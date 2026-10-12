AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者童年就讀武漢解放小學的經歷，回顧文革時期學校被政治口號與毛主席崇拜包圍的日常，呈現那個年代如何形塑孩子的認知。

一九六八年春天，我背著書包走進武漢 市解放小學，開始小學生活。這是我第一次真正走進教室，最先映入眼簾的，卻不是課桌、黑板和老師，而是黑板上方那幅毛主席畫像。

半年前，新的毛主席畫像剛掛上北京天安門 城樓，與原來的側面像相比，這幅畫像神情莊嚴、目光平視。那個年代，個人崇拜盛行，毛主席像和語錄成了學校布置不可缺少的一部分，而我恰好成了在這幅畫像下開始讀書的孩子。

學校原名友好宮小學，緊鄰武漢中蘇友好宮；中蘇關係惡化後，友好宮改名武漢展覽館，學校也更名為解放小學。教室不大，牆上卻貼滿語錄和口號，畫像兩旁寫著「好好學習，天天向上」，四周牆上貼著「要鬥私，批修」、「不要吃老本，要立新功」、「一不怕苦，二不怕死」、「千萬不要忘記階級鬥爭」等標語。無論坐在哪個角落，一抬頭總能看見毛主席像。

當時，各地學校在剛結束一年多的「停課鬧革命」後陸續復課，由於原有教材均被定性為「封資修」，遭到收繳和銷毀，我們沒有今天熟悉的語文、數學課本，「毛主席語錄」（又稱「紅寶書」）成了我們的語文教材，也是我們識字的啟蒙讀物。我最早學會寫的幾個字，不是自己的名字，而是「毛主席萬歲」。

老師一句一句領讀，我們跟著朗讀，再一筆一畫抄寫語錄。音樂課學唱「東方紅」、「大海航行靠舵手」等革命歌曲；美術課用紅蠟筆畫毛主席像、紅旗，練寫「毛主席萬歲」。算術題也充滿政治色彩，我至今還記得一道題：貧農李大爺在舊社會被地主剝削三石米，後來又因劉少奇的修正主義路線損失五石米，一共被剝削了多少石米？我們只管埋頭計算，從未覺得政治口號出現在算術題中有何不妥。

每天清晨，我們提前到校，對著毛主席像「早請示」。隨後全體起立，老師起音，我們齊聲高唱：「敬愛的毛主席，我們心中的紅太陽……」跳起「忠字舞」。完畢後，大家望著畫像，整齊地高舉並揮動語錄本，高喊：「敬祝偉大領袖毛主席萬壽無疆！萬壽無疆！」

接著，在老師帶領下集體朗讀「為人民服務」、「紀念白求恩」、「愚公移山」，即所謂「老三篇」，有同學甚至因為比拚背誦速度反目成仇。放學前還要「晚匯報」，將語錄本按在胸前，再次向毛主席致敬，並背誦語錄，檢查自己一天有沒有「私字一閃念」。對七、八歲的孩子而言，這些幾乎是再自然不過的校園日常。

體育課除了走步、立正、稍息、轉法，還要練跳「忠字舞」以及進行「捉特務」、「投擲手榴彈」等訓練，並帶領我們齊唱「爭取勝利」等革命歌曲。勞動課擦洗課桌椅、打掃校園、撿磚修補操場，還曾幫附近工廠做摺紙盒、糊信封、挑選零件、縫製練習本等簡單活。縫練習本時，我們拿長針沿著預先打好的孔一個個穿線，做不完還得帶回家請父母幫忙。

後來，工人師傅走進學校，在毛主席像前給我們上「階級鬥爭課」，帶領我們「憶苦思甜」，講述舊社會工人在碼頭、工廠裡受資本家剝削的故事。課程結束時，全班同學跟著老師舉起拳頭，齊聲高呼：「不忘階級苦，牢記血淚仇」、「打倒資本家，打倒反動派」那時，常在夜間或下午突然傳來廣播：「毛主席發表最新最高指示。」學校隨即組織我們集合，敲鑼打鼓、排隊上街遊行慶祝。

最讓我難忘的，是到武漢展覽館參觀大型泥塑「收租院」。那些真人般大小的泥塑，在燈光、音樂和解說聲中，展現地主劉文彩收租、逼租的場景。大斗進、小斗出，交不起租的農民遭受毆打、關押，甚至賣兒賣女、典妻抵債。這些場面給年幼的我極大震撼，也使我對地主階級產生強烈仇恨。長大以後，我才逐漸明白，童年時代的許多認識，都深深打著那個年代的烙印。

學校教學樓背面與父母工作單位僅一牆之隔，附近小工廠的後門又靠近學校大門。為了少繞一段路，我們常想抄近道，卻被工人攔住，於是和他們玩起「捉迷藏」：一人負責引開「敵人」，其他人趁機溜過去。現在想來覺得很好笑，當時卻像在執行一項祕密任務。

不知是否因為這件事，學校成立了路隊，住在附近的同學編成一隊，放學後由隊長帶領回家，一路喊口號「提高警惕，保衛祖國」、唱革命歌曲「大海航行靠舵手」，到家附近再依次「出隊」。班主任讓我當路隊長，這是我人生第一次當「領導」。

多年以後回望，那幅掛在黑板上方的毛主席像，仍是我童年最鮮明的記憶之一。它見證了我們學習、唱歌、跳舞、勞動的日子，也見證了一個孩子如何在那個特殊年代認識世界。