AI摘要 文章摘要整理： 文章透過作者對李遠學長「小野」時期的校園往事追憶，串起其創作成名、同窗情誼與後來投入文化政治的歷程。

前陣子，台灣新聞頻頻報導文化部長李遠的動態，不由得讓我想起這位師範大學生物系六十三級的學長，以及當年與他相處的一段往事。

大約在一九七二年前後，李遠學長曾以「小野」為筆名，運用生物系的求學背景，撰寫並發表了幾篇描寫學生生活的短文，例如「蛹之生」、「老周的眼淚」、「試管蜘蛛」等，因而逐漸嶄露頭角。除此之外，我們六十四級與六十三級的學長們經常在籃球場上切磋球技，也因此建立了深厚的友誼。

在六十三級學長們即將畢業之際，我們六十四級的學弟特別在師範大學禮堂舉辦歡送晚會，為他們送行。

由於我平時喜歡演唱西洋流行歌曲，當晚的節目中，有半個小時由我和幾個同班同學及朋友登台，演唱五首當時流行的西洋歌曲。表演結束後，在整場晚會即將告終之際，多才多藝的小野學長也上台向大家致謝。沒想到，他還即興模仿我平常說話時的慣用語「Sure」，來了一段即興秀，引起全場哄堂大笑，也讓這場歡送晚會在歡樂的氣氛中畫下句點，成為我至今難以忘懷的一段青春記憶。

數年後，我出國留學。在台灣最後一次與小野學長見面，是在一九七九年暑假。那年年初，台美斷交，加上暑假本來就是赴美簽證申請的旺季，因此我在前一天晚上六點就開始排隊，終於爭取到第二天早上申請簽證的名額。

沒想到，直到清晨五點左右，我才看到意興闌珊的小野學長出現。在短暫的交談中，我也只能笑著勸他：「下次請早。」

多年以後，我才知道，小野學長除了在演藝與文化界有相當的貢獻，也投入公共事務與政治，並在不同階段扮演重要角色。如今，他已出任文化部長。雖然我們在政治理念上或許有所不同，但回想起當年那位在籃球場上與我們切磋球技、在歡送晚會上即興搞笑的多才多藝學長，我仍然由衷祝福他。

願這位昔日的生物系學長，能繼續發揮他的才華與影響力，為台灣的文化與社會大眾做出更多貢獻，也為自己的人生寫下更多令人難忘的篇章。