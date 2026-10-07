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孫子的紅包

天行健
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AI摘要

文章摘要整理：

孫子實習後送紅包致意，讓祖父母回想起多年來跨國陪伴、教養與嬉戲的點滴，並感嘆孫輩成人、自立，自己也在天倫之樂中安然知足。

孫子暑假第一次到公司實習，領到些許報酬，首先封了兩個紅包送給我們老兩口。我接過紅包，感慨萬千：孫輩成長的往事，一幕幕縈繞心頭。歲月無情，而祖孫共度的時光，卻如陳年老酒，愈久愈覺甘甜。此刻，我更期待分享他們未來人生的精采篇章。

我們老兩口年過六旬，喜得孫子天天，不久又迎來孫女努努，兒孫雙全，我們心存感恩。當年為了看望孫輩，我們曾多次奔波於住所與美國使館之間，申請赴美簽證，幾番往返終於如願，便立即啟程。

我親眼見證孫子出生，激動得喜極而泣；第一次看到孫女圓圓胖胖的小臉，忍不住抱著不願放下。如今他們已長大成人，童聲稚語卻仍縈繞耳畔。回望祖孫相處的歲月，我有不捨，更有欣慰與自豪。

孫子兩歲多時，曾跟我們在北京生活近半年。他對小菜園的瓜果蔬菜、鄰居家的貓咪都充滿好奇，也很快和家裡的阿姨成了好朋友。那時他有些詞只會說英語，不懂中文，所以常鬧笑話。有一次他說要喝「juice」，阿姨笑著問：「喝豬屎？」他看到拱頂便喊：「Tunnel，快跑。」阿姨連忙拉住他：「別跑，沒有塌！」逗得大家哈哈大笑。

他尤其喜歡猴子，家裡擺滿了親朋送的毛絨猴和各種小動物，院子裡有金魚缸、鳥籠和兔籠。社區報紙還刊登過一篇附有他照片的文章，題為「小天天在太陽城的快樂生活」。

孫女也曾來北京小住。她喜歡荷花，曾頂著荷葉、赤腳在湖邊戲水拍照；也喜歡園區裡黃永玉的「十二生肖」雕塑。北京美食更令她難忘，尤其喜愛烤鴨和配菜的黃瓜條。生長在異國的孫輩，也因此與北京留下了一份難以割捨的記憶。

我們定居美國後，祖孫相聚的機會更多。孩子們學齡前，我常帶他們做些簡單的小實驗，比如，把嫩芹菜心插進藍色藥水中，看著顏色由下而上慢慢變藍，他們馬上無師自通地說：「菜心喝了藍水，所以變藍了。」

我不諳棋藝，卻也憑一點常識教他們下五子棋；講「西遊記」、「水滸傳」時，更是常把人物故事張冠李戴，把李逵的故事講到林沖身上。老伴一邊笑我，一邊及時糾正，反倒讓孩子們笑得更開心。

我們還在海邊撿貝殼、在樹林採樹葉，讓孩子發揮想像，把材料黏成各種動物。多年後，他們惋惜地說：「好多作品都壞了。」但祖孫共度的快樂卻留在了彼此心中。

孩子們長大後，我們的相聚從遊戲變成逛博物館、圖書館、遊樂場和運動場。老伴則成了專職攝影師，把一個個珍貴瞬間定格成照片。光陰荏苒，不經意間，孫子已長成帥小伙，孫女也出落得亭亭玉立。我們的角色開始悄悄轉換：過去是我們帶著他們遊玩，如今則是他們利用假期飛來看望我們。

升大學時，我曾希望他們進入名校，他們卻沒有刻意追逐高分，而是專注於自己的興趣。孫子熱愛機器人，和同伴鑽研並取得成果；孫女熱愛田徑，長期堅持訓練。後來，他們先後進入加州大學和紐約大學，學業與生活都發展順遂。

如今，他們會帶我們逛街、遊公園、吃美食，還搶著埋單，儼然成了「大人」。我出門則緊跟著他們，惟恐迷路，還自嘲：「我這是活回去了。」有時我也向他們傾訴心事，他們未必能解決問題，卻願意耐心傾聽。曾經只有兒子是我的傾訴對象，如今孫輩也漸漸成了我的依靠。

偶爾面對衰老，我仍會心有不甘。但正如屠格涅夫所說，人生恰如行駛中火車冒出的黑煙，初始濃厚熾熱，但終歸煙消霧散。人生自有來去，我們老夫妻能有這樣的兒孫相伴，能享如此天倫之福，又夫復何求？

感謝命運的恩典。

精華 FAQ

  • 因為他第一次到公司實習後領到報酬，便用自己的收入先封紅包回敬老兩口，表達對祖父母多年照顧與陪伴的感謝，也象徵自己已開始懂得回饋家人。

  • 文章寫到孩子們曾在北京生活、認識菜園與鄰居，也在美國一起做實驗、下五子棋、撿貝殼和做手作，從玩樂到學習都充滿祖孫共度的溫馨回憶。

  • 作者看著孫子孫女進入大學、發展興趣並懂得帶長輩出遊、搶著埋單，感到十分欣慰與自豪，也從原本的照顧者逐漸成為被陪伴的一方。

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