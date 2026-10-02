特殊年代的人性與法治

一九六八年，一個盛夏的傍晚，天色昏暗。我和同學玉蘭走出悶熱的校園，沿著狹長的河畔散步，突然發現前方出現了七名約莫十八歲的年輕男子，他們赤身裸體，對著我們大喊：「妞兒，別走，陪親哥好好玩玩。」

我倆頓時嚇得魂飛魄散。我慌忙向四周望去，卻發現路上空無一人，情急之下，我急中生智，對玉蘭說：「咱倆向左拐，我四姨就住在師範學院的家屬樓裡。」玉蘭連忙點頭，我倆遂拔腿狂奔。我曾是短跑業餘冠軍，玉蘭也使出吃奶的力氣拚命跑，那七名流氓則一路緊追不捨。

眼看我們就要衝到四姨家樓下，流氓們已追到身後，其中一人甚至伸手就要抓住玉蘭的衣角，我大喊：「姨父，快救我們！」那人聞聲立刻縮回手，停下腳步。我倆趁機跑上四樓，四姨和姨父連忙將我們迎進屋裡，那群人繼續在樓下肆意叫罵：「臭婊子，快下來。」鬧騰了十多分鐘才離去。

我將事情原委告訴了四姨和姨父，四姨憂心忡忡，一再叮囑我們：「唉，妳們以後晚上千萬別再隨便出門了。現在兵荒馬亂的，在路上遇到流氓，誰敢管呀！」我們在四姨家待了約十五分鐘，四姨便和姨父一起護送我們回到學生宿舍。那年我十五歲，在一所大學裡上技校。

事發後的第六天，晚上八點，我們全連的正、副排長都在宿舍二樓的小會議室開會，會議進行到十點四十三分時，忽然聽見一名女生高喊：「抓流氓啊！」正在開會的十幾名排幹部立即衝下樓，但沒抓到流氓。

回到宿舍後，聽同室的女生告訴我才知原委。她說：「晚上十點多，咱們宿舍熄了燈，大家都上床睡覺。突然聽見睡在上鋪的玉蘭驚叫：『誰拽我？』」張同學接著說：「聽到玉蘭的叫聲後，我立刻開燈，發現一個高個子、身材精瘦的男人，正打開房門往外逃。」我連忙問：「妳們怎麼睡覺不插門閂呢？」張同學回答：「還不是怕妳開完會回來，大家都睡著了，妳進不來嘛。」聽到這裡，我心裡猛然一驚。後來，為了這件事，我曾有很長一段時間深深自責。

而我在「文化大革命」期間遭遇流氓的經歷，還不只這一次。一九六六年十二月二十一日，三歲的弟弟在半夜十二點突然發高燒，說想喝藕粉，當時父親正在外地出差，母親便讓十三歲的我到東站小賣部替弟弟買藕粉。那時，公交車已經停駛，我只好騎自行車前往，經母親同意，我把九歲的小妹抱上自行車後面車架，為防止她不小心摔下來，還用布繩將她綁在車架上。我讓小妹陪我一起去，是因為害怕深夜獨自出門，想找個人陪伴，也好壯壯膽。

我騎了四十多分鐘，終於抵達東站。這時，我突然尿急，便拉著小妹去找公共廁所，卻誤入男廁，剛走進廁所，就聽見裡面傳來幾個男人的聲音：「快到這兒來呀。」我嚇得拉起小妹，轉身向外跑去，身後傳來一陣刺耳的嚎叫聲。我連忙到附近的小賣部買了藕粉，重新將小妹綁好，便騎車往家裡趕。

騎到一個十字路口時，後面忽然跟上一輛自行車，一名中年男子逐漸靠近我們，還做出一些猥瑣的動作，嚇得小妹「哇」的一聲哭了出來。當時路上杳無人跡，恰在此時，一輛送貨的馬車從旁邊經過，我急忙大喊：「叔叔，停一下。」但那名趕車的大叔頭也不回，徑自揚長而去。

我頓時感到孤立無援，身陷險境。這時，那名中年男子突然大聲問道：「妳怎麼一個人出來？膽子還真大。」我回答：「我弟弟病了，想吃藕粉，我到東站去買。」他又問：「妳爸呢？」我說：「他馬上就來接我。」男子接著說：「妳下來一下，我有話跟妳說。」我推說：「我弟弟一天沒吃東西，必須趕快回家。」

說完，我使出全身力氣，拚命向前蹬車，我知道，再經過兩個路口就到家了。男子見我始終不肯停車，竟把右腿伸向自行車後輪，企圖將我絆倒。我又急又怕，正感到絕望時，前方突然出現一名男子，我用盡全力大喊了一聲「爸爸」，隨即放聲痛哭，那名騎車的中年男子見狀，慌忙逃走。

而站在前方的男子，正是我小學同學蔣靜的父親。蔣叔叔安慰我說：「別哭，別哭，妳怎麼大半夜的還帶著妹妹出來？多危險呀！」我抽抽噎噎地向他說明事情的經過。蔣叔叔聽完，主動護送我們回家，這真是不幸中的萬幸。

那是一個社會秩序極度混亂的年代。白天，街頭到處有人跳忠字舞、唱語錄歌；街道和空地上，時常可見打砸搶燒、召開批鬥會的場面；工人不上班，幹部全休息，農民忙幹活，學生當童工，教師不授課，公、檢、法等機構等同「歇業」。然而，值得慶幸的是，好人仍然存在，人性也沒有完全泯滅。

文化大革命留給我的，不只是數次與流氓遭遇時的有驚無險，更是一堂堂刻骨銘心的人性課。我見過善良，也見過邪惡；見過冷漠，也見過勇敢。那場動亂不僅使社會秩序失去應有的約束，也讓某些人心中的惡意被無限放大，使善良的人時時處於恐懼之中。這些遭遇始終提醒著我：真正需要警惕的，不只是幾個街頭流氓和混混，而是那些被扭曲、被放大的陰暗人性。

願那段不堪回首的歷史，永遠成為一個警示：只有當一個社會懂得尊重法律、珍惜良知，並尊重生命與人格，普通人才能真正擁有安全感與做人的尊嚴。