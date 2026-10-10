這棟建築是位於台北市中正區衡陽路58號的全祥茶莊，其日治時期為和泉時計店台北支店。

AI摘要 文章摘要整理： 作者透過城中區的街道、老店、書店與古蹟，回望童年、求學與返鄉記憶，說明這片區域雖改名卻仍是她心中最有故事的台北。

近年返回台北，下榻的旅館總喜歡選在城中區，因為這裡是我青春年少時最常流連忘返的地方。

台北府城興建於清光緒年間，一八八二年動工，一八八四年完工。城中區因涵蓋昔日台北城及周邊地區得名。我出國後，原城中區於一九九○年裁撤，部分區域併入新設的中正區、萬華區。區名雖改，景物依稀，閒步西門町、重慶南路、衡陽路的大街小巷，我總能找到一種久違的親切感，才有了回家的感覺。

小時候，跟著在漢口街開貿易公司的大伯母去武昌街吃炸雞腿，到西門町享用金園排骨；陪喜歡縫紉的母親在衡陽路布莊進進出出，再到東方出版社選購中外名著改編的童書，然後去隔鄰的三六九享受上海點心。長輩們喜歡到紅樓看話劇和紹興劇，我也跟著成了小戲迷。看戲前，還少不了先到附近的汕頭沙茶火鍋店打牙祭。

高中讀北一女，放學後穿過總統府廣場，便到了重慶南路書店街，翻翻閒書，可以暫時忘卻課業壓力；再到新公園門口喝一杯酸梅湯慰勞自己。大學時，約會常在西門町的電影院和純喫茶；一群死黨既喜歡到中山堂聽西洋流行歌曲演唱會，也不時到國軍文藝活動中心看京劇。

出國後，每次返台必至沅陵街報到，這裡販售的衣服有些俗豔，卻偶爾能淘到寶，買到價格適中、款式時尚的服裝。各式保健品和新奇精巧的日用品，在店家的熱情叫賣下，也常讓人忘了「斷捨離」，不知不覺便大包小包提回家。台北人或許嫌沅陵街土氣，海外歸客卻往往把它當成返台必逛的購物地。

住進城中區的旅館，我們簡直像老鼠跌進了起司罐，裡面還不只有一種起司。桃源街的牛肉麵、菜肉大餛飩，重慶南路的胡椒餅，城中市場的魷魚羹，以及蓮霧、楊桃、釋迦等台灣水果，輪番上桌。

穿過中華路進入西門町，還有排骨麵、豬腸麵線、北方麵食、鴨肉、鵝肉湯；想吃甜食，花生豆花、杏仁雪花冰、芝麻喜餅、紅豆車輪餅、花生粉麻糬也應有盡有。許多店家離旅館不過五分鐘腳程，半夜肚子餓了，下樓走進巷子，鍋貼、蒸餃、擔擔麵依然在燈火下等著慰藉子夜裡空虛的胃。

吃飽了，當然得散步消耗卡路里。夜晚的西門町繁燈似錦，行人若潮，空氣中飄著誘人的食物香氣，服飾店櫥窗裡盡是時髦衣裳，鞋店裡的鞋最適合華人腳型。白天則到重慶南路逛逛老字號書店，給這些仍在網路時代苦苦支撐的書店一點實質支持，買回旅館，當晚便迫不及待翻讀。

城中區最令我感到格外親切的，是不少老建築沒有被拆除，依然保留著記憶中的模樣。衡陽路在日治時期稱為榮町通，曾是繁華的商業街，沿街一些仿西式建築至今仍然屹立，默默見證城市百年變遷。其中，五十四、五十六、五十八、六十、九十二號等屋皆列入古蹟；五十八號建築最為典麗，日據時代是販售鐘表的和泉時計店，樓頂設有鐘塔，是台北市唯一的鐘塔建築（見圖，作者張純瑛提供）。

西門紅樓是少數經過修復的建築，它由日本建築師近藤十郎設計，一九○八年落成，外觀以紅磚砌成八角形樓體，本為室內商場，國府遷台後改為劇場。

從西門町往南，便是昔日的新公園，也就是今天的二二八和平紀念公園。公園裡依舊有樹木、池塘、亭台，雖然名字變了，童年的風景仍若隱若現。公園內的國立台灣博物館，前身為台灣總督府博物館。不遠處的二二八和平紀念碑，則提醒人們台灣近代歷史中那段沉重的記憶。

我一直對台北信義區的摩登都會風情興趣缺缺，覺得高樓漂亮，卻少了故事，就像一杯可口可樂，清涼爽口，卻缺少了需要時間細細熬煮的層次感。走在歷史風味濃郁的城中區，穿梭於時空交錯之間，弔古情懷油然而生，有如飲下五味雜陳的舊釀。

距旅館三分鐘腳程可達的捷運西門站，有捷運通向台北其他角落；步行到台北車站僅僅十分鐘，就可連結台灣其他縣市。但我窩在城中區即感到萬分滿足，哪裡都不想去。

出國前古亭區的娘家房子，以及婚後返台居住三十多年的中和婆家，如今都已轉手他人。

然而我驚訝地發現，自己的根並沒有從台北徹底拔起。在短暫下榻的城中區客棧裡，我又找到了回家的放鬆與自在，愜意而愉悅。或許，正如一株盤根錯節的榕樹，成長歲月中最常盤桓的城中區，亦早已成為我生命中的一條氣生根吧。