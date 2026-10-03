雖然我在美國開業行醫將近三十年，但我最早真正「開門行醫」，卻是在香港 。

那是一九八五至一九八六年間。當時診所人手十分簡單：我、護士出身的太太，以及名叫敏兒的一名助理小姐，三個人撐起了北河街一間小小的私人診所（見圖，作者周武屏提供）。

在香港行醫只有一年多，卻是我醫師生涯中非常難忘的一段經歷，不僅讓我學會了看病，也讓我更深刻地體會到，什麼才是真正的「行醫」。

我選擇在石硤尾徙置區前的北河街開設診所，一來是因為附近設有小巴站，方便一般上班族前來看病；二來是那裡居住著許多與我父母背景相似、於一九四九年從大陸來港的人。他們大多經濟條件不佳，因此診金不能收得太高。那時，我總希望能為這些街坊盡一點綿薄之力。

當時香港的私人診所，與市民的日常生活十分貼近。政府門診雖然收費便宜，但輪候時間較長，因此街坊若有個頭痛身熱，往往到附近的小診所求醫。醫師看完病後，診所裡通常設有小藥房，可以配藥、打針，病人從進門到離開，整個過程一氣呵成，十分方便。

一年多的行醫歲月裡，也發生了不少令人難忘的事情。

有一名四十歲左右的肺癌末期病人，全身無力，長期臥床。我和太太常利用中午休息時間上門替他看病，卻找不到明顯的神經或肌肉方面問題，當時的我確實有些束手無策。最後，我替他靜脈注射了一針約五十毫升的高濃度葡萄糖液，讓他暫時補充體力。

沒想到，打完針後，他竟然能夠起來走動，後來還要求我每星期上門替他打一針。我心裡明白，這種改善很可能包含心理作用，可是病人既然覺得有效，也增加了他的信心，我也只好繼續下去。

現在回想起來，當時的做法多少帶有幾分「江湖郎中」的味道，甚至令我有些汗顏。不過，那時我也逐漸明白，醫師面對的除了疾病，還有病人的恐懼與希望。有時候，陪著病人走過一段艱難的路，也是醫療照護的一部分。

當然，私人診所裡也少不了令人哭笑不得的經歷。

有一次，一名男子自稱罹患癌症末期，骨頭轉移，疼痛得厲害，要求我替他打一針嗎啡。我替他注射完，他竟然拔腿就跑。這時我才明白，原來他並非癌症末期病人，而是一名吸毒成癮者。這次經歷給我上了重要的一課：對於病人主動要求某些特定藥物，醫師必須保持警覺，不能僅憑對方的說法便貿然處置。

還有一次，一個義大利籍的導遊朋友帶著一名外籍遊客來看病。那名遊客因性行為感染了性病，需要接受抗生素治療。有趣的是，這名導遊原本是一名神父，會說八國語言，在香港認識女朋友並結婚後，改行當導遊，但仍是一名虔誠的天主教徒。他私下對我說：「周醫師，診金可以儘量收貴一點。」

最後，我替那名病人在臀部注射了一針深層肌肉注射的長效抗生素，並收取了一筆頗為可觀的診金。

這名前神父提出的建議，讓我覺得有些啼笑皆非。轉念一想，他是不是認為，自己既然代表天主，除了給予病人救贖，也應該讓他為自己的行為付出一點代價？

我也經常到附近一家老人照護中心看診。那是一個一千多平方呎的單位，內部分隔成許多沒有封頂的小房間，每個老人各住一格。在寸土如金的香港，這樣的環境雖然令人無奈，卻也是當時的現實。

照護中心的老人及家屬，大多家境清苦，也不方便下樓看醫師。由於診所就在附近，我便上樓替他們看病，診金也儘量從廉。徙置區街坊福利會也常邀請我替老人家講解醫學常識，當年他們送給我的錦旗，我保存至今。

那時候，私人診所通常分兩段時間看診：早上看到下午一點，下午四點再開診，直到晚上八點。中間三個小時，名義上是午休，實際上我和太太常利用這段時間上門看病。年輕時不覺得辛苦，反而覺得這就是醫師的生活。

當年，一名在美國行醫的同學來到香港，得知我們的診金大約是四十五港幣，而美國醫師收取四十五美元，便問我：「為什麼你們只開三天藥，病人就好了？」我只是莞爾一笑，回答道：「因為藥房就在診所裡。」

後來，因為家庭團聚，我們全家移民美國。我重新接受訓練，開始另一段漫長的家庭醫師生涯。美國的醫療制度與香港大不相同，也讓我學會了更完整、更制度化的行醫方式。

但是，在香港北河街那一年多，教會我的卻是另一件事：醫師除了治病，也是在與人打交道。我們沒有豪華的設備，也沒有偉大的理想，只是每天替街坊看病，有需要便上門服務，遇到生活困難的人，便儘量少收一點診金。

回頭看，我在美國學會如何成為一名更完整的醫師；而在北河街，我很早便學會了如何成為一名有人情味的醫師。那一年多，賺到的錢也許不多，但留下的故事，足夠我回味一生。