AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶1960、70年代留學美國時，靠便宜的航空郵簡傳遞平安、思念與隱忍，並透過孝子與情侶故事，凸顯它承載的一整代海外遊子的鄉愁。

那張淡藍色、郵資便宜、可以摺疊寄出的國際航空郵簡（Aerogramme，見圖，作者西子提供），是一九六○、七○年代許多留學生 、新移民，以及遠渡重洋、到歐美追尋夢想的遊子最熟悉的「家書」。記憶中，美國的郵簡印著一角三分錢的甘迺迪總統紀念郵資；台灣的則是新台幣五元，印著飛機圖案。薄薄的一張紙，裝的卻是滿滿的思鄉、牽掛，以及身在異鄉奮鬥時最溫暖的安慰。

一九六七年，二十一歲的我隨著台灣留學潮來到美國，在奧勒岡大學攻讀歷史碩士。初來乍到，語言、文化都很陌生，只能拚命用功。可是，愈是用功，愈是想家。我懷念台北的大滷麵、愛玉冰，懷念期末考前一起「K書」的時光，懷念椰子樹下的漫步，更想念媽媽做的滷蛋和珍珠丸。

每當收到父母、親友寄來的郵簡，看到熟悉的字跡，總是悲喜交集。哭過以後，擦乾眼淚，給自己煮一碗「雜碎加蛋」湯麵，再繼續面對語言、文化與生活上的種種衝擊。我告訴自己，不能辜負家人的期望，也不能辜負自己出國求學的初衷。

和許多留學生一樣，我也買了一疊郵簡，卻總是「報喜不報憂」。我和家人說說學業的進展，也描述奧勒岡的冬天多麼美麗，卻從不告訴他們：其實，我常一個人坐在窗前，看著窗外的雪，流著眼淚想家。

那個年代，國際長途電話貴得驚人。一九六七年，從奧勒岡打到台北，前三分鐘約十二美元，之後每分鐘四美元。對我們這些窮留學生而言，除非遇上婚喪喜慶等大事，否則很少捨得打一通電話。我只能偶爾寄封郵簡，偶爾打上幾分鐘的國際長途電話，簡單報個平安。

然而，那段留學歲月裡，有兩封郵簡，至今仍讓我難以忘懷。

一名剛來美國留學的學弟因不好好念書，天天打工，也從來不用便宜的航空郵簡，反而常花大錢打國際長途電話回台灣。大家便推我去「關心」他一下。我約他見面，本想勸他以學業為重，不要亂花錢，沒想到最後竟變成我連連向他道歉。

原來，他抵達美國後，把原先準備留學用的一千五百美元保證金，幾乎全數寄回中壢老家給守寡的母親，自己只留下五十美元。不久前，鄉下的姪女寄來郵簡，告訴他母親因為太過思念他而病倒了。於是，他同時打兩、三份工，除了維持自己的生活，每隔兩周還寄「紅包」回家；每個月更花大錢打一通國際長途電話，只為陪媽媽說幾句話。

說到這裡，學弟拿出一張皺皺的郵簡，笑著說：「只要媽媽平安，我一看到這個藍色的小信，就高興得很。可惜它不能夾帶鈔票、支票、紅包，不然我也會用它。郵費真便宜呢！」

我聽了愧疚不已。原來，他不是嫌棄那張「便宜」的郵簡，而是那薄薄的一張紙，裝不下他那麼深的孝心。

另一封郵簡，則來自一段令人唏噓的愛情故事。一對一同赴美留學的戀人，女友某日到紐約探親一星期，拜託男友替她取信，順便照顧房裡的小盆栽。幾天後，男友替她收了一封從台北寄來的郵簡，無意間在郵簡封底看到自己的姓名，好奇之下多看了一眼，這一眼竟改變了兩個人的一生。

原來，女方父母嫌棄男友學的是美術設計，極力反對兩人交往，還安排女兒到紐約親戚家，準備介紹一位醫師給她認識。男友這才恍然大悟：原來，女友這趟紐約之行，還有一場「相親」。女友回來後，兩人大吵一架，最後分手。多年後聽說，兩人的婚姻也都以離婚收場。

如今，通訊方式早已便捷許多，航空郵簡也悄悄退出了我們的生活。可是，對我們那一代的留學生與海外遊子而言，那一抹淡藍，裝過父母的叮嚀、親友的消息、戀人的思念，也裝過那些不敢告訴家人的眼淚。它承載的，不只是一封封家書，更是一整代海外遊子的鄉愁。