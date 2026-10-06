AI摘要 文章摘要整理： 本文回顧1980年代中國「特異功能」與「超距氣功」熱潮，並以作者親身經歷說明科學家如何以實驗與批判精神揭穿偽科學。

人們可能很難想像，就在距今不遠的一九八○年代初，中國曾掀起一股「特異功能」熱潮，從「耳朵認字」到「腋窩認字」、「肚臍認字」，乃至「屁股認字」，不一而足。以「耳朵認字」為例，據稱只要把寫有文字的小紙條捲好，放入「特異功能者」的耳道，他居然就能用耳朵辨識出紙條上的字。

「特異功能」到底存在不存在？歸根究柢，還是要由研究人體生理的科學家，以科學實驗加以驗證。

當時，我有幸考取中國科學院上海生理研究所，師從沈鍔老師與張瑾老師。後因機構調整，我改為師從馮德培先生與張瑾老師。馮德培是中國生理學研究的開拓者，一九四八年即當選中央研究院院士，他為人坦率正直，在科學問題上敢於闡明自己的觀點，即使涉及政治，也勇於堅持真理。

當時，馮德培任上海生理研究所所長，對「特異功能」一說嗤之以鼻。得知有人想帶著「特異功能者」到生理所表演「耳朵認字」時，馮德培正言厲色地高聲說：「好啊，讓他們來啊，我等著他們。」

他當即指示實驗室製作不易被偷看的密封字條，就等著這些人來出醜。可能是知道我們已有準備，這些人最終沒有來。後來，「耳朵認字」的把戲逐漸被揭穿，往往不是與主持者串通作弊，就是想方設法偷看紙上的文字。

然而，「特異功能」的歪風非但沒有立即消退，反而愈演愈烈。到了一九八七年，甚至有專業人士開始鼓吹所謂「超距氣功」，清華大學教授陸祖蔭與氣功師等合作，聲稱人在廣州發出的「外氣」，可以影響兩千公里之外北京清華大學實驗室中的物質。

此時，我已從生理所畢業。馮師堅守科學良知的形象，讓我深感自己不能對這股偽科學風潮熟視無睹。於是，一九八八年，我寫了一篇批駁文章，題為「『超距氣功』當真是物質性的嗎？」，從多個角度指出「超距氣功」在科學上的荒謬，並投寄給曾刊登陸祖蔭論文的上海「自然雜誌」，該刊並未刊登我的文章。

留學美國後，一九九五年，我收到生理所同事的來信，告知中國社會出版社剛出版了一本「神功內幕」，書中寫道：「一批年輕的科學家出於科學良知，依據自己的專業知識，向以清華大學試驗組名義領風騷的貌似權威的某些專家們提出了質疑。一九八一年畢業於中國科學院上海生理研究所的理學碩士王自勉先生即是其中一位。」

這是我才知道，自己當年投寄給「自然雜誌」的文章，以另一種方式流傳了出去，並成為這本書相關內容的依據。

其後，「超距氣功」的種種內幕逐漸被披露，一些曾在「文革」中受過罪的高官，在重新掌權後，想借助氣功延年益壽。時任中國科學技術協會主席的錢學森，也對「超距氣功」研究表達支持，並在陸祖蔭的論文審稿意見中寫道：「此稿內容為世界首創，確實無可辨駁地證明了人體可以不接觸物質而影響物質，改變其分子性狀。這是前所未有的工作，所以應立即發表，及時向世界宣告中國人的成就。」

作為一位主要從事空氣動力學與航空航天研究的科學家，錢學森卻如此定調「超距氣功」，實在令人感慨。這段歷史留下的教訓，值得後人記取。

「特異功能」這股偽科學逆流，後來受到多學科學者的批判，直到一九九○年代中期才逐漸式微。

如今的我已垂垂老矣，卻始終記得馮師當年那句擲地有聲的那句話：「好啊，讓他們來啊，我等著他們。」馮師正氣凜然的形象，激勵我做一名正直的科學工作者，為揭穿「特異功能」的偽科學真相，作出了微薄貢獻。