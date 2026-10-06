AI摘要 文章摘要整理： 作者回顧自己與弟弟在1996年誤信陌生夥伴投資南加州房地產，從被拖入爛攤到被罰單與官司驚醒，最後拆夥自學經營，並悟出被騙往往源於對機會的渴望。

人生最昂貴的錯誤，通常都披著「機會」的外衣……

我常說自己投資房地產 十幾年，但其實在那之前很久，我就已經一腳踏進房地產市場。只是那一次，不是意氣風發地進場，而是被人半哄半騙地拉了進去；最後又幾乎是灰頭土臉、倉皇逃出來。那段慘痛的經歷，讓我後來整整十幾年不敢再碰南加州 的房地產。

故事開始在一九九六年左右。那時，我和弟弟手上稍微存了一點錢，想做生意，卻不知該從哪裡著手，就在此時，因緣際會認識了一對兄弟。那時南加州房地產市場跌到了谷底，他們說知道哪裡有便宜的物件，也知道怎麼修、怎麼租、怎麼賺錢。唯一缺的，就是現金。

我和弟弟第一次跟他們見面，約在大華超級市場裡的餐廳。他們先打電話來，說找不到餐廳，我們便到餐廳門口等候。沒多久，他們又打電話來說：「我們看到你們了，正在找停車位。」可是，我和弟弟整整等了三個小時，都不見他們的人影，就那樣傻傻地站著。

現在回頭看，那些投資計畫其實漏洞百出；而那三小時的等待，更是一個再明顯不過的警訊：一個連時間都不尊重的人，怎麼可能是值得信任的生意夥伴？又怎麼可能尊重契約、房子、房客，甚至我們的錢？

後來，我常跟弟弟開玩笑說，那天我們不是在等人，而是在等自己的「財迷心竅」現形。可是當時的我們只想相信，他們口中的那個「機會」是真的。

三個小時後，那對兄弟終於出現。我已經忘了他們當時有沒有繼續找藉口，只等著聽他們帶來的投資計畫。他們說，整修等工作由他們搞定，我們只要出錢買材料、等著賺錢數鈔票就好。好在我和弟弟還保留了一點警覺：我們堅持，買下來的資產一定要登記在自己名下。

就這樣，我們被捲進了完全陌生的公寓房地產投資。那時，加州房地產市場正處於低谷，我們買進的房子，一棟比一棟老，一間比一間破，那對兄弟總是說：「沒問題，我們會修。」後來，他們又告訴我們，房子已經買好、修好，也租出去了。

夢醒時分，來自一紙市政府的通知：我們的房子嚴重違規。

我們慌了，趕緊去問那對兄弟。他們卻不慌不忙地說：「不要怕，這是市政府種族歧視，我們可以跟他們打官司。」我們就這樣被推著往前走，一路鬧到了法庭。

出庭那天，我們請來的律師看完卷宗，臉色立刻變了，壓低聲音對我們說：「你們趕快認罪吧，這案子不可能贏。當初那四百多張罰單，你們一直沒有處理，市政府早就把這件事升級成重大安全案件了。再打下去，你們今天可能就要被抓去坐牢。」

那一刻，我和弟弟才真正醒過來。我們以為自己在投資，其實是在替別人的混亂埋單；我們以為抓住了機會，其實是被人拖進了一堆爛帳。那些所謂的「修好了」、「租出去了」，不過是他們拿我們的錢買材料、替自己房產裝修的謊言。

於是，我和弟弟決定和他們拆夥。從那對兄弟手中把那些依然破敗不堪的公寓接回來後，新的折磨才真正開始。我們必須從頭學起：修房、出租、管理、加建、融資……一件件自己摸索。

後來聽說，橘郡市政府知道我們把那對兄弟踢走後，整個辦公室都在歡呼。我和弟弟面面相覷，這才知道，自己當初到底被捲進了什麼樣的人和事裡。

多年以後，女兒常問我：「為什麼有那麼多人會被直銷誘惑？」她說，有很多同學剛出社會，收入不穩，卻願意掏空積蓄，甚至借錢購買直銷公司的所謂「存貨」。她們滿心以為那是在創業，是在抓住一個難得的機會。

每當她這樣問，我就會想到當年那個站在大華超市門口的自己。我比誰都明白，被騙的人不一定笨；很多時候，是因為他太渴望了。大華門口那三個小時，我曾自以為等的是一個改變命運的機會，結果卻是我人生上的第一堂真正的房地產課：一個餐廳門口，兩個傻傻等待的人，一對遲到三小時的生意夥伴，還有一場差點把我們拖進深淵的投資。