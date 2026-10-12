AI摘要 文章摘要整理： 本文回憶作者因彭營長提攜而走上通訊寫作之路，從知青農場到地方媒體與文史工作，長年筆耕不輟，最終向這位引路人致上遲來的感謝。

一九七四年十二月，我高中畢業；翌年三月，成為下鄉知青，落戶於余湖大隊五七農場。那年夏天的一個上午，大隊民兵營彭營長來到農場，和場長說了些什麼，便叫我帶上筆和練習本，跟他去開會。

平橋大隊與我們大隊相鄰，大隊部坐著幾十名我不認識的年輕人。公社宣傳委員宣布，今天召開通訊員會議，各大隊推薦的通訊員已經審查過，都是不錯的「筆桿子」，其中大部分是高中畢業回鄉或下鄉的知青。我心中一陣激動，不由看了彭營長一眼，向他點頭致意。

我從小偏愛語文，作文也常被老師在班上朗讀。高中畢業前夕，老師曾要我帶十名同學到水吼區白水灣工地學習新聞採訪，我寫的一篇小通訊曾被推薦到縣廣播站向全縣播出。莫非彭營長聽到過？後來我才猜到，姊姊考上江南一所知名衛校前，曾和彭營長一起參加文藝宣傳隊；我父母又都在公社衛生所工作。彭營長是在悄悄提攜我。

想通這一層，我坐直身子，認真聽宣委傳達縣裡的宣傳工作精神，記下寫新聞的基本要領。從那天起，我心裡多了一件事：多寫稿，不能辜負彭營長的一番苦心。

回到農場，除了出工，我便留心身邊的一切，琢磨怎樣把生活寫成新聞。不久，最高領導回覆一名下鄉知青的信，我抓住這一新聞點，把農場知青聽到消息後的激動寫成報導，先後在公社和縣廣播站播出。後來，我又結合「評『水滸』、批宋江」的政治運動，寫了一篇一千多字的評論，投稿縣廣播站後全文播出。幾天後，編輯宋老師把用毛筆修改過的稿子寄還給我，稱讚標題取得好，還附送兩本稿紙，算是對我的鼓勵。

同年年底，全縣集中力量維修潛水大堤，我被抽調到公社營部，負責宣傳報導和廣播。幾天後，又到縣團部參加通訊報導培訓。

回到營部，我每天尋找新聞素材。一個十八歲的生產隊女隊長為了修堤推遲婚期，既當炊事員，又主動替民工洗衣、曬被；一名五十多歲的老人為不耽誤白天挑沙，晚上摸黑走十幾里路去照料生病的父親......這些故事寫成稿後，先後被工地團部和縣廣播站採用。

稿子愈寫愈多，我也因此得到新的機會。公社教委同意我到一所學校當民辦教師，甚至把全公社唯一一個安慶師範函授生的錄取通知給了我。可惜，後來因與農場女知青談戀愛，我竟愚蠢地辭掉了教師工作。進城工作後，我的自學考試所選科目也與寫作相關，最終取得安徽師範大學漢語言文學專業本科文憑。

我的稿子逐漸得到「安慶日報」X主任的注意，常在晚上打電話，點名要我寫稿；他還曾帶我到潛山採訪，核實讀者來信。一次全市通訊員座談會，他又點名讓我代表潛山參加。報社副刊主任也曾約我提供攝影作品並發表。

退休前，我調任單位諮詢員，後應邀到縣文聯、縣志辦工作，參與編輯「天柱山文藝」和縣年鑑，並擔任副主編。後來，我又受文化館邀請，獨自完成「潛山非遺傳承人圖譜」的文字和攝影。二○二二年，潛山市委編書，六家單位找我撰寫專題，我最後為衛健委、編制辦和市政府完成了三篇文章。

近日，七十六歲的彭營長輾轉找到我的手機號碼。接到他的電話，我格外高興，我對他說：「您不只是我的朋友，更是我寫作道路上的引路人。」這句話，是我遲到了五十多年的感謝。