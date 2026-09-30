一九九八年，母親和父親來美國探親。隨身行李裡有一個挎包，裡面裝著一大摞寫滿字的紙張，大小不一。爸爸按年代順序，一張張整理在一起，儼然成了一本厚厚的「書」。

那是母親的病歷。最早的一張，是二十多年前在北京阜外醫院做心臟手術時留下的紀錄。母親每一次看病、每一次檢查，以及醫師開出的醫囑，父親都小心收藏，替母親妥善保管。無論父母走到哪裡，他們都會帶著這些病歷，才覺得踏實。再沉，也得拿著。

一九九五年，我在新澤西 州立大學攻讀電腦專業碩士。此前，我剛買了一台全新的個人電腦。那時候，個人電腦還不普及，第一年的寒假，我特意請先生幫我把電腦從州立大學的宿舍搬回紐約的家，因為我要用電腦編程，也要發電子郵件給同學。

我那台電腦有三大件：一個微波爐大小的CRT顯示器、一副敲起來喀喀作響的鍵盤，以及一個像鐵皮手提箱似的主機。就在父親把母親的病歷一頁頁收進挎包的同一個年代，我正抱著人生第一台電腦，在新澤西和紐約之間搬來搬去。

剛來美國時，和遠在中國大陸的親人聯絡，除了偶爾打費用不菲的越洋電話，我們更多的是寫信、寄照片。信從美國寄到大陸父母家中，要走上兩個星期；即使父母收到信後當天就回信，我也得再等兩個星期才能收到。我和父母之間似乎早已形成一種默契——家書只報喜，不報憂。

一九九六年，網際網路開始走進我們的生活。在美國，我們也可以通過網上視頻通話，和遠在大陸的父母見面。電腦也在不斷更新換代，我那笨重的「三件套」，早已不知所終。大洋那邊，母親的那本病歷愈來愈厚，但沒過幾年，父親替母親保存了二十多年的那些紙張，被一個螢幕取代，父母終於不再帶著母親的病歷旅行。

有一年，我回大陸探親，和父親一起陪母親看病。當母親的病史清晰地顯示在醫師桌前的電腦螢幕上時，我注意到父親摘下眼鏡，湊近看了看，然後盯著護士替母親量完血壓，又替她披上外衣。他抬起頭看了我一眼，我也俯下身去，把母親從椅子上扶起來。

那一刻，我忽然明白，父親手裡那本厚厚的病歷，雖然已經被電腦取代，但他對母親的牽掛，從來沒有改變。

現在，有時一個人坐在家裡，還是會想起從前，母親曾走很遠的路，換好幾趟公車來看我。晚霞漫天，我站在宿舍樓前，看著母親的身影被夕陽拉得很長。

也記得許多個夜晚，在昏黃的燈光下，和親人相對而坐，沒有電話鈴聲，也沒有手機簡訊的打擾，我們把全部的注意力都給了彼此。

那時候，如果想打長途電話，得騎自行車到遠處的電信局，排隊、等候叫號。輪到自己時，走進一個單獨的小格間，拿起聽筒，先是一陣滋滋作響的電流雜音，然後才傳來親人略微變調的聲音，兩個人也只能寥寥數語。

那些笨重、費盡心力的長途通話，如今回想起來，竟也有些懷念。