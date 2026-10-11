AI摘要 文章摘要整理： 作者赴亞利桑納州造訪台積電設廠地，見證廠區運作與多元工程團隊，也回顧台灣半導體從RCA受訓到台積電成為世界級企業的歷程。

計畫去亞利桑納州（Arizona）時，我忙著研究大峽谷、羚羊谷、馬蹄灣等世界聞名的自然奇景，先生卻始終惦記著另一個地方。「有一個地方，我們一定要去。」我以為他又找到什麼私房景點，沒想到他說：「台積電 。」「你把工廠也當成景點？」「既然都來了，怎麼能不去看看美國的台積電？」

這句話，道出了許多旅居海外台灣人的共同心情。近年來，只要翻開報紙、打開電視，總能看到台積電（TSMC）在美國亞利桑納州設廠的消息。每讀到一次，心裡總有一股說不出的興奮。對我們而言，台積電不只是一家公司，更是台灣科技實力的象徵，也是許多台灣人引以為傲的「護國神山」。

疫情前返台時，我們曾有機會參觀位於新竹科學園區的台積電總部。在導覽員解說下，我們了解了台積電從創立到成為全球晶圓代工龍頭的歷程。創辦人張忠謀博士以獨到的眼光，開創專業晶圓代工的新模式，讓台積電一步步建立起世界級的技術與信譽。

參觀結束後，導覽人員還送給每人一份伴手禮。回到美國，我把那份禮物轉送給一位教物理的同事，並向她介紹台積電。

這次到亞利桑納，我們特地把台積電列入行程。離開大峽谷後一路南下，來到鳳凰城北郊，從高速公路下來右轉，很快，一棟氣勢恢宏的建築映入眼簾，最醒目的就是建築外牆上四個鮮紅的大字母——TSMC（見圖，作者白荷提供）。

我們緩緩開進廠區。停車場裡停滿了車輛，顯見廠區已投入運作。當時已是下午四點多，正值下班時段，不少員工陸續走出大樓，他們有人戴著安全帽、背著統一的透明背包，有華人、日本人，也有許多美國員工，不同膚色的人在這裡共同投入先進晶片的製造。

迎面走來一名台灣派駐的中年工程師，我們上前與他打招呼。他聽說我們從佛羅里達州一路來到這裡，十分親切地說：「歡迎啊。」還和我們分享了在這裡工作的生活點滴。

後來，我們又遇見一位年輕的華人工程師，好奇之下，便向他打聽附近是否有所謂的「小台北」。聽說台灣工程師陸續來到這裡，也帶動了台灣餐廳、小吃店的發展。他不好意思地笑著回答：「我才剛畢業，來上班還不到一個星期，附近還沒摸熟呢。」

看著這位年輕人，我不禁想到，未來也許就是這些青年，繼續推動世界半導體科技向前邁進。

亞利桑納的陽光，比我想像中更加熾烈，沙漠的熱氣不斷從地面升騰，只站上幾分鐘，便覺得口乾舌燥。沿著有遮蔭的步道前行，我們看到一面展示牆，介紹台積電亞利桑納廠的重要里程碑。其中記錄著二○二二年十二月，美國總統拜登親自前來參加首批機器進廠典禮，並引用他當天所說的一段話：「這座工廠將生產世界最先進的晶片，使美國朝著二○三○年生產全球二成最先進半導體的目標邁進。」短短一句話，道出了這座工廠對美國科技發展的重要意義，也顯示出台積電在全球半導體產業中舉足輕重的地位。

站在那裡，我想到的卻是四、五十年前那段鮮少被提起的歷史。

一九七○年代，台灣為發展積體電路技術，派出工程師遠赴美國RCA公司受訓，把當時先進的半導體技術帶回台灣，成為台灣半導體產業發展的重要種子。這群年輕人不怕吃苦，以智慧、奮鬥與堅持，經過多年努力，台灣不僅沒有停留在追趕者的位置，更逐步建立起享譽全球的半導體產業。

後來，台積電在一九八七年成立，以專業晶圓代工模式開創全新的產業格局。今天，台積電已成為全球先進半導體製造的重要企業，對台灣而言，它不只帶來經濟效益，也讓世界看見台灣在全球科技產業中的重要角色。

離開時，我們再次回望那四個鮮紅的「TSMC」字母，在亞利桑納炙熱的陽光下格外醒目。那短短幾十分鐘的停留，對旅居美國多年的台灣人來說，真是意義深長。