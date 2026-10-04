AI摘要 文章摘要整理： 文章透過老屋柱子上的身高線，回顧姊弟成長、疾病與父母多年照顧，也在成年後體會父母身高縮短、青春流逝，感悟親情的深厚與自身虧欠。

鄉下老屋東邊的廂房，是我爸媽結婚時的婚房，也是我和姊姊的臥室，我們在那裡出生、長大。小時候，每年除夕夜，爸爸總會把我和姊姊叫到房裡，讓我們背靠粗大的杉樹柱子量身高。他讓我們的腳踩住捲尺的一端，另一端拉到頭頂，再用圓珠筆或鉛筆在柱子上畫一道橫線，寫上年份和歲數。柱子上記載著我們姊弟倆從一歲到十八歲的成長痕跡，一道道橫線，像一架向上延伸的梯子，我們就順著它，一年一年往上爬。

有時候，媽媽蹲下來，指著橫線旁的字，輕輕地說：「婷一歲時，經常發作癲癇，四處求醫都看不好。三歲又得了急性腎炎，一家人都非常擔心，害怕她長不大。」後來姊姊的腎炎好了十幾年，媽媽還經常帶她去複查，直到她結婚生子。

媽媽又說，我小時候三天兩頭感冒，有一次還燒成肺炎，送到市醫院住院治療才痊癒。她說，爸爸經常用棉被裹著我們姊弟倆，連夜走十幾里山路去醫院。

姊姊讀高中後，柱子上的身高線就停止了。她先是懷疑爸爸量錯了，又悄悄踮起腳尖，結果被爸爸當場揭穿。從那以後，她再也不肯讓爸爸量身高，數字便永遠停在十八歲、一百五十九公分。

姊姊結婚前一天，她忽然脫掉高跟鞋，靠著柱子站好，要爸爸再給她量一次身高。爸爸從姊姊腳下量到頭頂，大聲說：「一六三。」姊姊不相信，說：「根本沒那麼高。」媽媽笑著說：「女人的身體長三茬，除了在娘家長，還會見夫長、見子長。」姊姊聽了笑得合不攏嘴，半信半疑。

我的身高在十三歲以前長得非常慢，爸爸常笑我是「小而肥」、「千年矮」；「小而肥」是一種長不大的豬，「千年矮」是一種長不高的樹。出乎爸爸意料的是，我到了十四、五歲以後，身高就像清明節後的春筍，蹭蹭蹭地拔節生長。等我讀高中時，爸爸不得不踮起腳尖來給我量身高。

後來，我離開家，進城念書，又留在城裡工作，一年只回一兩趟老家。每次回去，我都忍不住看看那根柱子，十八歲那道線之後，再也沒有留下新的鉛筆痕跡。偶爾，我還會偷偷貼著柱子站一站，覺得自己還是那個沒長大的孩子。有一年春節，姊姊回來過年，一家人說起兒時往事，又提到了柱子上的身高線，我對姊姊說：「咱們從來沒給爸爸媽媽量過身高。」

爸爸說，他以前身高一百六十八公分，媽媽一百五十六公分；「不過，我和你媽老了，身高一年年在縮短，我現在只有一百六十五公分了。」

那一刻，我忽然覺得，這都是我和姊姊的錯。我們把父母的青春，幾乎全部用來滋養自己。

有一次，我拿起捲尺，想給爸爸媽媽量一量真實的身高，卻忽然覺得，他們是那麼高大，是我踮起腳尖也搆不到的高度。