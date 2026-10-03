香港 飛往美國的班機多在半夜起飛，每當我從亞洲其他地方返回美國，若不經台北，便喜歡搭乘最晚於下午兩三點抵達香港的班機，再轉搭深夜航班回美國，如此便能抽出幾個小時到城裡走走。香港，承載著我獨特的童年記憶，每一次到訪，總能觸動心底那個特殊的角落。

去年，我第一次採用這樣的轉機方式，考量時間，我從機場搭乘機場快線前往九龍站，抵達時已是傍晚五點多。雖然時間有限，無法前往記憶中的尖沙咀，但我仍想在這片承載童年回憶的土地上，尋找一份熟悉的慰藉。

於是，我走向九龍站附近的西九文化區。那是一片新開發的區域，擁有兩座很棒的博物館，以及餐廳、咖啡館和一大片臨海草地。那天恰逢萬聖節，草地上擠滿了帶著孩子、穿著萬聖節服飾的家庭。隔著維多利亞港望去，眼前的香港夜景並不是我熟悉的中環，卻呈現出另一番風貌。

九龍站坐落於大型購物中心內，裡面有不少美食。我隨意品嘗了幾樣小吃，卻仍遺憾此行沒能看見熟悉的風景。夜色漸深，我只好搭上機場快線返程。

今年再次過境香港時，我改去了香港站，一走出車站，便是熱鬧的中環。我搭上久違的天星小輪，那是香港獨有的浪漫，沒有人工冷氣，只有帶著些許鹹濕氣息的天然海風輕拂臉頰。短暫的悠閒與慢活，讓年少時的記憶如潮水般湧上心頭。

那幾十年沒變的座椅，讓我彷彿看見，當年第一次來到香港的那個小女孩，正興奮地坐在天星小輪上。那時候，香港對我們全家而言，不僅充滿異國風情，更是爸爸當年獨自離開老家、南下台灣打拚後，第一次帶我們全家出國遠遊的地方。

爸爸當年獨自來到台灣，成家立業。他和媽媽在各自的原生家庭中都排行老二，較不受重視。因此，他們堅持只生兩個孩子，只為全心全意地將我和弟弟撫養長大。

爸爸的工作偶爾有機會到海外出差，即使當時經濟並不寬裕，他仍想盡辦法，在那個出國旅行並不容易的年代，帶我們全家出國見見世面。

第一次出國去的地方，就是香港。後來，我們最常去的地方，仍然是香港。年幼的我記得，除了耀眼的陽光與炎熱的天氣，還有走進冷氣房時，那股沁涼舒適的感覺；當然，更少不了好吃的冰淇淋、巧克力，以及七喜和可樂。

對爸爸而言，香港有著更深一層的意義。在那個年代，香港是離老家最近的地方，還有遠親可以幫忙傳遞與老家親人間往返書信。後來，我長大成家，爸媽依然很喜歡到香港旅遊，那也是他們一直想帶我再次造訪的地方。然而，忙於家庭與工作的我，始終抽不出時間陪他們同行。

而今，我獨自坐在天星小輪上，望著熟悉的風景，觸摸著依然微涼的座椅，心中卻只剩下無盡的惆悵。父母都已離去，那份始終未能實現的約定，如今只能化作海風中的一聲輕嘆。

渡輪抵達尖沙咀，碼頭上人山人海，似乎比記憶中更加擁擠。維多利亞港的夜景依然璀璨迷人，然而，迎面而來的海風，吹拂的卻是過去幾十年的記憶片段。那種熟悉而又陌生的感覺，恰如周遭新舊交錯的街景，讓我的心頭湧起一股難以言喻的滋味：既有兒時的甜美，也有物是人非的悵然。

夜色依舊喧鬧。我悄悄走進車站，搭上機場快線，踏上歸程。