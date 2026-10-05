AI摘要 文章摘要整理： 作者透過多隻家貓的生活細節，說明貓不僅記得人與情感，也懂得分寸與規矩，因此相信貓心有尺。

有人說，貓只有一天的記憶，我卻不信。憑著我幾十年的觀察，貓不僅記情，而且懂分寸，有些時候，比人想像得更有規矩。

母親一生愛貓，從我懂事起，到她離世，家裡幾乎沒有斷過貓。其中最令我難忘的，是八○年代後期那一對母子貓。

不過，在牠們之前，家裡還有一隻大黃貓，牠最大的毛病就是貪嘴。有一天中午，我煎好兩塊大排骨，放在盤裡，洗個手回來，盤中竟少了一塊，碗邊還留著幾滴油汁。我立刻明白，又是牠先下嘴為強。果然，牠正蹲在不遠處，神情戒備地望著我，我追過去，牠一閃身鑽進床底。

有趣的是，從那以後，連續幾天，牠一見我便躲，直到我不再計較，牠才恢復原來的樣子。那時我便覺得，貓知道自己闖了禍，也知道主人還在生氣。

後來，家裡養了一對母子貓。人世間我沒有妹妹，便把那隻可愛的黃色花紋母貓叫「妹妹」。幾十年後，人與寵物 的關係愈來愈親密，許多人把貓狗視作家人；而我與貓的「姊妹」情緣，卻早在上世紀八○年代便已經開始。

冬天，妹妹常縮進我的被窩，安安靜靜地睡在身邊，從不伸爪傷人。妹妹後來生下一窩小貓，其中只有一隻渾身烏黑的小公貓被留下。母親說，家裡從未養過黑貓，於是給牠取名「阿黑」。

那時候，我還在讀研究所，生活並不寬裕，卻總願意把錢花在牠們身上。偶爾買來貓咪們也喜歡吃的零嘴，我自己一口都捨不得吃，總是招呼母子倆過來享用。最讓我驚訝的是妹妹，每次吃東西，阿黑總是迫不及待地跑在前面；妹妹卻總退到一旁，看著兒子先吃，自己安安靜靜地等著。我知道，牠不是不饞，而是相信我不會忘記牠。

有一年冬天，我到海南參加蘇軾學術研討會，一連離家數日。回到家，一進門，我便習慣地喊：「阿黑！阿黑！」話音剛落，閣樓上傳來一陣急促的腳步聲，阿黑飛快地衝下來，一躍撲進我的懷裡，我高興地告訴母親：「阿黑還記得我。」母親笑著說：「牠是惦記你帶吃的回來。」可那一天，我什麼也沒有帶。那時我就相信，貓記住的不只是食物，還有疼愛牠們的主人。

阿黑漸漸長大，我們始終捨不得替牠去勢，偶爾，牠竟會圍著自己的母親轉來轉去，妹妹卻絲毫不給牠機會，只見牠揚起前爪，毫不客氣地朝阿黑臉上拍去，阿黑再也不敢胡鬧。這一巴掌，沒有半點猶豫，那一刻，我忽然覺得，貓也知道什麼該做，什麼不該做。

後來，我領到一筆稿費，高興之下，請全家吃飯，也特地買來幾條河鯽魚，按照平日家人吃魚的方法燒好，準備犒勞這對母子。我把魚分別放進兩個食盆，招呼牠們過來，牠們圍著聞了又聞，看了又看，就是沒有誰先動口。隨後，兩隻貓竟不約而同地抬起頭望著我們，彷彿在等主人發話。

全家人都笑了。我走過去，拍拍牠們，示意可以吃了，牠們這才大口吃起來。到了晚上，同樣的魚，牠們便再不用人招呼，各自守著自己的食盆，互不爭搶。那一瞬間，我明白，牠們並不是不會吃，而是在等待允許。

幾十年過去，母親早已離世，妹妹和阿黑也已不在人間。可每當有人說，貓只有一天的記憶，我總會想起牠們。想起那隻偷吃排骨、知道躲我幾天的大黃貓；想起遠遠聽見我的聲音，便飛奔下樓的阿黑；想起總把兒子讓在前面的妹妹；也想起那兩隻面對整條魚，卻遲遲不肯先動口的貓。

牠們不會說話，卻懂得記情，懂得分寸，懂得規矩。所以我始終相信——貓心有尺。