AI摘要 文章摘要整理： 作者從童年畫畫得獎到因家境放棄美術夢，後來在教書與育兒中重拾繪畫，並培養女兒們學畫，讓多年心願終於以一家人的作品掛上牆面。

近日，我家房子的全面翻修工程終於完成。等大小家具全部定位後，我才把原來掛在牆上的畫框、相框和壁飾，一一搬回屋內。我凝神看著外子手中那幅準備重新掛回牆上的油畫，思緒也隨之沉入久遠的記憶。

我從小就愛畫畫。每次坐在老街家亭子腳的竹椅上畫圖，總會引來大人小孩圍觀、讚賞。上小學後，老師發現我有繪畫天分，學校特別安排老師放學後輔導我。記憶中，我從一年級開始幾乎年年參加繪畫比賽，多次獲得縣級、省級比賽獎狀，以及一次東京兒童畫展的獎項；上中學後，我也一直是班上和校內壁報製作小組的成員。那時的我甚至相信，自己將來一定會成為畫家。

高三時，我看見一些準備考美術系的同學，為了加考術科，紛紛拜師學畫。我心裡明白，父親一個人支撐全家的衣食已十分艱辛，不可能再負擔我的學畫費用，因此，在父母面前，我對此事隻字未提。就這樣，原本自信的繪畫潛力，悄悄埋沒在往後的人生裡。

直到後來返鄉執教，為協助班上參加壁報比賽，我才重新拿起畫筆，還榮獲冠軍。來美國後教中文，我為學生設計作業、繪製插圖，又為學校編製作業繪製插畫，沉埋多年的繪畫興趣才再次被喚醒。

也就在這時，我發現女兒們似乎也遺傳了我的繪畫天分，無論英文學校還是中文學校，她們在美術方面都很突出。她們對畫畫的興趣若能得到支持，是多麼幸福的事。於是，我決定送她們學畫。

為了讓她們接觸不同風格的作品，我曾幾次帶她們到畫廊賞畫，告訴她們：「家裡不一定要掛外面買的畫，將來如果牆上掛著畫，我更希望那是妳們自己喜歡、自己畫出來的作品。」我們總會勾勾手指，約定一起努力。

她們除了學西畫，也在中文學校的文化班學國畫；後來覺得大班制互動不多，我又請專業國畫老師指導。大妞善畫蔬果，二妞善畫松鶴，三妞則喜歡花鳥、紫藤。三妞的西畫老師曾擔心，西畫與國畫同時學習可能彼此干擾。

沒想到孩子們並未因此迷失方向，反而在中文學校的學術比賽中屢獲西畫、國畫獎項。尤其三妞畫的天鵝戲水、荷花鯉魚等作品，還曾獲北加州中文學校學術比賽冠軍，連老師都感到意外。

那些年，家裡除了我手工製作的花飾、竹盤和布藝裝飾，牆面一直留著大片空白。我耐心等待，女兒們的畫一張張完成，我也一幅幅珍藏。老大畫水彩，老二畫油畫，老三畫粉彩。海浪拍岸的海景、煙波浩渺的湖光、鬱鬱蔥蔥的盆景、紫藤垂岸下的錦鯉、寓意延年益壽的松鶴圖，每一幅都讓我感到欣慰。我陸陸續續買好適合的畫框，可說萬事俱備，只欠東風。

我一直盼望有一個不用上班、也不用到中文學校教課的長假，和外子一起完成掛畫的心願。無奈那些年感恩節、聖誕節和新年常輪到我在醫院值班。

終於有一年新年，我恰逢休假，中文學校也放假，外子同樣有空。一大早，我雀躍地搬出畫作，挑畫選框；外子則裱畫、釘框。我們依照每幅畫的主題，把畫一幅幅掛上牆，忙了兩天，終於大功告成。

正當我們欣賞成果時，大女兒恰好返家。一進門，她便看見樓梯旁的高牆上掛滿了畫，高聲歡呼：「Mom！Your dream comes true！」這句話，我至今記憶猶新。

如今房子重新裝修，我們又一次把女兒們的畫掛上牆面。二十年後，重新掛起的不只是畫，也是我年少時未能實現的繪畫夢，它以另一種方式延續到了下一代，成為一家人珍貴的回憶。