AI摘要 文章摘要整理： 本文以作者重返慈溪福音書室的回憶，描寫這座建築如何從施醫、施藥到承載童年記憶，並見證鄉村醫療與西方文化的進入。

趙一翰先生從廣東省江門市蓬江區文學藝術界聯合會榮退後，我反而覺得這是一次亮麗的轉身。退休 後，他不斷把參加文藝活動、走訪鄉村的見聞分享給我們，讓我也跟著重新認識家鄉的歷史與變遷。

「福音書室？」看到照片中那座小金字塔形的青磚舊建築，我乍看還以為是間舊倉庫（見圖，作者梓影提供）。幸好門楣上「福音書室」四個白字十分醒目，右側那幢是我再熟悉不過的兩層青磚華僑洋房。趙一翰告訴我：「書室是趙承信故居，以前就是村衛生站，就在你家祖宅附近。」一句話，立刻把我的思緒拉回兒時的快樂時光。

江門市慈溪村衛生站，我怎麼會忘記？那可是我出生的地方。據說那個炎熱的夏日清晨，媽媽正準備參加集體勞動，我卻迫不及待來到人世間。爺爺聽見有人取笑他又添了第四個女兒，氣得半路折返。雖然這句「四千金」是誤傳，卻讓年幼的我從此對爺爺多了幾分畏懼。

我自幼體弱，經常咳嗽，阿爺便帶我到衛生站看病。媽媽常笑我「惜命」，說只要讓瑞姐把把脈，我就會自動痊癒。瑞姐短髮俐落，總把頭髮別在耳後，穿上白大褂後，她顯得格外嚴肅，尤其配藥、打針時一言不發，令我緊張萬分。

後來落實政策，香港 的伯父們可以光明正大回鄉，阿爺便託他們帶回北芪、黨參給我泡水喝；甚至親自剖蛇取膽逼我吞下，又在果園養蜜蜂，讓我吃蜂巢止咳。

衛生站起初只使用福音書室左側的房間，兩張辦公桌，瑞姐、禮叔各守一方；裡間專門打針，非請勿進。可是我是例外，因為後門就是我家的「花果山」，那片果園簡直是衛生站的風景畫。尤其荔枝成熟時，滿樹紅果便成了病人最好的「特效藥」。有人笑說，看完醫師，再望一眼碩果纍纍的果園，病也好了一半。

書室旁有一口水井，井雖不大，水卻甘甜；每年七月七日，村民總會排隊來此挑「神仙水」。剛學會走路時，阿爺特地為我做了一對小水桶，天一亮，媽媽便帶我到書室挑水。後來姊姊抱怨挑水會把她壓矮，我們乾脆在祖宅天井裡挖井。從此，原本「黃泥岩下無清水」的說法被打破，也讓書室井下有龍脈、藏靈泉的傳說更添神祕。

撥亂反正後，媽媽恢復教師身分。有一晚，她讓我在衛生站等候，我驚訝地發現，原本緊閉的趟櫳門竟然打開了，裡面擺滿座椅，還有一座小講台，牆邊掛著幾件黑色衣物。幸好媽媽很快帶著老師們來排練節目，原本神祕的氣氛頓時熱鬧起來。

福音書室的創辦人趙建渠，是慈溪當地公益事業的重要人物。他曾赴美接觸西醫與基督教，返鄉後興辦福音書室，為村民施醫、施藥，也參與接生；同時募集資金創辦本厚學校。其子趙承信後來成為燕京大學社會學者及法學院院長。

後來，衛生站逐漸興盛，來了更多年輕醫師。挽叔尤其愛笑，總是耐心問診、出診。小時候，我甚至曾在半夜被叫醒打預防針。那些鄉村醫師，就像家人一樣，總在我們最需要的時候出現。

我家的大果園裡有一座帶十字架的墓，因為陰森神祕，我從小便害怕靠近。一九七九年前後，趙承信獲得平反後，墓前重新有人前來祭掃。我躲在果園裡遠遠看著，只見幾名穿黑衣、白襯衫的人肅立墓前獻花，那是我第一次看見西式祭奠，簡潔而莊重。

「福音」意為好消息。對我而言，福音書室不只是傳播信仰、引進西醫的地方，更是一扇通往外部世界的窗。它讓偏僻的慈溪早早接觸西方文化，也讓一個小村莊，悄悄與世界相連。