊的小凳上，細細揀去雜葉和細梗，再用井水淘洗。花穗在水盆裡沉沉浮浮，像一群粉色的小魚。晾至半乾，便倒進院門後的石臼，拿起那柄磨得發亮的棗木杵，一下一下搗碾。篤、篤、篤——木杵撞擊石臼的聲音，在清晨院落裡迴盪，驚得雞鴨四散。花泥漸漸變得細膩，散出濕潤的草木氣息。

接著拌入秈米粉。母親把花泥倒進陶盆，撒上米粉，以掌根慢慢揉勻。她掌心布滿老繭，動作卻格外輕柔，揉成湯圓大小的麴團後，整齊碼放在鋪著新鮮松針的竹匾上。

最要緊的是撒「引子」。母親取出隔年留下的老酒麴，碾成粉末，從指尖簌簌撒向麴團，像落下一層細雪。老輩人說，老麴裡藏著「麴魂」，新麴成敗，全繫於此。

麴團蓋上松針，挪到灶間較暖的地方等待發酵，我總忍不住偷偷掀開看看。起初只有潮濕的蓼花氣息在暗處浮動；到了第三天，麴團表面便生出白茸茸的菌絲，像落了一層薄霜。

母親總要等到時候才揭開查看。她微微瞇起眼，鼻翼輕輕翕動，深吸一口氣。聞到松針的清香裡帶著蓼花的甜味，還混著一絲微酸，她的嘴角便微微揚起：「成了。」我一直記得她揭開松針的模樣，彷彿是在辨認一位老朋友的腳步聲。

之後，麴團移到陽光下晾曬。兩三個日頭過後，菌絲漸漸收乾，麴團由白轉黃，變成堅實的小疙瘩。母親把它們收進陶罐，封好罐口，放進灶間櫥櫃。這一罐酒麴，便夠用上一整年。

老家還有一名年長婦人，做酒麴的手藝遠近聞名。某年回鄉，她送我十幾枚酒麴，用它釀出的酒甜潤微酸，入口溫綿，淺飲不膩。只是老人前年冬天去世了，昔日製麴的竹匾、石臼，如今閒置在柴房，落滿厚灰，再無煙火。

今日溪畔，紅蓼依舊開得繁盛，花穗沉沉低垂，像無數細碎的問號。我忽然想起，母親也已經不在了。草木歲歲榮枯，可有些氣息，一旦斷了引子，便再也接續不上，就像一壇沒有老麴的新米，再也釀不出記憶裡那一口溫綿。

我折下一小枝紅蓼，別在衣襟。香氣淡淡，一路相隨，好似一聲無人應答的呼喚。