我家樓房右側有一座橋，名叫秦望橋；橋下的江浦稱為秦望浦，樓前的廣場則叫秦望廣場。幾年前，這一帶整體拆遷，興建了不少摩天大樓，如今已成為「秦望城市眼」商務區。

剛參加工作時，我在這裡買房置業，看中的是它臨近富春江，而且房價便宜。那時，我每天從秦望橋上經過，卻從未想過「秦望」二字究竟有何來歷。後來才知道，這個地名與公元前二一○年秦始皇第五次東巡有關，有其歷史淵源。

西漢司馬遷「史記·秦始皇本紀」記載：「始皇出遊……過丹陽，至錢唐。臨浙江，水波惡，乃西百二十里從狹中渡。上會稽，祭大禹，望於南海，而立刻石頌秦德。」

這段記載提到，秦始皇經過錢唐（今杭州）後，因浙江水勢險惡，向西行進一百二十里渡江。有學者據此推測，這個渡江地點可能就在我家樓房所在區域附近。這裡位於錢塘江中游的富春江，江面逐漸收窄，自古以來便是重要的渡江通道。也有學者推測，秦始皇當年的具體渡江地點，可能是這一帶的湯家埠渡口。

「湯家埠」這個地名，我再熟悉不過了。上個世紀九○年代，我從學校畢業後，被分配到一家國營工廠工作。宿舍在江南，廠區在江北，每天都要搭乘廠車，經由湯家埠渡口往返兩岸。

那時的湯家埠渡口，簡陋卻異常繁忙。渡船上擠滿了像我一樣早出晚歸的人：有挑著菜擔進城售賣的農民，有推著自行車走親訪友的鄉民，還有卡車、客車、拖拉機……各種車輛混雜在輪渡上。

由於這一帶江流湍急，遇上雨天更波濤翻湧，輪渡在江心顛簸起伏。每逢這種天氣，我總是提心吊膽，直到輪渡安全靠岸，才終於放下心來。但生活在這裡的鄉民早習以為常，他們高聲談笑，與大馬力柴油發動機的轟鳴聲交織在一起，嘈雜而熱烈。

那時的我，只顧低頭趕路，卻從未想過，自己每天匆匆渡過的這片江水，兩千多年前或許也曾迎來秦帝國最高統治者的車駕。

那是秦始皇第五次、也是最後一次東巡，返程時病逝於沙丘平台（今河北廣宗縣一帶），趙高與李斯等人密謀篡改遺詔，扶立胡亥繼位，並迫使扶蘇自盡，史稱「沙丘之變」。

如今，湯家埠老渡口旁豎立著一塊「秦望渡」標牌，彷彿在向來往行人訴說：秦始皇當年或許曾經到過這裡。兩千多年前，這個渡口也許曾有旌旗招展、車馬往來的壯觀場面。

可惜，隨著跨江大橋的建成，老渡口早已停用多年。初夏時節，我再次來到這裡，渡口的輪廓依稀可辨，但原先的場地已被農民覆土種菜，當年繁忙喧囂的渡口，竟成了一片大菜園。

雖然渡口的外在形態正在慢慢湮滅，「秦望」這個名字卻在兩千多年後，依然活躍於城市的脈搏之中。它穿越歷史長河，跨越千年時光，鐫刻在了這片富春山水之間。