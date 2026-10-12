AI摘要 文章摘要整理： 這張1970年文革照片以四名女運動員學習馬列經典、上方懸掛馬恩列斯毛肖像的擺拍構圖，凸顯當時政治宣傳的空洞與荒誕。

這是一張很有「社會主義現實主義」時代特色的照片（見圖，作者趙向提供，李育春攝影）。如果套用當時文藝創作所強調的「典型環境中的典型人物」，它幾乎就是一個典型寫照。

照片拍攝於一九七○年「文化大革命」時期。畫面下方，四名年輕的吉林省體育工作隊女速度滑冰運動員身穿運動服，正低頭閱讀革命經典。照片的「主題先行」概念是「革命化的運動員在認真學習馬克思列寧主義著作」，於是她們頭頂上方，整整齊齊懸掛著一列四幅「無產階級革命領袖」肖像，從左至右依次是馬克思、恩格斯、列寧和史達林。

凡是從「史無前例的無產階級文化大革命」那個時代走過來的人，都經歷過「紅海洋」社會環境。當時，鋪天蓋地張貼著「偉大導師、偉大領袖、偉大統帥、偉大舵手」——「文革」時期所謂的「四個偉大」——毛澤東的標準像；與此同時，還配套張貼著四位「無產階級」洋人大老的肖像。這一系列被頂禮膜拜、神化了的偶像，合稱「馬恩列斯毛」。

再看坐在肖像下面的四名女運動員。她們最高只有小學文化程度，卻煞有介事地手捧著兩本書在認真研讀。從封面可以辨認出，左邊一本是「法蘭西內戰」，另一冊是恩格斯的「反杜林論」。

「法蘭西內戰」是馬克思為第一國際總委員會寫的著名宣言，總結巴黎公社的經驗，討論無產階級革命和對舊國家機器的批判等問題。一八七一年六月十三日在巴黎公社失敗後幾天內起草並宣讀。

「反杜林論」則是恩格斯一部全面總結馬克思主義的巨著，包括了馬克思主義的三個主要組成部分：哲學、政治經濟學和科學社會主義理論。

「文革」運動中的一個號令就是全國上下「學馬列」，這張照片秉持的就是這個空洞的革命概念。西方現代藝術有個流派名曰「觀念藝術」（Conceptual Art），這張照片就是一件典型的「觀念藝術」攝影作品。

時過境遷，這張看起來嚴肅得一本正經的老照片，反映的是一個政治肅殺非常時代的極其荒誕性。西方現代文藝的一個現象叫「荒誕派戲劇」，幾個少女學習著連大學哲學系學生都未必看得懂的馬列經典著作，便是這類「荒誕派戲劇」式的攝影寫照。