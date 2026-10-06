AI摘要 文章摘要整理： 作者以鄭板橋「一日清閒似兩日」自勉，回顧自己62歲早退與多年加班生涯，從懊惱轉為豁達，感嘆活近90歲已是幸事。

我是個六十二歲就退休 的人。在如今的美國社會，許多人考慮延後退休，這使我看起來有點像個「懶人」。我當年是因健康問題而停止工作，心中難免耿耿於懷。直到今天，讀到鄭板橋六十歲時寫的自壽長聯，一讀再讀，不禁失笑。笑他風趣幽默，更佩服他的灑脫。

且看看對聯的最後一句。上聯是：「五官靈動勝千官，活到六旬猶少。」下聯是：「一日清閒似兩日，算來百歲已多。」

他那句「一日清閒似兩日」，竟然讓我這個「懶人」找到了一個自我安慰的台階。我要學鄭板橋的語氣，也來說一句：「一日加班似兩日，算來不是早休。」

我的自嘲有跡可尋。一本一九六三年的筆記本，封面上記錄著我職業生涯的歷程；從第一天上班到退休日，前後只有三十九年。但如果要追述我一生的加班史，那些超時工作的日子，數量頗為可觀。

大學四年級大考前兩周，我已經開始在一家基礎工程公司全職工作。最初五年，公司硬性規定每天加班一小時，周末則視需要加班，那時正值香港 建築業的鼎盛時期，恰好讓我趕上。

五年後，我移民美國。離開香港前，因為無法推卻朋友的請求，我又利用晚上到他的公司工作了兩個月，幫忙做材料估價，用於工程投標。那是我一生中最拚命工作的時候，當時擔心到美國後未必能立刻找到工作，口袋裡多一點錢傍身總是好的，也就顧不得辛苦了。

來到美國後，我先做了十六年樓宇設計，又做了十八年橋梁設計，主要任職於兩家公司，只是後來兩家公司都先後被收購了。

先說樓宇設計公司。感謝老闆的信任，交給我許多工作，因此加班是常有的事。甚至有好幾次，公司希望我放棄當年的休假，寧願以金錢補償。公司被收購後，老闆叫我們晚上回到舊公司，把原公司尚未完成的工作趕完，於是有一段頗長的時間，我仍然不停加班。還有一個原因是，我這個設計師同時也能兼任繪圖員，一個人可以做兩種工作，所以老闆也就更常請我幫忙。

我的後半段職業生涯是橋梁設計，加入了一家專門設計混凝土橋梁的公司。當時政府規定，每座橋梁都要有兩種方案，一種是鋼結構設計，一種是混凝土設計，再由承包商選擇投標方案，以求達到最佳的經濟效益。我們公司因此一直處於忙碌狀態，很多時候，周末我只休息一天。

有幾年聖誕節，在總公司的派對開始時，老闆會準備兩瓶甜酒，送給那一年特別辛勤工作的員工作為獎勵。我一連兩年都拿到了，可想而知，我就是那種肯為公司多付出一些時間的人。

回顧整個職業生涯，幸蒙雇主「錯愛」，我從未失業。相反地，我常被要求加班，以確保設計能夠按時完成。

一套三角比例尺（見圖，作者李慕雲提供），是我工作時的老夥伴，退休後，它們仍一直掛在我的書架旁。當年加班時，無論是設計還是繪圖，都少不了它們。它們可以作證：我真不是個懶人。

如今看來，六十二歲就退休，算是一個「敗筆」，每個月少領的退休金，累積起來是一筆不小的數字，連妻子的退休金也受到影響而減少。但當時哪能知道，自己竟然可以活到今天這個歲數？更沒想到，我的健康問題竟然逢凶化吉，如今還活得好好的。

做人最好學學鄭板橋的豁達心態，凡事看開一些、隨意一些，也就好了。讓我這個年近九十的人，也來模仿他的語氣，用一句自嘲作結：「不是懶人毋內疚，活近九旬猶少。」