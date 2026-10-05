AI摘要 文章摘要整理： 作者描述在白沙國家公園遊覽時，因酷熱與白茫茫沙丘而一度迷路，幸靠經驗、腳印與涼沙自救，終於平安回到車上。

我一直想去白沙國家紀念地（White Sands National Monument，二○一九年十二月二十日改名並升格為「白沙國家公園」）看看，這次終於有了機會。二○一三年六月十五日，我和小妹來到這裡，那天天氣炎熱，氣溫高達攝氏三十八度，因為是周末，入口處似乎沒有人值班，竟省下五美元的門票。

白沙國家紀念地位於新墨西哥州 ，這裡的白色沙漠是世界著名的自然奇觀之一。這是一片由石膏形成的白色沙丘地，覆蓋了約七百一十平方公里區域，沙丘在風力作用下不斷移動、變化，向四周延伸。

驅車駛入不久，四周已經變成白茫茫的一片，連公路都是白的，後來逐漸進入沙丘地帶。小妹怕曬，躲在車裡乘涼。我這個老知青，又是退役軍人，皮糙肉厚，經得起折騰，便鑽出汽車，爬上沙丘。眼前的景色讓我嘆為觀止：一排排低矮的白色沙丘，像海洋中的巨大波浪，在藍天下連綿起伏，一望無際。太陽高照，放眼望去盡是一片耀眼的白，我一時竟不知道該拍些什麼。

突然，我發現沙丘上長著一些稀疏的植物，在這樣惡劣的自然環境中仍頑強地生長著，它們讓我心生敬意，我便認真地為這些叫不出名字的植物拍照。不知不覺間，我向沙丘深處走去，甚至還看到兩種開著鮮花的植物（見圖，作者田立提供），興奮不已。一隻長尾巴的蜥蜴突然從我腳下跑過，我追了兩百多米，才終於把牠拍進鏡頭。

就在這時，我忽然警覺起來，據說白沙地區有響尾蛇，還有野兔、狐狸等野生動物。我意識到自己可能有危險，立即把相機斜背在身上，開始往回走。我爬上一個又一個沙丘，眼前依舊白茫茫一片，就在那一瞬間，我呆住了：我該往哪裡走？我的汽車在哪裡？一股恐懼突然襲來：我迷路了！

但很快，我便鎮定下來。咱當過兵，接受過生存訓練，經驗告訴我，遇到多大的事情，首先要冷靜下來，才有辦法。我開始尋找自己的腳印，試著順著腳印往回走，走了十五分鐘後，腳印竟然多了起來，地上出現了兩行腳印，分別延伸向不同的方向。

我有些迷惑，汗水不停地從臉上流下來，我很想喝水，卻發現自己竟然沒有帶水。我在沙地上重新踩出兩個清晰的腳印，作為辨認自己腳印的標記。時值正午，氣溫急劇上升，我漸漸有些吃不消。畢竟已經六十多歲了，必須想辦法給自己降溫。

前一晚，我讀過一些關於白沙的文章，知道沙丘表面以下的沙子可能比較涼，我挖下去不到一尺，沙子果然是涼的。我大喜，隨即把裸露的皮膚埋上一層涼沙，繼續大步往前走。我很幸運，自己的腳印又重新清晰起來。二十多分鐘後，當我再次爬上一個沙丘時，我看見了我的「黑寡婦」——我的汽車。

我欣喜若狂，立刻向沙丘下的公路奔去。畢竟已是老胳膊老腿，一不小心，竟連滾帶爬地摔下了沙丘。我知道，沙丘上的沙子鬆軟，這一跤應該摔不壞，童趣油然而生，索性由它去吧，我乾脆在沙丘上不停地翻滾，像個淘氣的孩子。

當我在公路旁爬起來時，一陣笑聲傳來，我抬頭一看，只見小妹正坐在車裡，舉著相機，把我滾下沙丘的「慘狀」拍了下來。我這個妹妹，天生就是當記者的料。

我立刻鑽進汽車，享受空調帶來的涼爽，拚命喝水，終於鬆了一口氣。謝天謝地，有驚無險，上帝保佑。

告別白沙，我特意看了看入口處的遊客須知。須知說，白沙很容易讓人失去方向，夏季高溫時更容易發生中暑、脫水和迷路等意外。而且，它與白沙導彈靶場密切相連，處於導彈射程之內；且軍事試驗進行時，通往沙丘地帶的道路可能暫時封閉，連接白沙與拉斯克魯塞斯的美國七十號公路也可能受影響。

我們駛出白沙，繼續前往洛杉磯。我心情大好，打開CD音樂，蔣大為的歌聲傳來：「敢問路在何方？路在腳下……」