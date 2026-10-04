AI摘要 文章摘要整理： 作者因WaFd Bank主動提醒休眠帳戶而感受溫暖，並藉兩段舊事對照誠信與體貼，最後批評另一家銀行的冷漠算計。

西雅圖 的夏末，長空總有一種近乎透明的澄藍。午睡初醒，我信步走到門前的信箱取信，一疊郵件中，最上面的一封驟然截住了我的視線。那個信封明顯比平常的帳單硬挺、厚實許多，左上角一貫印著淺藍標識的WaFd Bank字樣，這次特意改成沉穩醒目的黑色，彷彿在提醒收信人：這封信需要認真拆閱。

拆開信封，果然是該銀行寄來的第二封提醒函。信中說明，我的帳戶已接近六個月沒有資金往來；如果持續休眠至兩百七十天，便會依規收取每月五美元的帳戶管理費。整封信沒有半句居高臨下的催促，反而貼心地列出五種啟用帳戶的簡便方法。信末還附上一句樸素的說明：我們寄出這封信，只是希望您不要因一時疏忽，而蒙受不必要的金錢損失。

我照著信裡的建議，開了一張小額支票寄去，讓沉寂的帳戶輕輕泛起一圈微瀾。捧著那張平整的信紙，在夏末透亮的光線裡，心頭不由泛起一陣被妥帖關照的溫熱。

這封信裡的善意，驀地勾起了我記憶深處的一些吉光片羽。

我想起幾十年前在閩南山野度過的那段漫長歲月。那時物資匱乏，有一回收工回村，天色已晚，我急匆匆走到村口一家相熟的鐵匠鋪，想借一把劈柴的柴刀。老鐵匠的妻子常年咳喘，那天又正發著高燒，他必須趕在鄰村赤腳醫生收診前，翻過兩座山去抓草藥，腳步急得連草鞋帶子都顧不上繫緊。

見我站在門檻外借刀，他二話沒說，轉身從牆角取下那把舊柴刀，飛快地將刀鋒磨得雪亮，隨後扯過門後一捆乾稻草繩，將刀刃從頭到尾一層層嚴實地纏好，在末端打了個結實的活結，才遞給我，拍拍我的肩叮囑道：「後生仔，山路天黑草滑，萬一摔了跤，刀口包嚴了才不傷骨肉。回去劈柴時再解開。」說完，他才抄起布包，一頭扎進暮色蒼茫的山道，急匆匆地去了。

「仁者愛人，有禮者敬人。」在自己急著抓藥的當口，他寧可耽擱片刻，也要替別人把潛在的危險先擋在門外。那是一種深入骨髓、毫無雜質的仁厚。

我又想起前些年在西雅圖經歷的一樁往事。家裡庭院的一處水管在開春時滲漏，我請了一位老水管工上門檢修。那天，他分秒不差地按響門鈴，可一進門，我便察覺到他的臉色有些蒼白，右腳微跛，額角還滲著虛汗。原來，他早晨在自家工坊搬運重型管件時，被一塊厚重的鑄鐵法蘭砸在腳背上，當場便腫起一大塊瘀青，本該立刻冰敷休息，他卻只草草噴了些止痛藥，套上厚襪便驅車趕來。他說，既然事先約好了時間，就不能讓主人家白白在家等候。

那位老匠人帶著沉重的工具箱，鑽進逼仄潮濕的爬行空間，折騰了半個多小時。滿身塵土鑽出來時，手裡卻只捏著一個老化變硬的小小橡膠墊圈，朗聲笑道：「不是什麼大管道壞了，就是這個兩塊錢的墊圈鬆了、滲水，我已經替你換上了，不用大動干戈開挖破土。」

隨後，他只收了一筆很少的基本檢查費。臨走前，還指著總閥門仔細交代：「往後入冬碰上大降溫，記得把外頭這截水管的閥門提前關掉、排空，免得凍裂，省得再花大錢找人修。」

古人云：「人無忠信，不可立於世。」他不顧自身傷痛，信守一份平淡的日常約定；更沒有利用專業上的資訊落差和客人的無知，巧立名目，反而主動替我拆解潛在的隱患，把信譽與誠實放在利益之前。

相比之下，數年前我在西雅圖另一家大型商業銀行的經歷，便顯得格外冷漠。開戶時，那些密密麻麻印在合約背面的收費條款固然白紙黑字；但帳戶因一時遺忘、餘額不足而開始產生費用時，對方卻沒有再提醒。直到大半年後，我無意間核對帳戶，才驚覺裡面早已悄無聲息地被扣去了好幾筆費用。

那次之後，我便註銷了那家銀行的所有戶頭，不再與他們往來。讓人心寒的，從來不只是那幾筆扣款的數目，而是冷冰冰的規則背後，那種漠然置之、甚至巴不得你疏忽犯錯的算計。

商業的本質，歸根究柢仍是人與人之間的託付與交往。願意提前數月寄信提醒，特意將信封上的字樣改成醒目的黑色，這些看似微末的細節，恰恰與當年老鐵匠急著抓藥，卻依然替我把刀刃裹緊的草繩，以及老水管工忍痛赴約、坦誠換下的兩塊錢墊圈，彼此呼應。

兩封信箋，兩種做派，也映照出兩種截然不同的胸襟與品格。西雅圖夏末的長空依舊澄藍，那些坦蕩與陰翳，厚道與涼薄，高下早已分明如鏡。