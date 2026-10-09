AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶在美國數十年來從租車、買二手車到換新車的經歷，途中歷經事故、維修與停車困擾，最後因生活型態改變而選擇無車生活。

最近看到一段短視頻，非洲人利用廢車的方式，簡直超乎想像：破轎車可以當卡車，載建材，甚至拉牛羊。來到號稱「汽車王國」的美國，我們倒是一路汰舊換新，前前後後竟也換了不少車。

我們來美國後的第一部車，是外子公司替他租的一輛全新奧茲摩比（Oldsmobile）。雖然不用自己負擔維修，卻因貼在前擋風玻璃上的驗車標籤只過期一天，就吃了一張罰單 。聽說當時交通單位會派駕駛座在右側的小車，沿街巡查路邊停車車輛的驗車期限。

第一年租約期滿，恰逢台幣大幅升值，公司決定撤資，外子返台述職，只留下我和一對年幼、滿心期盼留在美國的孩子。當時我們住在市郊，沒有車實在寸步難行。芳鄰吳太太給我一份筆試考古題，鼓勵我去考駕照。就這樣，我持著國際駕照，加上順利通過筆試，終於取得了美國駕照。

不久，我跟著她的朋友到新澤西標購二手車 。在朋友不斷鼓動下，我竟買下了來美後第一輛屬於自己的車——Pontiac 兩千。因為是自排車，對不太會開車的我來說已是莫大便利。買車後，我一路小心翼翼，跟著朋友從新澤西開回紐約。

外子回來後，沒有責怪我這個對汽車一竅不通的人竟敢自作主張買車，只是二手車難免有些小毛病。有人介紹一名從台灣來的修車師傅，他會帶著工具箱到府維修，價格實惠。再後來，他自己開了修車廠，我們自然也成了他的常客。

可惜他工作太拚命，長期吸入廢氣，身體一直不好。有一年冬天，氣溫驟降，他為了把手上的工作做完，關下鐵門繼續修車，竟因一氧化碳中毒去世。回想起來，真令人感慨：他彷彿真的把自己「累死」了。

有一個雨夜，我教夜校回家，在十字路口遭遇車禍。對方闖紅燈撞上我的車，車頭幾乎全毀，幸好安全氣囊及時彈開，我才毫髮無傷。外子急需車代步，便透過「世界日報」的分類廣告，買了一輛二手福特Taurus。起初開得挺好，後來卻每逢等紅綠燈便熄火，後面的車輛不停按喇叭。我們送修幾次仍不理想，最後只得登報降價出售。

鄰居見外子不時在車道上自己修車，便好心勸我們：「你們也算安定下來了，何不買輛新車，省得老是操心？」想想也有道理。為了多載教友去教會，我們買了一輛八人座的馬自達廂型車（Mazda minivan）。

有一次和朋友出遊，玩完準備回家，車子卻突然發不動，我們還懷疑是不是買到了「檸檬車」。幸好同行朋友有經驗，發現停車換檔時，排檔位置沒有「吃準」，才啟動不了。他一邊扭轉引擎鑰匙，一邊輕輕轉動方向盤，果然奏效，重新操作後，車子果然順利發動。

馬自達陪我們開了好幾年。有一年感恩節，我們載著教友到賓州參加退修會，回程車頭突然冒煙，只好請AAA拖車回紐約。我們把同行教友分送到另外兩輛車上，我們夫妻倆則坐在拖車前座，一起到修車廠。

因為廂型車耗油，我們又買了一輛全新的日產轎車（Nissan），供外子上下班、我教夜校使用。星期天兩輛車一起出動，也能多載幾名教友。

二○○四年三月十六日下午，我開著廂型車送母親搭機返台投票。那天紐約下著大雪，我行駛到下坡路段時，突然看見對向車輛打滑，衝入我的車道。我來不及反應，車子也跟著打滑，直直撞向路旁電線桿。後來才知道，雪地行車最忌猛踩煞車，應保持平穩操作、輕輕連踩兩下，避免車輪鎖死。

這場車禍雖因天候因素，保險公司沒有調高保費，但當時車內沒有安全氣囊，我的肋骨被方向盤撞斷，只得請假一個多星期養傷。

開慣了馬自達，我們後來又買了一輛同款、配有安全氣囊的廂型車。只是外子後來因病無法開車，汽車送驗、維修便全落到我肩上。

有一次引擎故障燈一直亮著橘色警示信號，我跑了好幾趟修車廠，老闆也換過幾個零件，問題仍未解決。年度驗車時，車子的電腦始終無法通過檢測，老闆叫我上高速公路跑一個小時，讓車輛完成系統監測。為了省過橋費，我只好在市區道路來回跑；回來一測還是不行，只得再跑。折騰了整個上午，最後老闆只能給我臨時驗證，並勸我換車。

於是，我帶著坐輪椅的外子，看了幾家車行，最後買下一輛豐田休旅車（Toyota RAV4）。沒想到搬到法拉盛後，停車位實在難找，我只好把車賣掉。當時車子才開六千多哩，車商估價後，我便以差不多的價格賣給女兒的乾媽。當時恰逢美國汽車市場受到全球半導體短缺與供應鏈混亂影響，新車供應緊張，這輛車正好解了她的燃眉之急。

一路走來，我和汽車相伴了幾十年，從一次次修車、換車，到最後乾脆告別汽車。

如今，從來不愛開車的我，終於不用再擔心違規被監視器逮到，吃上罰單，也不用為到處尋找停車位而傷腦筋。很慶幸現在無車一身輕。