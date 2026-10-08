我的英文名字叫Lily

AI摘要 文章摘要整理： 本文回顧作者赴美後取名Lily的經歷，並延伸談華人英文名、中文名的使用變化與姓名傳承，最後以外孫改取正式中文名作結。

一九六八年，我從台灣來到密蘇里州 那所錄取我的學校，先到校方設立的外國學生輔導中心報到。輔導主任拿著我的資料向我道賀，又念了一遍我的英文拼音姓名，接著說：「為了方便老師和同學稱呼，你還是取個英文名字吧。」

我一時想不出該取什麼名字。他信手拈來，說：「就叫Lily如何？簡單又好記。」說著還翻開字典給我看：Lily是「百合花」，象徵純潔、希望與重生。

這個名字的寓意很美，我便欣然接受。從此，我有了英文名字Lily，父母取的單名成了拼音的中間名，姓氏則按照英文習慣放在最後。

不久我便發現，東方女學生中叫Lily的人特別多，校園裡到處都有「百合」，此外，Mary、Jenny、Rose、Linda也十分常見。男學生則不是Paul，就是Robert、John、Mike、Andy。那個年代，許多頂著東方臉孔的留學生，都有一個極其普遍的英文名字。

後來來美的中國留學生 ，已經很少有人被要求另取英文名字，直接使用中文姓名的羅馬拼音即可。他們反而覺得我們當年何必多此一舉。而隨著華人移民日益增加，美國人也逐漸習慣這些拼音姓名，只是沒有聲調，偶爾難免念得「荒腔走板」。

工作後，有個東方保羅醫師知道我叫Lily，偏偏每次遠遠看到我，就大嗓門喊：「嗨，Violet，你好嗎？」我糾正過他幾次未果，也懶得再糾正，就隨他去吧，反正都是花。有時還有人把我誤認成另一個Lily，百合實在太多了，我一度想改回中文本名。

可研究了一番才發現，改名手續相當繁瑣：除了申請費，還要在地方報紙刊登改名意願，向法院申請，之後社會安全局、保險公司、銀行等各種資料也都得一一更改。想想還是算了，就讓Lily陪著我在異鄉生活吧。

在美國成家立業後，有了第二代，我們為女兒取了英文名字，也給她取了中文名和小名。只是她的中文名字，除了到中國大陸旅遊、辦理簽證時用過，平時幾乎沒有使用的機會；反倒是小名「囡囡」，從小叫到大。

我也注意到，周遭一些華人家庭若女兒嫁給不同族裔的丈夫，孩子通常隨父親姓；但取中文名字時，往往仍以母親的姓氏為姓，不忘延續家族傳承。

沒想到，出生時沒有登記中文名字，日後竟可能帶來麻煩。我曾在「世界日報」舊金山灣區版看到報導：舊金山選務規定，參選公職者若要在雙語選票上使用英文姓名和自取的中文名字，必須提供相關證明，證明該中文名字自出生即有，或已持續使用至少兩年。否則，選票上的中文姓名只能依英文姓名音譯。

這讓一些華裔參選人傷透腦筋。有人翻箱倒櫃找出父母當年寄發的婚宴喜帖，也有人找出童年隨父母赴中國大陸時的護照和簽證，才證明自己確實有正式中文名。

看到這些報導，我不禁想起外孫的趣事。外孫的正式名字叫Terje，我第一次見到他時，那張胖嘟嘟的小臉像個大白饅頭，便順口叫他「饅頭」，「小饅頭」從此成了他的奶名。

五歲時，他隨父母到新加坡生活，在英國學校就讀。有一天，中文老師問他中文名字，他毫不猶豫地回答：「饅頭。」老師怕自己聽錯，又問了一遍，他更加理直氣壯：「小饅頭。」老師忍著笑，等女兒來接孩子時，趕緊說：「快給你兒子取個正式的中文名字吧，總不能讓大家都叫他饅頭。」

於是，我們外祖父母翻字典、斟酌再三，為他取名「楊帆」。我還和女兒開玩笑：如果外孫到舊金山參選公職、為民服務，這個寓意一帆風順的名字，定能助他當選。