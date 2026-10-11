AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹郵輪轉場的運作方式，並以作者夫妻搭乘18天阿拉斯加至日本航程為例，對照自己42年前以船員身分參與海上大學郵輪轉場的回憶。

郵輪 轉場（Repositioning Cruise），是指郵輪結束一段季節性固定航線後，轉往另一個航區繼續營運的單程航程。以阿拉斯加航線為例，郵輪通常每年進行兩次季節性轉場。由於阿拉斯加的郵輪旅遊旺季大致集中在五月至九月，入秋後天氣轉冷，部分觀光產業也隨之進入淡季。對當地一些依賴旅遊業的商家而言，真可說是「一個夏季的營業額，足以養活一整年」。

退休後，收入減少，閒暇時間卻多了，每年我都會安排返台探親。今年受到美伊局勢緊張、油價 起伏等因素影響，機票價格也水漲船高，始終下不了手。

有一天上網瀏覽，意外發現一趟十八天的郵輪航程：從舊金山 出發，途經阿拉斯加兩個港口，安排冰川巡遊；接著航經北太平洋、穿越阿留申群島，再造訪日本四個港口，最後在橫濱港下船。

這正是郵輪轉場航程。每年五月底、六月初，各地郵輪隨著季節變化，從其他航區前來阿拉斯加載客；到了九月底，又轉往氣候較溫暖的航區，繼續下一季的航程。

幾經考慮，我們便訂下了這趟單程郵輪轉場之旅。計畫在日本橫濱下船後，先在東京玩幾天，再從東京羽田機場搭機直飛台北松山機場，還可以省去從桃園機場進台北的車程。

這趟旅程，也讓我憶起四十二年前的一段往事。一九八四年九月十一日，我隻身搭機從中正機場出發，經香港轉機飛往溫哥華，入境加拿大後，當天下午在溫哥華登船，當晚便啟航前往美國西雅圖。當年，申請美國簽證需要排期前往美國在台協會面談，對未婚、又缺乏足夠資產的申請人而言，很大機率會被拒簽；相較之下，加拿大簽證申請程序較為方便。因此，船公司安排我先飛往溫哥華，再登船前往西雅圖。

這也是一種不載客的郵輪轉場，我當年任職的「宇宙學府輪」（S.S. Universe）每年六月至九月間，主要載運「海上大學」（Semester at Sea）的師生及其他旅客，遊覽阿拉斯加壯麗的冰川與自然景觀。宇宙學府輪的「轉場」，是空船從加拿大溫哥華駛往美國西雅圖，夜間啟航，翌晨便可抵達。到港後，「海上大學」師生和二十多位退休旅客陸續報到登船，便再次啟航向西，航經北太平洋，穿越阿留申群島。

海上大學秋季班約一百天的航程，途經日本、南韓，接著在香港停泊九天，讓師生分批前往中國大陸旅遊。許多師生回船時，還戴著斗笠，或穿著帶有中國風格的服飾，成了船上一道有趣的風景。

依照當時的航程安排，宇宙學府輪通常在雙十節上午抵達基隆港，師生在台灣進行四天的旅遊與參訪後，繼續航往斯里蘭卡、印度、埃及，穿越蘇伊士運河，再前往希臘、土耳其、西班牙，最後橫越大西洋，在聖誕節前抵達佛羅里達州的羅德岱堡港，結束秋季班航程。學期結束前也有正式的考試，有些學生考完試就把課本從舷窗丟進大海裡。

隔年一月，海上大學春季班在羅德岱堡港迎接師生和旅客登船，航向東方。這趟航程大致就是秋季班航線的反向行程，五月下旬抵達西雅圖後，結束春季班的航程。稍事整補，宇宙學府輪便進行轉場，從西雅圖駛往溫哥華，準備迎接接下來忙碌的阿拉斯加旅遊旺季。

四十二年後，我們夫妻倆竟然也要搭上一趟十八天的「郵輪轉場」前往日本。想到沿途經過的港口與海域，許多都是我年輕時曾經航行過、工作過的地方，往事便一幕幕浮現在眼前。

但同樣是郵輪轉場，其中最大的差別，是四十二年前，我是船上的工作人員，隨船航行還能賺錢；四十二年後，我成了旅客，坐船反而要花錢。