AI摘要 文章摘要整理： 作者以2001年走訪吉達的見聞，描寫沙烏地阿拉伯禁酒、女性黑袍文化與麥加朝覲門戶帶來的商業機會，並以親身經歷反思當地生活樣貌。

二○○一年六月，公司接到來自沙烏地阿拉伯 吉達（Jiddah，Saudi Arabia）的丁香菸訂單，我便飛往當地一探究竟。從機場前往市區的路上，窗外是一望無際的茫茫沙漠，氣溫高達攝氏四十多度。如此酷熱的天氣，難怪當地商店中午紛紛打烊，直到下午五點才重新開門。

吉達是沙烏地阿拉伯第二大城市，僅次於首都利雅德（Riyadh）。為了了解當地市場，我特意到市區一座大型購物中心逛逛。由於室外奇熱，心想如果能在這裡喝杯啤酒，一定可以消暑解渴，於是問陪同我們前來的中介：「哪裡可以買到啤酒？」意想不到的回答是：「整個沙烏地阿拉伯的公共場所都禁酒。」

另外，令我印象深刻的，是一進購物中心便看到成百上千名身穿黑色長袍的女性，黑壓壓地穿梭其中。按本地人講，當時如果女士不如此穿戴，「宗教警察」會給予警告，嚴重的還被送到宗教法庭。

然而，我更費解的是：這些穿著黑袍的女士，卻在紀梵希（Givenchy）、皮爾卡登（Pierre Cardin）等名牌店裡大肆採購。我心想：「既然出門都穿黑袍，買這些名貴的時裝、化妝品做什麼？難不成回家穿給老公看，或者對著鏡子自我陶醉？」

這個疑問，直到後來一次從新加坡 搭機前往歐洲途中，我才恍然大悟。

那次飛機在阿布達比（Abu Dhabi）短暫停留，我看到幾名新登機的女性乘客身穿黑袍。飛機起飛前，她們魚貫走進盥洗室；再回到座位時，她們已換上漂亮的名牌時裝。真是百聞不如一見，原來，出門時藏在黑袍底下的，正是她們精心挑選的服裝。她們的美麗也令我印象深刻：白種人深邃的五官、亞洲人細緻的肌膚，令人過目難忘。

「影響世界歷史一百位名人」作者麥克·哈特（Michael H. Hart）將穆罕默德列為第一位，認為他不僅創立伊斯蘭教，更在生前成為兼具宗教與政治影響力的領袖。

麥加（Mecca）是穆罕默德的出生地，依照伊斯蘭教義，凡身體與經濟條件許可的穆斯林，一生至少應到麥加朝覲一次。完成朝覲者，男性可尊稱為「哈吉」（Hajji），女性則稱「哈吉雅」（Hajjah）。

二○○一年，前往麥加朝覲的人數接近兩百萬，其中約十分之一來自印尼，而吉達正是前往麥加的重要門戶。這時我才明白，原來當地商人向我們公司訂購丁香菸，很可能就是看中了來自印尼等地的朝覲者市場。

心想，既然難得來到吉達，何不到麥加走一趟？於是我詢問中介：「是否可以利用半天時間到麥加走走？」對方反問：「你是不是穆斯林？」我說：「不是，但我從來不反對伊斯蘭教。」他斬釘截鐵地回答：「不是穆斯林，就沒辦法進麥加。」看來，我今生無緣成為哈吉了。

好不容易在吉達悶熱了三天，到了離開的時候，我原以為機場貴賓室總可以來一杯冰涼的啤酒，沒想到貴賓室畢竟仍在沙烏地阿拉伯境內，依然「酒精淨空」。直到飛機起飛後，航空公司的空服員才走過來問：「先生，您想喝點什麼飲料？」

回到新加坡後，我與一名曾到沙烏地阿拉伯做生意的朋友談起這段經歷。他聽完笑著說：「我曾經被邀請到當地人家裡作客，看到他們家中的酒吧，裡面倒是什麼酒都有。」

這讓我不禁猜想，在一個公共場所嚴格禁酒的國度裡，私人住宅裡卻可能藏著各式酒品，那些酒究竟透過什麼特殊管道而來？會不會是由一支無人帶領的駱駝隊，偷偷從沙漠裡走私進來的？當然，這純粹只是我的想像。