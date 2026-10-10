AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者一生戶口變遷為線索，回顧城鎮戶口曾代表優勢與保障，如今農村反成眾人嚮往之地，呈現時代觀念的巨大翻轉。

我是七○後，中師畢業後，分配回母校任教。學校旁有個女孩，雖只是父親單位的臨時工，卻因為是城鎮戶口，加上長得漂亮，在鄉下顯得格外耀眼。熱心的同事慫恿我去追她，理由也很充分：作為老師，想找個城鎮戶口的老婆並不容易。那時的我有些清高，覺得若只是為了城鎮戶口去追一個女孩，實在勉強，因此一笑了之。

在那個年代，人們普遍認為城鎮戶口比農村戶口「高一等」，即使住在小鄉鎮，只要是城鎮戶口，就算是「城裡人」。父親經常教導我，要好好讀書，將來考上好學校，吃上「國家糧」，一輩子就不用受苦。所謂「國家糧」，就是當時俗稱的「吃皇糧」，背後代表著城鎮戶口和相對穩定的生活。

說來慚愧，這竟成了我努力讀書的重要動力。初三填報志願時，我和幾個成績較好的同學都認為不能考中師，要上高中、考大學。那時考上中師，不僅國家分配工作，讀書期間還有生活補助，家裡負擔較輕。可在我們看來，中師畢業後雖能轉為城鎮戶口，卻往往要分配到農村任教，總覺得沒有真正跳出農村。

但家裡條件有限，經不起父親再三勸說，我最終還是選擇了考中師。畢業後，我有了正式編制，也轉成了城鎮戶口。作為村裡唯一考出去、端上「公家飯碗」的人，大爺叔伯見到我常笑著說：「你吃上皇糧，跳出農村了，真不錯喲！」

那時憑「城鎮居民糧油供應證」購買糧油，價格比市價低約一半。家裡有米有油，我便把自己的供應指標拿來抵交公糧，數量不多，但全村獨我一份，父親因此十分自豪。

戶口轉走後，原來的戶口田也要退回村裡。我們村每個農業戶口約有八分田，我的戶口田恰好是一整塊大田，土質肥沃，又有水利之便，每年能收上千斤稻穀，是村裡難得的好田。父親捨不得交出去，我卻多少有些欣喜，因為從此可以告別鋤田種地的辛苦。

幸運的是，我後來娶的妻子也是城鎮戶口。她和我一樣，也是從農村考上中師，畢業後回母校任教，我們兩人都有城鎮戶口，孩子的戶籍也隨之落在城鎮。

然而，身分變了，我卻始終覺得自己骨子裡還是農村人。我在集鎮中學任教，離家不遠，可以經常回去。那塊曾經屬於我的戶口田，早已換了主人，每次看到它，仍會想起自己栽禾、耘禾、收割的那些日子。

我原以為，在學校教書，閒暇回家看看，偶爾幹點農活，過著「半讀半耕」的日子，也不失為理想生活。沒想到，隨著鄉下教師陸續考到縣城，我和妻子也經不住誘惑，先後考進縣城工作，成了真正意義上的城裡人。離家遠了，回去的次數減少，和農村也漸漸疏遠。

父親過世後，母親年紀漸長，家中的老房子也愈來愈破舊。母親常念叨：「哪天我不在了，你們又很少回來，房子什麼時候塌了都不知道。」

老房子是我們的根，不能丟。於是，儘管我和妻子已在縣城買房，手頭並不寬裕，還是東拼西湊，把鄉下的老房子整修了一番。後來農村辦理不動產登記，母親還是把我的名字寫進了戶主一欄，我與農村又緊緊聯繫在一起。只是家裡的戶口田愈來愈少，原來父親、母親、姊姊和我各有一份，姊姊出嫁退出，父親過世後也不再有，只剩母親一人的戶口田。母親常嘆息：「你們吃商品糧，端公家的飯碗，不用在農村受苦，這樣好倒是好，可沒有戶口田，以後房子怎麼辦哪？」生了小兒子後，我曾想把他的戶口落回村裡。諮詢政策時，工作人員告訴我：「現在農村戶口可是香餑餑，不僅有田有地，還可以享受各種國家補貼。農轉非可以隨時辦理，但非轉農可以說比登天都難。」我只好作罷。

時代真的變了。過去城鎮戶口吃香，因為它意味著穩定工作、糧油供應和城市生活；如今，農村居民進城務工已不再受戶籍的絕對限制，農村生活條件也大幅改善。清新的空氣、良好的生態和田園生活，反而成了城裡人所嚮往的東西。當年覺得低人一等的農村人，如今可以拍著胸脯驕傲地說：「我就是鄉下人，咋的。」

家鄉正在建設高標準農田，生活也將迎來新的可能。我常對自己說，退休以後，一定要回鄉下老家住，好好享受原汁原味的田園生活。雖然我的戶口早已不在農村，但我的根一直在那裡，回到農村，對我而言不是遠行，而是回家，回到那個最初的自己。

或許那時，我這個帶著城鎮戶口身分的「農村人」，也會成為村裡一道有趣而獨特的風景。