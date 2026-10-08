AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶南京淪陷前後，母親帶著3個孩子逃到三河避難，途中遭黑店房東與其弟覬覦財物與孩子，最終靠機智與果斷脫險。

三河，是一座有兩千五百多年歷史的古鎮，位於安徽省合肥市肥西縣，豐樂河、杭埠河、小南河在此交會，故名三河。抗日名將孫立人祖籍三河，也讓這片土地更添幾分人文色彩。

一九三七年十一月底，南京淪陷前夕，南京兵工廠廠長下達最後一道搶運軍用物資的命令，押運重任落在我父親肩上。為了安頓妻小，父親叮囑母親帶著姊姊、哥哥和襁褓中的我，暫時投奔三河鎮的一位摯友。

父親雖是一名工人，但受過多年教育，國文底子深厚，被推舉為廠報主筆。他不屈於勢、不為利誘，深得廠長器重。母親出身小康之家，卻因舊禮教束縛，從未上學，不識字，好在耳濡目染，談吐並不俗，只是那雙三寸金蓮，成了她一生揮之不去的夢魘。當時姊姊八歲，讀初小三年級，是母親的好幫手；哥哥六歲，因脊椎疾病而有些佝僂。

抵達三河後，母親帶著我們直奔父親摯友家，不料大門深鎖，她帶著我們守在鐵門旁，等到天黑仍不見主人，只好住進一家小客棧。

一星期過去，依然沒有消息，母親絕望之餘，只得租下一間偏僻簡陋的小屋，一面留意日軍動向，一面讓姊姊寫信與父親聯絡。

誰知，我們竟住進了一家表面祥和、實則暗藏危機的「黑店」。房東是個身材粗壯、能說善道的大腳女人，她把父親寄來的掛號信交給母親時，問道：「你們打算逃難？」母親只默默點頭。

房東見母親老實，竟動起歪心思：「一個女人家，帶著三個孩子，怎麼逃難？不如把大女兒賣給人家做丫頭。這個小娃兒比較值錢，可以送到沒有男孩的大戶人家。至於那個有病的，往河裡一扔，眼不見心不煩。」

母親聽得心驚，但身在人家屋簷下，只能強忍怒氣，陪笑說：「大娘這主意倒不錯，謝謝，不過還是讓我再想想吧。」

沒多久，房東又盯上了我。她忽然說：「這小娃兒真可愛，讓我抱抱吧。」說著便衝到床邊一把抱起我。母親嚇得渾身發抖，卻本能地衝上前，把我奪回，低聲說：「這孩子認生，不喜歡陌生人抱。」就趕緊把我塞進胸前的布兜裡。

一計不成，房東又打起姊姊的主意：「小妹妹，我家的老母雞剛孵出一窩小雞，跟我去看看吧。」姊姊察覺不對，立即躲到母親身後。母親索性將計就計，對哥哥說：「治華，你整天悶悶不樂，不如跟大娘去玩玩吧。」房東一聽立刻變臉，脫口而出：「夠啦，一文不值。」

房東的弟弟也是個遊手好閒之徒，他覬覦父親寄來的掛號信，對母親說：「如果是匯票，我可以替妳去兌，外面這麼亂，妳去不安全。」母親不理會他，當晚便收拾行李。第二天到郵局時，房東弟弟果然一路尾隨，母親立即向郵局主管說明處境，幸好遇到好心人，主管很快替她兌現匯票，又把我們帶進內間從一扇消防門出去，讓我們避開尾隨者，混入逃難人潮。

然而，沒走多久，母親忽然看見一名婦人抱著嬰兒，正要往河裡跳。她把哥哥的手交給姊姊，也不顧我會成為夾心餅乾，毫不猶豫地衝上前，一把抱住那婦人。婦人崩潰大哭：「皮箱被搶了，孩子沒東西吃，我又沒有奶水……」母親立即安慰她：「天無絕人之路！」說著，把身上的錢分了一些給她，又把我的口糧蒸兒糕分出一半。

就在母親扶起那名婦人時，身後突然傳來喊聲：「王太太，這是妳忘記帶走的小包袱。」母親回頭一看，竟又是那個陰魂不散的房東弟弟。情急之下，她突然仰天大喊：「鬼子來了！」原本安靜的人流頓時大亂，人人抱頭鼠竄，母親趁亂緊緊牽住姊姊、哥哥的手，帶著我們消失在人潮之中。

三河，原本只是我腦海中一個陌生的小地方。直到長大後，母親常在茶餘飯後說起那段逃難往事，尤其喜歡打趣我：「當年要不是我把你從那惡毒女人手裡搶回來，你早就改名換姓了。」

「三河！」這個名字，也從此在我腦海裡根深蒂固。