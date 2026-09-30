我父母是哪一年結婚的，我也不清楚，如今更沒有可以詢問的人了。我生於一九三二年，今年高齡九十四歲，按此推算，他們大概是在一九三○年或一九三一年結婚的。

據說，外公家對是否接受父親這個女婿曾有過一番分歧，原因是父親家境貧寒。最後，是母親的弟弟一句話起了作用，他認為父親是讀書人，前途未可限量。父親後來登門拜訪，穿著一襲竹色長衫，溫文爾雅，時為處州（今麗水）第十一中學師範部畢業生。母親躲在門後，從門板縫隙裡偷偷窺視，心裡很是滿意。這一幕，也成了家人津津樂道的佳話。

外公若愚先生是鄉里名醫，家境相對寬裕。母親大名徐慶臻，少女時聰慧能幹，是外公的掌上明珠。外公開設的小藥店一直由她掌管，她也從辨認藥名開始認字，慢慢能讀「天雨花」、「薛仁貴征東」之類的小說。她常給我講黃香溫席、老萊子娛親、吳猛赤身餵蚊等二十四孝故事。

出嫁前半年，外公便請木匠師傅到家裡，為母親打造全套嫁妝家具，並精工油漆。母親也忙著為自己的婚事做準備，親手搓了許多麻線，其中有一絞至今還保存著。

據比我父親年幼的鎮基叔回憶，父親迎親時，他負責挑燈籠。母親家住上本，距離父親所在的高市村有十五里路，當年搬運嫁妝的隊伍浩浩蕩蕩。家具有雕花床、太師椅、能圓能方的桌面、茶几、大小櫃子、開門箱、書箱，以及成套的大小提籠，還有錫製酒具、燭台等等。鬧新房時，雕花床裡四處藏著紅棗、花生、桂圓和瓜子，取「早生貴子」之意，一群孩子爬上床去翻找，場面十分熱鬧。

母親的雕花床（見圖，作者葉元凱提供）用了三代人，我小時候也曾睡過。床前有一張貼近地面、寬約盈尺的踏凳，兩端各有一個方方正正、十分美觀的木箱，掀開箱蓋，裡面竟放著一個淨桶，晚上起夜十分方便。床的上方雕刻著花鳥圖案，兩側各斜掛著一把兩尺多長、用銅錢綴成的「寶劍」。銅錢上鑄有皇帝的年號，據說可以鎮妖驅邪。媽媽還悄悄告訴我，枕頭下方的床板上藏著一個暗箱，可以存放家中的寶貝，一般人發現不了。

嫁妝裡的一對書箱，我尤其喜歡。六○年代，我把其中一個從老家帶出來自己使用，書箱內部分格，還設有小抽屜，可以存放文房四寶。書箱不大，卻相當沉重，可見木質十分優良。

其中一個書箱正面刻著「武庫」兩個大字，另一個刻著「二酉」，旁邊題有「庚午暮春月石室山人題」，下方鈐有「若愚」方印。庚午年是民國十九年，即一九三○年；「暮春」則指農曆三月。

據此推算，父母的婚期應該就在一九三○年之後不久。若愚、石室山人都是外公的名號，所有木家具的底部還寫著「東海愚適」四字。東海郡是外公徐家的郡望，而我們葉家則是南陽郡。這些刻字與落款也替這批嫁妝留下了一段可追溯的年代印記。

母親的一些木箱，箱門開在側面，箱子可以一層層堆疊，我們把這種箱子叫作「開門箱」。

太師椅和桌子如今還在使用。前些年，有人下鄉收購舊家具。弟弟的後人覺得太師椅木色陳舊，為了提高價值，便自己重新刷了幾遍漆，使它看起來閃閃發亮。沒想到收購的人卻說，這樣一漆，身價反而降低了。想來，老家具的價值，就在於那一份經年累月留下的「老」吧。