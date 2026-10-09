AI摘要 文章摘要整理： 本文以作者童年記憶回望五八1與BJ130兩款老車，描寫它們在北京街巷的身影、外形特徵與時代意義，並感嘆它們已成為舊日城市生活的印記。

單說「五八一」和「一三○」，不熟悉這兩種車的人可能不知所云；但對我們這一代人來說，這兩個數字再熟悉不過。若加上產地和全稱——上海五八一與北京BJ一三○，就知道說的是兩款曾經活躍在城市街巷裡的老車：一九五八年一月於上海生產的三輪機動車，和一九七三年在北京生產的一三○輕型卡車。我們這一代人為什麼對它們印象深刻？一是上世紀六○年代，北京街上的機動車本來就不多，能鑽進胡同的更少；二是男孩子天生對機械有興趣，對汽車尤其著迷。而五八一和一三○，恰好一路伴隨著我們長大。

五八一的外形十分奇特。說它是汽車吧，偏偏只有三個輪子，突出的前輪和支撐前輪的液壓減震架都露在前輪的兩側，所以也有人管它叫「三蹦子」；說它是三輪車吧，它又有方向盤。因此孩子們總喜歡圍著它看，活像在動物園裡看一隻「四不像」。

不過當年，還真有一款東風牌的三輪機動車，和五八一同一時期，可它是把式方向盤，也就是手扶式車把，還像騎兩輪摩托車似的。顯然，只有三個輪，又有方向盤，是五八一的特點，而它的輪胎比較寬，汽車感也滿滿。

五八一駕駛室裡有兩個座位，「上海」字樣的車標，就凸顯在擋風玻璃的下方，也就是單獨突出的前輪上方。三輪機動車，最吸引人並讓男孩子感興趣的，莫過於它的前輪，因為它突出，轉彎時，扭矩明顯，不像四個輪子的機動車，那樣四平八穩。

而那時北京五八一多，也有原因，因為胡同多，能鑽胡同，又能拉重活兒，非五八一這種外號叫「小三卡」的機動車莫屬。由於五八一載重量超過一噸，發動機的聲音不小，所以它一來，在胡同裡很遠，我們就可以聽到；五八一在北京，我只見過墨綠色的。它在北京東奔西跑十餘年，直到一九七三年，北京推出一三○輕型卡車，五八一才淡出人們的視線。

也別說，BJ一三○一經推出，就風靡一時，讓男孩子喜歡它、追著它看的原因，不止是它是一輛正兒八經的機動車，還因為它是一道移動的風景，因為它的塗裝基本上都是淡藍色的，空車跑起來輕盈，看起來就像一個朝氣蓬勃的小伙子。

上海於一九五八年生產出適合城鄉使用的三輪機動車，不足為奇，因為上海在中國是汽車製造產業起步較早的城市；而北京，一九七三年才生產出讓北京人自豪的機動車，但BJ一三○卻是中國輕卡的起點。

一三○也能開進胡同，而且形象比五八一好的多。它沒有像解放牌大卡車那樣的大「鼻子」，但擋風玻璃下方還是整體突出，比有「鼻子」的解放大卡車視野開闊。駕駛座後面的車廂比五八一大得多，載重量達兩噸。後車廂三面擋板（後槽幫）都是金屬材質，可以隨時打開，便於裝卸貨物，所以廣受歡迎。

我對一三○的熟悉，還有一層原因：我的髮小兼同學韓春海的爸爸，就是開一三○的司機。他下班後，常把車開回家，停在我們院門口。我們這幫孩子一見韓叔叔回來，便一窩蜂跑出去，圍著駕駛室轉，研究擋桿、方向盤，還要爬進貨廂裡玩個痛快。

上初中時，學校組織我們到南口「學農」摘蘋果，活動結束後，學生可以用比市場價低一些的價格買蘋果。恰巧韓叔叔開車經過南口，知道我們要買蘋果，便對我說：「想買多少就買多少，反正車是空的，我們兩家又住一個院子。」於是，我搭上韓叔叔的順風車，給家裡帶回了一筐蘋果。

轉眼四十多年過去，五八一和一三○，就像兩代人的身影，相繼退出歷史舞台，被一代又一代的新型汽車取代。然而，對我們這些從上世紀走過來的人而言，它們早已不只是兩種車，而是留下記憶裡那時代車輪的印記。