AI摘要 文章摘要整理： 作者回顧自己與兒子兩次在醫師勸說下被留下的生命經歷，從母親與妻子的孕育艱辛中體悟珍惜生命、感恩愛與守護的意義。

人的生命源自母親。我和我兒子在各自母體孕育過程中，都曾遇上一段不尋常的經歷。這個故事，要從七十年前說起。

一九五六年夏天，母親發現自己懷孕了，卻開始發愁。那時的中國百業待興，生活清苦，父母微薄的工資要養活六個孩子，已十分困難。商量之後，父親陪母親來到天津中心婦產科醫院做人工流產。

醫師檢查後，面帶微笑地說：「胎兒正常，是個男孩，心臟跳動有力，是個健康的生命。每個生命都珍貴，你們還是把孩子生下來，再做絕育手術吧。」母親撫摸著腹中已孕育三個月的小生命，和父親默默點了點頭。第二年春天，我在天津中心婦產科醫院出生。母親當時已三十八歲，我是家裡第七個孩子。

二十多年後，我大學畢業，不久結婚。兩年後，女兒出生，當時正值計畫生育政策嚴格推行之際，妻子接受了節育措施。

一九九○年代，我在天津市高等教育局任職，從事國際交流工作。一次，一名日本 公司社長訪問天津，希望拜會書畫家，我聯繫了天津書法家協會主席、天津大學教授王學仲接待。日方後來以六位數的酬勞，向王學仲定購了一幅畫，雙方還成了朋友。

不久，王學仲送我一幅親筆創作的「榴結同心圖」表達感謝。畫中，一塊巨石旁，一根藤蔓分成兩枝，結著兩個石榴：一個已成熟，露出晶瑩的籽粒；另一個正在成長。畫心還題有我和妻子的名字，以作留念。

後來，我辭去公職，受聘赴日本一家公司任職，從事國際投資和國際貿易，妻子和女兒隨同一起在日本生活。

一九九五年，我與妻子結婚十二年。初秋一天，她忽然食欲不振、乏力、嘔吐，我們原以為只是感冒，沒想到醫師檢查後告訴我們：她懷孕了。「懷孕了？怎麼可能？」我們清楚記得，女兒出生後妻子便接受了節育措施，怎麼九年後又懷孕了？

面對這個意外的生命，我們一度躊躇，甚至打算接受人工流產。再次到婦產科檢查時，醫師看完結果，說：「胎兒很好。」聽到我們仍想放棄，他沉思片刻，說：「先別急，你們看一看，再作決定。」醫師打開超聲波設備，胎兒的影像出現在螢幕上，揚聲器裡傳來清晰有力的心跳聲：「撲通、撲通、撲通……」我屏住呼吸，醫師說：「聽，胎兒心跳很好，是個健康的男孩。」

那一刻，我突然想起母親曾講給我的往事：三十九年前，天津的醫師也曾對她說過同樣的話——「胎兒正常，是男孩，心跳有力。」異邦之中，竟再次出現如此相似的一幕。

妻子眼含淚水，我的心也軟了。妻子輕輕撫摸腹部，螢幕裡的胎兒微微蠕動，彷彿正在與母親交流。我忽然覺得，他就像三十九年前的我，同樣渴望來到這個世界。我對妻子說：「留下吧。」她擦去眼淚，含笑點頭。

回家後，我再次凝視「榴結同心圖」，才忽然讀懂其中的寓意：兩個石榴，恰似兒女成雙。驚嘆之餘，也感激王學仲老先生在七年前就送給我們的祝福。

因妻子屬高齡產婦，我十分擔心。次年五月，分娩前，她握著我的手說：「如果出現意外，先保孩子。」進入產房後，我沒有說什麼，只是緊緊握住她的手。那一刻，我心裡只有一個念頭：妻兒都要，妻在先。

分娩很順利，兒子平安降生。看著疲憊卻帶著笑容的妻子，我第一次深切懂得母親的痛苦、堅韌與保護孩子的本能，也真正明白了「珍惜」二字的分量。

我的父母那時八十多歲，得知孫子出生，激動得流下眼淚。因為家中前三個哥哥、三個姊姊婚後生的都是女兒，父母盼望了多年，終於等來了一個孫子。

如今，兒子已三十歲。我把這段「孕育生命的故事」講給他聽，他笑了。

六十九年前，一名醫師的一句善意勸言，讓我有幸來到這個世界；三十年前，另一名醫師讓我們親眼看見、親耳聽見腹中的生命，兒子也因此來到人間。我始終感念兩名醫師對生命的敬畏，也感恩母親和妻子孕育生命的艱辛。

世界之所以美好，正是因為有愛。