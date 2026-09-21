一九七六年，我剛上小學二年級，住在湖北黃石華新水泥廠的廠區裡，水泥廠有自己的子弟學校、商店、醫院和澡堂，自成一片天地，高高的圍牆把廠區、家屬區與外面隔開。出了廠區大門往東走，不到一公里是寬闊的長江。

知了叫個不停的夏天，設計隊的王保全叔叔會帶我們幾個小蘿蔔頭到長江邊游泳。三伏天裡，人就像在火爐裡烤得難受，但在涼涼的江水裡游一會兒就得趕緊上岸曬太陽，否則會被凍得直打哆嗦。黃褐色的江水帶著厚重的泥沙，上岸時，嘴唇、下巴會沾著一層淺淺的泥，我們指著對方嘴邊那些新長出來的「鬍子」，嘻嘻哈哈地笑個不停。

去江裡游泳的機會並不多，大人們好像總是很忙，後來聽說，大人們正在加班加點建設新的水泥生產設備，準備向中國國慶獻禮。

一九七六年九月九日中午放學後，我和同班的圓圓一起走路回家吃午飯，遠遠看見幾個人圍在高音喇叭下，喇叭裡傳出一個低沉男聲正在播報新聞，每句話的尾音都沉甸甸地，我的腳步不知不覺地慢了下來。圓圓朝高音喇叭小跑了過去，我也跟了上去，廣播裡忽然響起了哀樂，莫名其妙地，我感覺自己的胳膊和腿突然像凍住了一樣，幾乎擡不起來。

圓圓問旁邊一個穿著深藍色工作服的大人：「是誰死了？誰呀？」對方回頭瞪了她一眼，伸手推了她說「小孩子別亂講話。」一個梳著齊耳短髮的阿姨扶著我們的肩膀把我們往外推，「快回家去，別在外面亂跑。」此時，站在那裡聽廣播的人慢慢散了，大人們垂著頭，眼睛看著地面，小心翼翼地走在平坦的馬路上。

毛主席死了，「東方紅」裡的那個毛主席。這是什麼意思？我想不明白，但幾個月前的一件事忽然浮現腦海。

那天，我獨自在水泥廠裡亂跑，無意間推開一間大廳的門，大廳裡圍著一大群人，中間躺著一個人，全身蒙著一塊布，看不見面孔，腳上穿著一雙黑色的懶漢鞋，鞋底白得耀眼。一個老婆婆在旁嚎叫，嗓子啞得幾乎發不出聲音，我一句也聽不懂，但胳膊上的汗毛全豎了起來，心跳得厲害，幾乎透不過氣。

忙不迭地，我轉身跑了出去，想著照片上那個向我們揮手的偉大領袖毛主席去世後，是不是也像那個躺在大廳中央的人一樣，全身蒙著布，穿著一雙懶漢鞋？那股透不過氣的感覺又回來了。

接下來的日子，我們照常去學校，上午上課，下午則紮白花。設計隊的叔叔們晚上到我家找爸爸商量挽聯上的詞，「可以直接用主席的詩詞嗎？」「還是別用那句『不須放屁』吧，穩妥一些好。」大人們忙到深夜，我在旁聽著，似懂非懂。

學校的小禮堂臨時改成靈堂，每班學生跟著老師向毛主席像鞠躬，語文老師哭出了聲，我拿出小手絹默默地擦眼淚。水泥廠的祭奠活動則在大禮堂裡舉行，花圈簇擁在毛主席像周圍，地上擺著幾十盆金黃色的菊花，香氣在鼻尖久久不散。我小心翼翼地看著毛主席像下面垂著的黑布，想知道那下面會不會也有一雙鞋底很白的黑色懶漢鞋。

循環播放的哀樂，一雙雙哭得紅腫的眼睛，胸前的白花、臂上的黑紗，還有一顆顆低垂的頭，彷彿都要永遠留在我的記憶裡。如今回想起來，那樣壓抑的日子不過十天，當時卻像陷進了一場漫長的夢魘，怎麼也走不出去。

有一天，媽媽帶著我參加設計隊的祭奠活動，我低著頭站在人群中，忽然想起後山上的野菊花，它們應該全開了吧，迎著太陽在微風中輕輕搖動，還有一簇簇叫不上名字的紫色白芯小花，鼻尖湊近能聞到淡淡香氣，有時還能找到幾串尚未成熟的青葡萄，酸得人直皺眉。想到這裡，我忍不住嚥了一口口水。

擡起頭，站在前面的王保全叔叔回頭對我眨了眨眼，像看透了我的心思，接著悄悄用手做了一個划水的動作。我的嘴角不由自主地向上翹了一下，叫上圓圓，跟著王保全叔叔去江裡游泳。想著游遠一些，避開漩渦，游出這片江，也許就能見到綠色的水。