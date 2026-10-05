AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者一生害怕蛇的經歷為主軸，從童年、求學到移民後多次遭遇蛇而驚慌逃跑，寫出這種難以理喻卻揮之不去的恐懼。

我這輩子最怕的東西，就是蛇。連看到蛇的圖片，心裡都會發毛，總覺得下一秒牠就會從紙上爬出來。這種恐懼說不清是從哪裡來的，反正從小就有，而且一直跟著我。

記得小時候，鄰居端了一碗蛇湯過來，說夏天喝可以清熱解毒，不容易長痱子。我端著那碗湯往家走，一路上心思全在那塊蛇肉上，忍不住想：湯裡那塊蛇肉會不會突然活過來，變成一條蛇，從碗裡爬出來咬我？愈想愈害怕，手一抖，整個人摔了下去，碗也飛了，湯灑一地。我趴在地上，第一件事不是看看自己有沒有摔傷，而是趕緊查看地上有沒有蛇。

讀大學時，有一次室友 聊起各種各樣的蛇，當時我已經半夢半醒，只記得斷斷續續聽到幾個「蛇」字。沒想到，那天晚上竟然幾次從噩夢中驚醒。好長一段時間，我一閉上眼睛，腦子裡就會冒出蛇的影子，過了很久，才慢慢擺脫那種陰影。

後來搬到廣東，有一次去公園，看到有人抱著一條大蟒蛇，旁邊圍了好多人拍照、合影，我嚇得轉身就跑，連鞋子跑掉了都不知道。朋友拎著我的鞋追上來，一臉莫名其妙地問我：「有那麼誇張嗎？」我說：「有，真的有。」朋友大概永遠也理解不了，我看到蛇時到底是什麼感覺。

還有一次公司聚餐，大家居然選在一家蛇餐館，餐館門口放著好幾個籠子，裡面全是蛇，一條條盤在一起，看得我頭皮發麻。我站在門口，連一步都不敢往裡走，掉頭就跑，跑了很遠才停下來，自己找了一家小店，安安靜靜地吃了一碗粥。

後來移民到加拿大多倫多，我心想，那裡冬天那麼冷，總該沒有蛇了吧？沒想到，有一年夏天，走路去上班，竟然在路邊的人行道上看到了一條蛇。我拔腿就跑，路上的人莫名其妙地看著我，還有人追上來問：「你怎麼了？需要幫忙嗎？」我哪裡還顧得上解釋，只管往前跑。

到了公司沒多久，警察找上門。原來有人看到我一路狂奔，以為我遇到了什麼危險，便報了警。我只好向警察解釋，我沒有遇到壞人，就是……看到了一條蛇，嚇到了。警察聽完，臉上的表情有些複雜，像是想笑，又覺得不太合適。

再後來，我們在美國南方的一個小城買了房子。有一天，我在車道上看到一條比筷子還細的小蛇，嚇得趕緊跑去商店問有沒有驅蛇的東西。店員聽完我的描述，淡定地說：「那麼小，一腳踩死不就行了？」我連忙說：「那要是牠的爸爸媽媽、兄弟姊妹來找我報仇怎麼辦？」店員忍不住笑了起來，笑得前仰後合。

現在我們家的房子就在一個交叉路口，朋友都說這樣沒有什麼隱私。我倒覺得挺好，因為房子後面就是樹林，我心想，這個位置人來人往，蛇總不至於跑到路邊來吧？

結果前幾天，我就在院子邊上看到了一條蛇。我第一時間把狗關進屋裡，過了一會兒，想著天氣這麼熱，蛇應該走了，沒想到，蛇居然跑到紗窗屋裡去了。先生怕我嚇到，不讓我過去，他在屋裡弄出很大的聲響，折騰了一陣子，終於把蛇趕走。事後，我們買了好多驅蛇粉，圍著房子和院子撒了一圈又一圈。我不知道這些驅蛇粉有多大的作用，但至少撒完以後，我心裡踏實了。

這些年，因為怕蛇，我鬧過不少笑話。有時候想想，其實蛇從來沒有真正招惹過我，從小到大，似乎一直都是我在怕牠、躲牠。只是，害怕這種事情，本來就沒有多少道理可講，有些人怕高，有些人怕黑，有些人怕蟲，而我偏偏怕蛇。或許，這也是一種緣分，一種不能相見的緣分。