我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

貓心有尺

簡妮
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

作者透過多隻家貓的生活細節，說明貓不僅記得人與情感，也懂得分寸與規矩，因此相信貓心有尺。

有人說，貓只有一天的記憶，我卻不信。憑著我幾十年的觀察，貓不僅記情，而且懂分寸，有些時候，比人想像得更有規矩。

母親一生愛貓，從我懂事起，到她離世，家裡幾乎沒有斷過貓。其中最令我難忘的，是八○年代後期那一對母子貓。

不過，在牠們之前，家裡還有一隻大黃貓，牠最大的毛病就是貪嘴。有一天中午，我煎好兩塊大排骨，放在盤裡，洗個手回來，盤中竟少了一塊，碗邊還留著幾滴油汁。我立刻明白，又是牠先下嘴為強。果然，牠正蹲在不遠處，神情戒備地望著我，我追過去，牠一閃身鑽進床底。

有趣的是，從那以後，連續幾天，牠一見我便躲，直到我不再計較，牠才恢復原來的樣子。那時我便覺得，貓知道自己闖了禍，也知道主人還在生氣。

後來，家裡養了一對母子貓。人世間我沒有妹妹，便把那隻可愛的黃色花紋母貓叫「妹妹」。幾十年後，人與寵物的關係愈來愈親密，許多人把貓狗視作家人；而我與貓的「姊妹」情緣，卻早在上世紀八○年代便已經開始。

冬天，妹妹常縮進我的被窩，安安靜靜地睡在身邊，從不伸爪傷人。妹妹後來生下一窩小貓，其中只有一隻渾身烏黑的小公貓被留下。母親說，家裡從未養過黑貓，於是給牠取名「阿黑」。

那時候，我還在讀研究所，生活並不寬裕，卻總願意把錢花在牠們身上。偶爾買來貓咪們也喜歡吃的零嘴，我自己一口都捨不得吃，總是招呼母子倆過來享用。最讓我驚訝的是妹妹，每次吃東西，阿黑總是迫不及待地跑在前面；妹妹卻總退到一旁，看著兒子先吃，自己安安靜靜地等著。我知道，牠不是不饞，而是相信我不會忘記牠。

有一年冬天，我到海南參加蘇軾學術研討會，一連離家數日。回到家，一進門，我便習慣地喊：「阿黑！阿黑！」話音剛落，閣樓上傳來一陣急促的腳步聲，阿黑飛快地衝下來，一躍撲進我的懷裡，我高興地告訴母親：「阿黑還記得我。」母親笑著說：「牠是惦記你帶吃的回來。」可那一天，我什麼也沒有帶。那時我就相信，貓記住的不只是食物，還有疼愛牠們的主人。

阿黑漸漸長大，我們始終捨不得替牠去勢，偶爾，牠竟會圍著自己的母親轉來轉去，妹妹卻絲毫不給牠機會，只見牠揚起前爪，毫不客氣地朝阿黑臉上拍去，阿黑再也不敢胡鬧。這一巴掌，沒有半點猶豫，那一刻，我忽然覺得，貓也知道什麼該做，什麼不該做。

後來，我領到一筆稿費，高興之下，請全家吃飯，也特地買來幾條河鯽魚，按照平日家人吃魚的方法燒好，準備犒勞這對母子。我把魚分別放進兩個食盆，招呼牠們過來，牠們圍著聞了又聞，看了又看，就是沒有誰先動口。隨後，兩隻貓竟不約而同地抬起頭望著我們，彷彿在等主人發話。

全家人都笑了。我走過去，拍拍牠們，示意可以吃了，牠們這才大口吃起來。到了晚上，同樣的魚，牠們便再不用人招呼，各自守著自己的食盆，互不爭搶。那一瞬間，我明白，牠們並不是不會吃，而是在等待允許。

幾十年過去，母親早已離世，妹妹和阿黑也已不在人間。可每當有人說，貓只有一天的記憶，我總會想起牠們。想起那隻偷吃排骨、知道躲我幾天的大黃貓；想起遠遠聽見我的聲音，便飛奔下樓的阿黑；想起總把兒子讓在前面的妹妹；也想起那兩隻面對整條魚，卻遲遲不肯先動口的貓。

牠們不會說話，卻懂得記情，懂得分寸，懂得規矩。所以我始終相信——貓心有尺。

精華 FAQ

  • 作者以多年觀察與家中貓咪的行為為證，指出貓會記得偷吃、被責備與主人的情緒，甚至會主動避開幾天，顯示牠們並非沒有記憶，而是能記情與辨分寸。

  • 大黃貓偷吃排骨後，先躲到床底，之後連續幾天一見作者就閃避，直到作者不再計較才恢復正常。這讓作者認為，貓知道自己闖禍，也懂得觀察主人的情緒。

  • 妹妹總讓阿黑先吃，自己安靜等待，顯示牠懂得照顧幼子；阿黑與母親面對食物時先望向主人，等得到允許才進食，說明牠們不只是會吃，更懂得等待與尊重。

寵物

上一則

我家的小來客

延伸閱讀

髒貓

髒貓
寵物（一）

寵物（一）
玻利維亞新物種虎貓 比家貓還小 體重3磅、身長18英吋

玻利維亞新物種虎貓 比家貓還小 體重3磅、身長18英吋

再見了！我的朋友

再見了！我的朋友

熱門新聞

圖／PPAN

外婆媽（上）

2026-09-29 02:00
圖／PPAN

外婆媽(下)

2026-09-30 02:00
1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

2026-09-29 19:08

香港行醫歲月

2026-10-03 02:00
Audie Leon Murphy（圖／作者林一平繪製）

二戰的美國步兵傳奇

2026-09-30 02:00
塔克拉瑪干沙漠的光影，彷彿時間也被吹成了痕跡。

穿越塔克拉瑪干大沙漠

2026-09-27 02:00

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕