楊鴻鼎生活照

AI摘要 文章摘要整理： 本文追憶中國最早接受系統航空訓練的飛行員楊鴻鼎，從艱苦入學、單飛成名到抗戰作戰與退役後平淡生活，呈現一代空軍先驅的歷史身影。

中國最早一批接受系統航空訓練的飛行員，如今大多已被歷史淡忘。他們進入航空班時，中國的空軍體制尚在草創階段，飛機稀少，機場簡陋，許多人第一次真正接觸飛機，便已開始準備駕駛它離地。

舅孃的哥哥楊鴻鼎（見圖，作者採薇提供）就是其中之一，他原是軍事交通技術學校學生，後併入中央陸軍軍官學校第六期，並被甄選進入航空班。這個航空班後來被視為中央航空學校第一期，楊鴻鼎則成為這一期第一名完成單飛的學員。當時距離萊特兄弟成功試飛飛機不過二十多年，中國也才剛開始摸索如何真正飛上天空。

楊鴻鼎生於辛亥革命那一年，四川江津人。年輕時曾考入武漢 第二中山大學，卻因時局動盪、交通阻斷、生活費無著，幾名學生只得合租小屋，睡在地板上，甚至用洗臉盆煮稀飯，日子過得十分困苦。後來，他在街頭看到南京「軍事交通技術學校」招生的消息並報名，六百多人報考，僅錄取四十人，他竟考上了。

這期航空班的教官有毛邦初、張有谷、石曼牛，學生則有徐煥昇、陳嘉尚、徐康良等人。多年後，他們中的不少人成為中國早期空軍的骨幹。

民國十九年（一九三○年）初，飛行訓練逐漸步入正軌，僑胞捐贈的六架摩斯機成為重要的教練機。石曼牛與張有谷兩名教官肯定楊鴻鼎的飛行表現，簽字認證他為航空班第一位完成單飛的學生。

「單飛」在那個年代幾乎是一場生死考驗。飛機設備簡陋，飛行員能依靠的現代儀表極少，許多時候只能憑自己的判斷與經驗。一旦飛機離地，便幾乎只能靠自己。楊鴻鼎不僅熱愛飛行，也對機械充滿興趣。別人休息時，他常一個人跑到修理廠，看師傅拆解飛機、檢修發動機，對飛機的構造與性能也逐漸熟悉起來。

不久，中原大戰爆發，航空班最早能夠單飛的十八名學生被直接派上前線，跟隨毛邦初等教官參加作戰；留校者則繼續上理論課。航空班內部也逐漸出現不同的派系，同學漸分成「擁毛派」與「擁黃派」，楊鴻鼎屬於前者。

抗戰爆發後，他出任空軍第十六中隊隊長。當時中國空軍裝備與日軍相比仍有明顯差距，遇日機常只能「打了就跑」。平型關戰役期間，他曾連續三次親率機隊執行偵察、轟炸任務，戰後敘獎時，卻只有副隊長受到嘉獎。原來，報備的領隊是副隊長，而楊鴻鼎臨時決定親自帶隊，實際執行任務的人與原報名單不符，結果功勞反而記在副隊長名下。

在雲南驛任教官期間，他與徐康良等人曾找人算命。對方說楊鴻鼎家中將有變故，徐康良則會遭遇火災與牢獄之災。後來，楊鴻鼎回四川探親，女兒不幸去世；不久，日機空襲雲南驛，十四架教練機因未及疏散，被炸毀十三架，徐康良也因當時擔任班主任而受到查辦入獄。

楊鴻鼎將這些事情告訴教育長張有谷後，張提高警覺，下令機場僅留下七架教練機，其餘全部疏散。只是命令未能完全落實，災難仍然發生。

戰後，楊鴻鼎以少將軍階退役。徐煥昇任華航董事長時，他獲蔣介石圈選為董事，晚年提起此事，仍頗感驕傲：「老總統對我有印象。」

只是，人生飛過戰場與雲端，終究還是要回到地面。晚年，他生活低調而安靜，曾擔任華航董事、輔導會顧問及榮民服務處顧問，皆為無給職，過著平淡而規律的日子。

多年後我才知道，這位曾參加空戰、飛越群山的老飛行員，原來是家裡的長輩。小時候家人提起他，並沒有太多傳奇色彩。今天再回頭看這些故事，最動人的，恰恰不只是英雄戰績，而是那些細微的人生片段：年輕飛行員擠在小屋裡，用洗臉盆煮稀飯；有人把算命先生的話放在心上；有人因名單寫錯而錯過勳獎。

他們是中國最早離開地面、飛向天空的一代人。而天空，記得他們。