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放手的旅程

王慧敏
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AI摘要

文章摘要整理：

文章以作者從手排車、紙本地圖到特斯拉駕駛輔助的經歷，描寫科技如何減輕旅途壓力，也象徵她在歲月中學會放手，從緊張操控走向安心前行。

一九七六年我初到美國，外子開著一輛藍色二手車，是美國汽車公司的AMC Hornet。牛仔布座椅十分特別，同學們都公認很「酷」，這輛車後來還成了我們的結婚禮車。

當年我就是用這輛車學開車，手排車的「掌控感」卻讓我吃足了苦頭，最後只好求助駕駛學校，改學自動排檔，才順利拿到駕照。

那時還沒有衛星導航（GPS），出門時，身為「黃金副駕駛」的我，總得緊捏著紙本地圖，盯著細小的路名，生怕一個轉彎，指令給早了或給晚了，便走上冤枉路，讓旅程平添波折。尤其後座兩個小傢伙一路追問：「到了沒有？」偶爾還有紛爭。

那些年，我們緊握方向盤、緊盯地圖，在旅途中戰戰兢兢。後來有了衛星導航，開車找路終於進入了新時代。從北卡羅來納州搬往加州、橫跨半個美國時，只需把目的地輸入導航，便能輪流駕駛，一路奔向新的家園。搬家與旅遊都從容了許多，「在路上」的壓力也隨之減輕。如今，我們換了一輛特斯拉，啟動駕駛輔助系統後，駕車體驗又更上層樓。

我們住在北加州，經常南下探望兒子一家。當年坐在後座吵鬧的小傢伙，如今已經成了一群孩子的父親。

以前行駛在漫長的五號公路上，除了留意路況，還得尋找名為Love's的加油站，深怕一不小心錯過了「愛」。如今，車內導航會根據行程與電量規畫，南北一趟只需充電一次。當科技逐漸融入生活，我們不必再一路「眾裡尋他千百度」，補給已成為旅程的一部分。

坐在駕駛座上，我的心態也悄悄改變了。過去，我是緊張兮兮的操盤者，雙手牢牢握著方向盤，眼睛盯著前方；如今，偶爾可以稍稍放鬆，欣賞那些曾經因專心開車而錯過的風景，系統依然會在我們偏離注意力時發出溫柔警示。人車之間有一種邊界，也有一種默契。

坐在車上，我常想起那些曾經放不下的事情，又想到孫子們不知不覺間又長高了一截，禁不住微笑起來。掛慮並沒有消失，只是隨著歲月沉澱，被安放到了另一個位置。

五號公路依舊漫長，我們依舊要在途中休息、充電，人生也依舊有高有低。但車輪總會向前，日子也總會向前。

在歲月的沉澱裡，我們終於帶著安心，開始享受放手的旅程。

精華 FAQ

  • 她初到美國時開著二手AMC Hornet，學手排車吃盡苦頭，後改學自動排檔才拿到駕照；當時沒有GPS，只能緊抓紙本地圖，小心不讓轉彎指令出錯。

  • 從衛星導航到特斯拉駕駛輔助，旅程不再需要一路緊張找路與找補給，南下探親與搬家都更從容，車內系統也能依行程與電量安排充電。

  • 文章透過開車經驗比喻人生，強調人會隨歲月慢慢放下焦慮與掌控慾，將掛慮安放到更適合的位置，學會帶著安心享受前行的旅程。

加油站 加州 北卡羅來納州

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