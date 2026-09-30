我的父親，曾是台灣高中補教界的物理名師。他的黑板上，永遠有擦不盡的公式；手上畫出的力學圖，比印刷的還要精準。他這一生最深的盼望，不是名聲，也不是財富，而是五個女兒之中，哪怕只有一個，願意走進他癡迷了一輩子的理工世界。可惜，我們五個，一個也沒有。

我高中讀的是三峽那所私立學校，當年，那裡出了校門，就是稻田和野狗，連公車也要半小時才來一班。在那個年代，去讀那所學校的理由其實很簡單：聯考分數不夠，考不上公立高中。

父親沒有責怪我，只是把那份失落吞進肚子裡，然後更加用力地期待我「三年後討回來」。每個周末，他騎著那台老豪邁機車來接我，後座總夾著他親手謄寫的物理重點筆記，紙張已經泛黃，字跡卻工整得像教科書。他從不說「妳一定要讀自然組」，但看我的眼神，總像在等待一顆種子發芽。

只是我這顆種子，偏偏長在操場和社團裡。

高一上學期結束，學校發下分組志願表，我幾乎沒有猶豫，便在「社會組」那一欄打了一個大大的勾。我甚至在日記裡寫道：「太好了，終於不用再跟牛頓和克卜勒糾纏了。」那天晚上，我完全不知道，這個勾，將會在父親心上畫出多深的一道痕。

那個周末回家，廚房裡照例飄著媽媽燒的紅燒肉和蒜炒地瓜葉的香氣。她總說學校的飯菜沒油水，要我趁回家時好好「補回來」。

餐桌上的日光燈嗡嗡作響。我夾了一塊肉，故作輕鬆地說：「爸，我選社會組了。」父親的筷子停在半空中，他的臉，像是被人按下了暫停鍵。他沒有立刻說話，但那幾秒鐘的寂靜，比任何斥責都沉重。

我記得他手背上凸起的青筋，記得他碗裡的飯還冒著最後一絲白煙，也記得媽媽慌亂地低頭夾菜，假裝什麼都沒聽見。

然後，父親站起身來。動作很慢，彷彿膝蓋已經撐不住身體。他低頭看著我，聲音沙啞得讓我幾乎認不出來：「妳……不選自然組嗎？妳不是說過，想學理工嗎？」

我沒有說過。那句話，是他替我說了一輩子的。

他轉身走回房間，房門關上的聲音很輕，輕得像一聲嘆息。然而，那一整晚，那扇門再也沒有打開。

接下來的兩天，父親刻意避開我。飯桌上，他沉默地夾菜，沉默地咀嚼，沉默地起身離席。空氣裡只剩下碗筷碰撞的清脆聲響，以及媽媽勉強擠出的幾句無關緊要的閒話。我數過，那兩天，他總共只跟我說了六個字，其中五個是：「幫我拿報紙。」

直到星期日傍晚，我背起書包，準備搭車回學校，父親才從房間裡走出來。他站在玄關，影子被夕陽拉得很長，長得幾乎將我整個人籠罩其中。

他說：「妳想選什麼就選什麼吧。反正……人生的路還很長。」

他沒有笑，但語氣裡那一絲不甘心，像一根刺，扎在我心裡很多年。

我如釋重負地上了車，在搖晃的客運上戴起耳機聽歌，覺得自己終於「贏」了這一局。但我沒有回頭看，如果那時候我回頭，也許會看見父親一個人站在門口，手裡還握著那本他為我準備了三個月、卻始終送不出去的物理筆記。

後來，我讀完大學，走進職場，結婚成家，也有了自己的孩子。日子像流水一般逝去，父親的遺憾也像河床上的石子，逐漸被歲月磨得圓潤，不再那麼硌人。我們依然每周通電話，每月聚餐。他抱著孫女時，總是笑呵呵的，再也沒有提過「理工」這兩個字。

我以為，那件事就這樣過去了。直到多年後，我的女兒——那個從小坐在我書桌旁畫圖，曾經拆壞三台玩具車的小女孩——以優異的成績申請上了柏克萊大學。她在商學院和工學院之間，猶豫了整整兩個月。

有一天晚上，她傳訊息給我：「媽，我決定了。機械工程。」

我盯著手機螢幕，在廚房裡愣了很久，鍋裡的湯差點燒乾。

那天，我們打電話給父親，並開啟了視訊。女兒用不太流利的中文，一字一句地對父親說：「姥爺，我選機械工程。我想設計機器人。」父親先是一愣，接著嘴唇微微顫抖，眼眶瞬間泛紅。最後，那兩行淚水就這樣毫不遮掩地滾落下來。

他顫巍巍地站起身，翻箱倒櫃，找出一卷泛黃的圖紙。那是他四十年前留學德國時，一筆一畫親手繪製的工程製圖，圖紙邊緣已經脆化，鉛筆線條卻依舊銳利。他把圖紙攤在鏡頭前，聲音哽咽：「姥爺把這個送給妳。」

那一刻，我站在鏡頭外，沒有出聲。但我終於長長地、長長地吐出了一口氣。

那口氣，我憋了二十多年。不是因為女兒替我圓了什麼夢，而是在那個瞬間，我看見父親眼底那塊沉了半輩子的石頭，終於被輕輕搬開了。

而我，也終於能夠原諒當年那個在志願表上毫不猶豫打勾、既自私又快樂的十七歲女孩。

原來，虧欠不是用來償還的，而是需要一個真正懂得的時刻。而那個時刻，終於來了。